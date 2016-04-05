Додано: Вів 03 січ, 2023 18:13

lapay написав: ЛАД написав: Интересная статья - ""Врагу - ненависть, ненависть, ненависть". Чем "культ победы" оборачивается для азербайджанских школьников" - https://www.bbc.com/russian/features-64077433 .

Цитировать не буду, там длинно и много. Интересная статья - ""Врагу - ненависть, ненависть, ненависть". Чем "культ победы" оборачивается для азербайджанских школьников" -Цитировать не буду, там длинно и много.

Читаючи Ваші числені пости, так і не зрозумів - звірства росіян в Україні для Вас були несподіванкою чи очікуванними? Якщо несподіванкою, то де обурення і аналіз, якщо очікували, то звідки числені "понять и простить"? Читаючи Ваші числені пости, так і не зрозумів - звірства росіян в Україні для Вас були несподіванкою чи очікуванними? Якщо несподіванкою, то де обурення і аналіз, якщо очікували, то звідки числені "понять и простить"?

в самом начале войны

всех

всегда

сразу

После победы и признания вины.

1. Частично и то, и то.Не ожидал массовых зверств практически. При их пропаганде ("освобождение", "братья") должны были бы сдерживаться. Как это было вначале в Херсоне - даже не особо усердно разгоняли проукраинские митинги, стрелять начали далеко не сразу и то не насмерть.А вообще вполне ожидаемо.Я не знаю в истории ни одного примера "благородной" войны. Если Вы о таком слышали, прошу привести. Вовойнах страдало гражданское население. Больше или меньше, но. А уж о изнасилованиях вообще говорить не приходится.Последние 100 с копейкой лет войны пытаются "облагородить", принимают всякие женевские конвенции, но, как показывает практика, всё это достаточно малоэффективно. Наказание за военные преступления получают только побеждённые, но ни один зачинатель войны на поражение не рассчитывает, поэтому наказания не боится.Наказать агрессора(а не после поражения) пока что у мирового сообщества не получается.О бесперспективности "прогрессорства" хорошо написали ещё братья Стругацкие.Поэтому, на мой взгляд, надо бороться не за "облагораживание" войны, а против любых войн как метода решения конфликтов.Исходя из сказанного, "обурення і аналіз" считаю бесполезной тратой времени и сил. Анализировать тут просто нечего. А возмущаться... Ну я возмущён и проклинаю агрессоров, но от того, что я буду об этом писать, к сожалению, абсолютно ничего не изменится. Уже писал, если бы я знал, что от того, что я буду называть Путина )(уйлом и всё пр., наша победа приблизится хоть на день, я такие посты писал бы целый день.2. "понять и простить" совсем не обязательно объединять вместе.Понимать врага желательно, чтобы иметь возможность хотя бы примерно представлять себе ситуацию. Здесь этим занимаются часто, предсказывая рост протестов в РФ после уничтожения 20...50...100...200 тыс. солдат. Или после быстрого ухудшения жизни благодаря очередным санкциям. Как видим, ни первого, ни второго пока не происходит.Вот для того, чтобы не было иллюзий, врага надо понимать.А "простить"... Не знаю, где Вы у меня такое увидели, да ещё "в большом количестве".Вы же умный человек, не считаете же Вы утверждение, что мы не воюем с детьми и женщинами означает простить агрессора? Я здесь много раз писал, что солдат, пришедших к нам с оружием в руках надо уничтожать, а попросту убивать. Но солдат, вооружённых людей, а не всех россиян подряд.Прощать можно (и нужно) потом.И да, моральная вина лежит на всех гражданах РФ. Правда, на разных людях разная.И не говорю о пропагандонах типа Соловьёва или Скабеевой - эти должны бы нести уголовную ответственность. К сожалению, вряд ли реально.На ком-то, кто радостно рисует буквуи удивляется в интернете, почему Украина ещё не полностью разбомблена и вообще не обстреляна ЯО, - вина огромная.Кому-то можно только посочувствовать, как в стихотворении Симонова:... Я с этим немцем шел, как с братом,Шел длинным каменным кладбищем,Недавно - взятым и проклятым,Сегодня - просто пепелищем.И я скорбел с ним, с немцем этим,Что, в тюрьмы загнан и поборот,Давно когда-то, в тридцать третьем,Он не сумел спасти свой город.Они, вроде, не виноваты, но моральную вину будут нести вместе со всеми.