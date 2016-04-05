Люди бувають абсолютно різні: серед моїх знайомих є весь спектр "Дайте автомат стріляти москалів - я побіг звільняти свій дім в Макіївці" до "Пакуємо валізи, їдемо в Херсон оформляти громадянство РФ"
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Додано: Вів 03 січ, 2023 18:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 03 січ, 2023 18:20
Пост насквозь лживый
Манипуляции и передёргивание
Уже достаточно того, что ты сказал ранее
Не оправдывайся. Сейчас война, а не игра в бирульки
Додано: Вів 03 січ, 2023 18:29
Не знаю насчёт линий обороны, но запад просто дальше от РФ, логистика значительно сложнее. Соответственно, и, например, обстреливать Харьков значительно проще, чем Львов. Что и делалось.
Додано: Вів 03 січ, 2023 18:31
Додано: Вів 03 січ, 2023 18:35
Соціалізм є теоретичний і реалізований.
В теоретичному було не платня всім рівномірно, а - *кожному по труду*. Справедливіше нікуди. Справедливіше, ніж ринок.
В реалізованому на практиці - ота сама совкова уравніловка. Несправедлива.
Ви наполягаєте на критерії ефективності. Людини. В суспільстві, в державі.
Пріоритет даного критерію хоча і гіперболізовано, але чудово відображає фільм про Ігри в суспільстві, в якому заради ефективності одразу визначали у 4 касти: бесстрашных і т.д.
Наче все чудово)), але на тій же практиці виявляється, що пріоритет для кожної людини -- це власний вибір Людини. Хоч якої...
А не визначення кимось або навіть усім суспільством, чим йому займатися, куди йти (на підставі, що він такий-то або інші такі-то).
Саме це і є справедливість...
Реалізувати цю справедливість, коли тільки вже одібрані громадяни сидять в окопах, можна їх ротацією на інших. Хоч прямою ротацією)) на усіх підряд без виключення, хоч неходячих овсім або душевнохворих.
Але знизиться ефективність...
Саме про це і йде мова.
І ніякими аргументами (ні притерся, ні тобі сплачено, ні на тебе витратилися, ні ти там корисніший, і т.д.) наявність несправедливості не заперечити.
Інша справа, що на практиці за даних умов неможливо (або важко) реалізувати "кожному по труду" або ротацію, але від цього факт несправедливості нікуди ж не зникає.
Додано: Вів 03 січ, 2023 18:57
Уравниловка была всё же относительная.
Не допускались слишком большие разрывы в доходах. Возможно, справедливо, возможно, несколько перебарщивали. Возможно, при общем относительно низком среднем уровне доходов невозможно было обеспечить бОльшую разницу.
Остальную часть Вашего поста комментировать не буду, там спорить бесполезно.
А об "эффективности"...
Для эффективности надо было, чтобы выполнялись Законы Украины. У нас закон о всеобщей воинской обязанности, насколько знаю, никто не отменял. Но какой % мужчин прошёл армию? Уклонялись любыми способами. В результате имеем большой "мобрезерв", который таковым не является, поскольку ничему не обучен и не готов к выполнению воинского долга. И, соответственно, проблемы с ротацией и "эффективностью" - замена Долярчика и Bobua на свежего бойца (необученного) снизит боеспособность армии. Временно, но всё же.
О промышленности и "великой с/х державе" много раз писал, повторяться не буду.
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