Starikan написав:Не розумію до кінця, навіщо Китаю сваритися з їх найбільшими торговими і економічними партнерами (США та Європою), але поки що виходить так. Фактично це антигобалізаційна політика.
А навіщо Росії було все це починати? Є, звісно, певні світоглядні розбіжності, але на них накладається пропаганда і амбіції певних осіб. Не забуваємо, що Сі замість диктатури партії встановив, фактично, одноосібну диктатуру...
detroytred написав:Успіх вказує, що шар суспільства -- вояки, сплачують найбільше. Й намагається розглянути це з точки зору не Генштабу, а справедливості. Підкреслюючи, що грошовим забезпеченням перекіс не компенсувати.
Всерьоз обговорювати фантазії успіха- це себе не поважати... 1 Перша і Друга світові війни - солдати служать за їжу/цигарки/одяг... В порівнянні з сьогоднішніми -то виходить це було не справедливо 2 Добре, відволічемось від війни і перейдемо на цивілку.. Був шахтар , де 1ммлн тон видобутого вугілля=1смерть під завалом.. Шахтарі отримували в середньому в три рази більше ніж середня по Державі -це також не справедливо..адже селяни працюють не менше, а інженери думають не гірше) 3 Сьогоднішній варіант В Державі є 100 000 разів в місяць заплатити по 100 000 грн....при цьому тільки 1% з отримавших загине... А є 1000 дітей які не доживуть до року бо їх родина не зможе знайти 100 000на укол....
Будемо порівнювати річну зарплату Успіха на передку з 12 гарантованими смертями дітей( бо Держава зібрала податки з населення і дала успіху..але при цьому не змогла ж стільки ж дати дітям)?
Питання може успіх заткнеться?
Без проблем. Є і така правда.
Але Успіх пропонує: давайте я теж буду сплачувати податки, а хтось інший піде в окоп. Й волає на відповідь. У відповідь що? Тиша... Або накшалт -- ти там ефективніший.
Тобто пріоритет - ефективність. Але мову-то він веде виключно про справедливість.
Вже не кажучи про несправедливість обрання вояком саме його, а не якогось неробу і т.д. Який до того ж зараз отримує гуманітарку, сплати.
Цифра до всіх , хто в формі, справді невисока. Але по категоріям.. Наприклад серед піхотних підрозділів переднього краю на порядок більше. У арти на фронті а не в Десні на полігоні, теж доволі високий. Ну коротше. Але Долярчика справді забагато. Якщо це ситуативне скіглення, то ладно. На всіх находить інколи. Але щоб це не стало постійним.
detroytred написав:спіх пропонує: давайте я теж буду сплачувати податки, а хтось інший піде в окоп.
Успіх і податки...не смішіть мої мешти Не люблю рахувати чужі гроші, але Людина за 8 років на єдиному сплатила 200 000 грн податків за увесь час При цьому придбала з зароблених -дві квартири вартістю в 2млн грн....
ПС По втратам Приблизно 0,5-0,7% в місяць(6-9% в рік...тобто кожен 11-16) втрати тих хто знаходиться на першій лінії...
detroytred написав:Вже не кажучи про несправедливість обрання вояком саме його, а не якогось неробу і т.д. Який до того ж зараз отримує гуманітарку, сплати.
Ще раз про терміни В совку викривили термін.. В совковій інтерпритації - справедливо коли у всіх(або всім) однаково.... Насправді справедливо це той хто більше працює - той більше має...
Тобто замість справедливо( в успіха) треба використовувати рівномірно(однаково)
І останнє Успіх платив 2000 грн податків в місяць і плакав що заробляє менше 1000 доларів, його забрали , примусово навчили і тепер платять 100 000 ( тобто 2500 доларів) Тобто йому підняли ПРИМУСОВО ЙОГО КВАЛІФІКАЦІЮ...а він все одно не задоволений.
При цьому Невже тутешні не розуміють В НЕРОБИ не можна навіть примусово ПІДНЯТИ КВАЛІФІКАЦІЮ...адже хоч якийсь первинний матеріал повинен бути.
Успіх написав:...а я просто... в бліндажі... 2м під землею
а интернет там откуда?!
росіяни спробують нову атаку на Харків, щойно промерзне земля - начальник Харківського гарнізону
Таку думку висловив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник в інтерв’ю нідерландському виданню "NOS".
Він прогнозує, що, як і в лютому 2022 року, росіяни намагатимуться відрізати Харків від Києва, щоб українські війська на Донбасі не могли рушити на захід на допомогу столиці, на яку також можливий новий напад з боку агресора.
"Росіяни також атакуватимуть на захід, у бік такого міста, як Рівне, що розташоване між Києвом і польським кордоном. Їх мета у цьому випадку - припинити постачання західної зброї", - зазначив він. https://t.me/voynareal/47254