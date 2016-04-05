Додано: Вів 03 січ, 2023 18:35

budivelnik написав: detroytred написав: Вже не кажучи про несправедливість обрання вояком саме його, а не якогось неробу і т.д.

Який до того ж зараз отримує гуманітарку, сплати. Вже не кажучи про несправедливість обрання вояком саме його, а не якогось неробу і т.д.Який до того ж зараз отримує гуманітарку, сплати. Ще раз про терміни

В совку викривили термін..

В совковій інтерпритації - справедливо коли у всіх(або всім) однаково....

Насправді

справедливо це той хто більше працює - той більше має...



Тобто

замість справедливо( в успіха) треба використовувати рівномірно(однаково)



І останнє

Успіх платив 2000 грн податків в місяць і плакав що заробляє менше 1000 доларів, його забрали , примусово навчили і тепер платять 100 000 ( тобто 2500 доларів)

Тобто йому підняли ПРИМУСОВО ЙОГО КВАЛІФІКАЦІЮ...а він все одно не задоволений.



При цьому

Невже тутешні не розуміють

В НЕРОБИ не можна навіть примусово ПІДНЯТИ КВАЛІФІКАЦІЮ...адже хоч якийсь первинний матеріал повинен бути. Ще раз про терміниВ совку викривили термін..В совковій інтерпритації -коли у всіх(або всім) однаково....Насправдіце той хто більше працює - той більше має...Тобтозамість справедливо( в успіха) треба використовувати рівномірно(однаково)І останнєУспіх платив 2000 грн податків в місяць і плакав що заробляє менше 1000 доларів, його забрали , примусово навчили і тепер платять 100 000 ( тобто 2500 доларів)Тобто йому підняли ПРИМУСОВО ЙОГО КВАЛІФІКАЦІЮ...а він все одно не задоволений.При цьомуНевже тутешні не розуміютьВ НЕРОБИ не можна навіть примусово ПІДНЯТИ КВАЛІФІКАЦІЮ...адже хоч якийсь первинний матеріал повинен бути.

Соціалізм є теоретичний і реалізований.В теоретичному було не платня всім рівномірно, а - *кожному по труду*. Справедливіше нікуди. Справедливіше, ніж ринок.В реалізованому на практиці - ота сама совкова уравніловка. Несправедлива.Ви наполягаєте на критерії ефективності. Людини. В суспільстві, в державі.Пріоритет даного критерію хоча і гіперболізовано, але чудово відображає фільм про Ігри в суспільстві, в якому заради ефективності одразу визначали у 4 касти: бесстрашных і т.д.Наче все чудово)), але на тій же практиці виявляється, що пріоритет для кожної людини -- це власний вибір Людини. Хоч якої...А не визначення кимось або навіть усім суспільством, чим йому займатися, куди йти (на підставі, що він такий-то або інші такі-то).Саме це і є справедливість...Реалізувати цю справедливість, коли тільки вже одібрані громадяни сидять в окопах, можна їх ротацією на інших. Хоч прямою ротацією)) на усіх підряд без виключення, хоч неходячих овсім або душевнохворих.Але знизиться ефективність...Саме про це і йде мова.І ніякими аргументами (ні притерся, ні тобі сплачено, ні на тебе витратилися, ні ти там корисніший, і т.д.) наявність несправедливості не заперечити.Інша справа, що на практиці за даних умов неможливо (або важко) реалізувати "кожному по труду" або ротацію, але від цього факт несправедливості нікуди ж не зникає.