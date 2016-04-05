"Запрос на обмен Медведчука исходил от россиян, и когда украинцы согласились, переговоры состоялись в Анкаре на базе Национальной разведывательной организации. Переговоры заняли время", – говорится в материале турецкого издания Hurriyet.
Также сообщается, что обмен было решено производить в Турции. Россия выдвинула условие, чтобы командиры Азова не возвращались в Украину, а остались в Турции. Украина с этим согласилась.
prodigy написав:матимемо більше 1 млн населення яке ненавидить Україну
Так це ж прогрес... Мали 10-12 млн які може й не були відкритими противниками України..але точно вважали Україну/Українців - другосортними... Тепер будемо мати всього 1 млн..а пройшло всього 10 місяців.....
ПС Згадайте що я писав про Крим і ОРДЛО... В Криму і ОРДЛО йде тотальна мобілізація прихильників руССкого міра.... Як правило це мужчини 20-50 років.... Чим більш упертий - тим вищий шанс його утилізації... Але жінки залишаться...і з ким вони будуть народжувати дітей? А якщо з переможцями( така жіноча доля) - то діти переможців будуть мати яку національність?
vitaliian написав:росіяни спробують нову атаку на Харків, щойно промерзне земля - начальник Харківського гарнізону
Таку думку висловив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник в інтерв’ю нідерландському виданню "NOS".
Він прогнозує, що, як і в лютому 2022 року, росіяни намагатимуться відрізати Харків від Києва, щоб українські війська на Донбасі не могли рушити на захід на допомогу столиці, на яку також можливий новий напад з боку агресора.
"Росіяни також атакуватимуть на захід, у бік такого міста, як Рівне, що розташоване між Києвом і польським кордоном. Їх мета у цьому випадку - припинити постачання західної зброї", - зазначив він. https://t.me/voynareal/47254
ИМХО західний похід закінчиться швидко і розгромом русні, а от Харкову варто триматись.
vitaliian написав:росіяни спробують нову атаку на Харків, щойно промерзне земля - начальник Харківського гарнізону
Таку думку висловив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник в інтерв’ю нідерландському виданню "NOS".
Він прогнозує, що, як і в лютому 2022 року, росіяни намагатимуться відрізати Харків від Києва, щоб українські війська на Донбасі не могли рушити на захід на допомогу столиці, на яку також можливий новий напад з боку агресора.
"Росіяни також атакуватимуть на захід, у бік такого міста, як Рівне, що розташоване між Києвом і польським кордоном. Їх мета у цьому випадку - припинити постачання західної зброї", - зазначив він. https://t.me/voynareal/47254
ИМХО західний похід закінчиться швидко і розгромом русні, а от Харкову варто триматись.
ну да, у нас же на западе самые опытные люди и максимум техники ....
juristkostya написав:ну да, у нас же на западе самые опытные люди и максимум техники ....
Там максимально незручна місцевість для наступу. На всю лінію кордону 4-5 доріг в лісах і болотах, без населених пунктів. Звісно, людей і техніки не так багато, як на сході, але лінія оборони готується вже рік.
prodigy написав:матимемо більше 1 млн населення яке ненавидить Україну
Так це ж прогрес... Мали 10-12 млн які може й не були відкритими противниками України..але точно вважали Україну/Українців - другосортними... Тепер будемо мати всього 1 млн..а пройшло всього 10 місяців.....
ПС Згадайте що я писав про Крим і ОРДЛО... В Криму і ОРДЛО йде тотальна мобілізація прихильників руССкого міра.... Як правило це мужчини 20-50 років.... Чим більш упертий - тим вищий шанс його утилізації... Але жінки залишаться...і з ким вони будуть народжувати дітей? А якщо з переможцями( така жіноча доля) - то діти переможців будуть мати яку національність?
а пройшло всього 10 місяців
майже 9 років за ці 9 років більще 50% населення виїхало з Донбасу , важко сказати куди більше в підконтрольну теріторію , або в рф
Станом на 18 вересня 2018 в Україні налічувалося 1 млн 519 тис. 937 внутрішньо переміщених осіб, що виїхали з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також із анексованого Росією Криму.
у мене є сусід (виїхав у березні 2014 з Лісічанська), придбав коштовний будинок на 350-400кв.м (має 2 авто недешевих) , ніде не працює багато років (як переїхав), тобто має кошти на життя
коли почалась війна -сказав що на тему війни не буде розмовляти (це було -кінець березня), потім сказав що "ніхто унітази з орків не ворує-це пропаганда"(це був липень), і додав що у кожного своя правда (я сказав у вбиць и мародерів немає правди, ти щось плутаєш). Ким він працював у Лисичанську -ухилився від відповіді, додав що населення там більше половини-це гопота (хтось мав судимість, а інші- як кажуть "органи недопрацювали").
ЛАД написав:Интересная статья - ""Врагу - ненависть, ненависть, ненависть". Чем "культ победы" оборачивается для азербайджанских школьников" - https://www.bbc.com/russian/features-64077433. Цитировать не буду, там длинно и много.
Читаючи Ваші числені пости, так і не зрозумів - звірства росіян в Україні для Вас були несподіванкою чи очікуванними? Якщо несподіванкою, то де обурення і аналіз, якщо очікували, то звідки числені "понять и простить"?
1. Частично и то, и то. Не ожидал массовых зверств практически в самом начале войны. При их пропаганде ("освобождение", "братья") должны были бы сдерживаться. Как это было вначале в Херсоне - даже не особо усердно разгоняли проукраинские митинги, стрелять начали далеко не сразу и то не насмерть. А вообще вполне ожидаемо. Я не знаю в истории ни одного примера "благородной" войны. Если Вы о таком слышали, прошу привести. Во всех войнах страдало гражданское население. Больше или меньше, но всегда. А уж о изнасилованиях вообще говорить не приходится. Последние 100 с копейкой лет войны пытаются "облагородить", принимают всякие женевские конвенции, но, как показывает практика, всё это достаточно малоэффективно. Наказание за военные преступления получают только побеждённые, но ни один зачинатель войны на поражение не рассчитывает, поэтому наказания не боится. Наказать агрессора сразу (а не после поражения) пока что у мирового сообщества не получается. О бесперспективности "прогрессорства" хорошо написали ещё братья Стругацкие. Поэтому, на мой взгляд, надо бороться не за "облагораживание" войны, а против любых войн как метода решения конфликтов.
Исходя из сказанного, "обурення і аналіз" считаю бесполезной тратой времени и сил. Анализировать тут просто нечего. А возмущаться... Ну я возмущён и проклинаю агрессоров, но от того, что я буду об этом писать, к сожалению, абсолютно ничего не изменится. Уже писал, если бы я знал, что от того, что я буду называть Путина )(уйлом и всё пр., наша победа приблизится хоть на день, я такие посты писал бы целый день.
2. "понять и простить" совсем не обязательно объединять вместе. Понимать врага желательно, чтобы иметь возможность хотя бы примерно представлять себе ситуацию. Здесь этим занимаются часто, предсказывая рост протестов в РФ после уничтожения 20...50...100...200 тыс. солдат. Или после быстрого ухудшения жизни благодаря очередным санкциям. Как видим, ни первого, ни второго пока не происходит. Вот для того, чтобы не было иллюзий, врага надо понимать.
А "простить"... Не знаю, где Вы у меня такое увидели, да ещё "в большом количестве". Вы же умный человек, не считаете же Вы утверждение, что мы не воюем с детьми и женщинами означает простить агрессора? Я здесь много раз писал, что солдат, пришедших к нам с оружием в руках надо уничтожать, а попросту убивать. Но солдат, вооружённых людей, а не всех россиян подряд. Прощать можно (и нужно) потом. После победы и признания вины. И да, моральная вина лежит на всех гражданах РФ. Правда, на разных людях разная. И не говорю о пропагандонах типа Соловьёва или Скабеевой - эти должны бы нести уголовную ответственность. К сожалению, вряд ли реально. На ком-то, кто радостно рисует букву Z и удивляется в интернете, почему Украина ещё не полностью разбомблена и вообще не обстреляна ЯО, - вина огромная. Кому-то можно только посочувствовать, как в стихотворении Симонова: ... Я с этим немцем шел, как с братом, Шел длинным каменным кладбищем, Недавно - взятым и проклятым, Сегодня - просто пепелищем.
И я скорбел с ним, с немцем этим, Что, в тюрьмы загнан и поборот, Давно когда-то, в тридцать третьем, Он не сумел спасти свой город. Они, вроде, не виноваты, но моральную вину будут нести вместе со всеми.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 03 січ, 2023 18:15, всього редагувалось 2 разів.