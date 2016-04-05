ЛАД написав:Интересная статья - ""Врагу - ненависть, ненависть, ненависть". Чем "культ победы" оборачивается для азербайджанских школьников" - https://www.bbc.com/russian/features-64077433. Цитировать не буду, там длинно и много.
Читаючи Ваші числені пости, так і не зрозумів - звірства росіян в Україні для Вас були несподіванкою чи очікуванними? Якщо несподіванкою, то де обурення і аналіз, якщо очікували, то звідки числені "понять и простить"?
1. Частично и то, и то. Не ожидал массовых зверств практически в самом начале войны. При их пропаганде ("освобождение", "братья") должны были бы сдерживаться. Как это было вначале в Херсоне - даже не особо усердно разгоняли проукраинские митинги, стрелять начали далеко не сразу и то не насмерть. А вообще вполне ожидаемо. Я не знаю в истории ни одного примера "благородной" войны. Если Вы о таком слышали, прошу привести. Во всех войнах страдало гражданское население. Больше или меньше, но всегда. А уж о изнасилованиях вообще говорить не приходится. Последние 100 с копейкой лет войны пытаются "облагородить", принимают всякие женевские конвенции, но, как показывает практика, всё это достаточно малоэффективно. Наказание за военные преступления получают только побеждённые, но ни один зачинатель войны на поражение не рассчитывает, поэтому наказания не боится. Наказать агрессора сразу (а не после поражения) пока что у мирового сообщества не получается. О бесперспективности "прогрессорства" хорошо написали ещё братья Стругацкие. Поэтому, на мой взгляд, надо бороться не за "облагораживание" войны, а против любых войн как метода решения конфликтов.
Исходя из сказанного, "обурення і аналіз" считаю бесполезной тратой времени и сил. Анализировать тут просто нечего. А возмущаться... Ну я возмущён и проклинаю агрессоров, но от того, что я буду об этом писать, к сожалению, абсолютно ничего не изменится. Уже писал, если бы я знал, что от того, что я буду называть Путина )(уйлом и всё пр., наша победа приблизится хоть на день, я такие посты писал бы целый день.
2. "понять и простить" совсем не обязательно объединять вместе. Понимать врага желательно, чтобы иметь возможность хотя бы примерно представлять себе ситуацию. Здесь этим занимаются часто, предсказывая рост протестов в РФ после уничтожения 20...50...100...200 тыс. солдат. Или после быстрого ухудшения жизни благодаря очередным санкциям. Как видим, ни первого, ни второго пока не происходит. Вот для того, чтобы не было иллюзий, врага надо понимать.
А "простить"... Не знаю, где Вы у меня такое увидели, да ещё "в большом количестве". Вы же умный человек, не считаете же Вы утверждение, что мы не воюем с детьми и женщинами означает простить агрессора? Я здесь много раз писал, что солдат, пришедших к нам с оружием в руках надо уничтожать, а попросту убивать. Но солдат, вооружённых людей, а не всех россиян подряд. Прощать можно (и нужно) потом. После победы и признания вины. И да, моральная вина лежит на всех гражданах РФ. Правда, на разных людях разная. И не говорю о пропагандонах типа Соловьёва или Скабеевой - эти должны бы нести уголовную ответственность. К сожалению, вряд ли реально. На ком-то, кто радостно рисует букву Z и удивляется в интернете, почему Украина ещё не полностью разбомблена и вообще не обстреляна ЯО, - вина огромная. Кому-то можно только посочувствовать, как в стихотворении Симонова: ... Я с этим немцем шел, как с братом, Шел длинным каменным кладбищем, Недавно - взятым и проклятым, Сегодня - просто пепелищем.
И я скорбел с ним, с немцем этим, Что, в тюрьмы загнан и поборот, Давно когда-то, в тридцать третьем, Он не сумел спасти свой город. Они, вроде, не виноваты, но моральную вину будут нести вместе со всеми.
Пост насквозь лживый Манипуляции и передёргивание
Уже достаточно того, что ты сказал ранее Не оправдывайся. Сейчас война, а не игра в бирульки
detroytred написав:Вже не кажучи про несправедливість обрання вояком саме його, а не якогось неробу і т.д. Який до того ж зараз отримує гуманітарку, сплати.
Ще раз про терміни В совку викривили термін.. В совковій інтерпритації - справедливо коли у всіх(або всім) однаково.... Насправді справедливо це той хто більше працює - той більше має...
Тобто замість справедливо( в успіха) треба використовувати рівномірно(однаково)
І останнє Успіх платив 2000 грн податків в місяць і плакав що заробляє менше 1000 доларів, його забрали , примусово навчили і тепер платять 100 000 ( тобто 2500 доларів) Тобто йому підняли ПРИМУСОВО ЙОГО КВАЛІФІКАЦІЮ...а він все одно не задоволений.
При цьому Невже тутешні не розуміють В НЕРОБИ не можна навіть примусово ПІДНЯТИ КВАЛІФІКАЦІЮ...адже хоч якийсь первинний матеріал повинен бути.
Соціалізм є теоретичний і реалізований. В теоретичному було не платня всім рівномірно, а - *кожному по труду*. Справедливіше нікуди. Справедливіше, ніж ринок. В реалізованому на практиці - ота сама совкова уравніловка. Несправедлива.
Ви наполягаєте на критерії ефективності. Людини. В суспільстві, в державі. Пріоритет даного критерію хоча і гіперболізовано, але чудово відображає фільм про Ігри в суспільстві, в якому заради ефективності одразу визначали у 4 касти: бесстрашных і т.д.
Наче все чудово)), але на тій же практиці виявляється, що пріоритет для кожної людини -- це власний вибір Людини. Хоч якої... А не визначення кимось або навіть усім суспільством, чим йому займатися, куди йти (на підставі, що він такий-то або інші такі-то). Саме це і є справедливість...
Реалізувати цю справедливість, коли тільки вже одібрані громадяни сидять в окопах, можна їх ротацією на інших. Хоч прямою ротацією)) на усіх підряд без виключення, хоч неходячих овсім або душевнохворих. Але знизиться ефективність...
Саме про це і йде мова. І ніякими аргументами (ні притерся, ні тобі сплачено, ні на тебе витратилися, ні ти там корисніший, і т.д.) наявність несправедливості не заперечити.
Інша справа, що на практиці за даних умов неможливо (або важко) реалізувати "кожному по труду" або ротацію, але від цього факт несправедливості нікуди ж не зникає.
detroytred написав:Вже не кажучи про несправедливість обрання вояком саме його, а не якогось неробу і т.д. Який до того ж зараз отримує гуманітарку, сплати.
Ще раз про терміни В совку викривили термін.. В совковій інтерпритації - справедливо коли у всіх(або всім) однаково.... Насправді справедливо це той хто більше працює - той більше має...
Тобто замість справедливо( в успіха) треба використовувати рівномірно(однаково)
І останнє Успіх платив 2000 грн податків в місяць і плакав що заробляє менше 1000 доларів, його забрали , примусово навчили і тепер платять 100 000 ( тобто 2500 доларів) Тобто йому підняли ПРИМУСОВО ЙОГО КВАЛІФІКАЦІЮ...а він все одно не задоволений.
При цьому Невже тутешні не розуміють В НЕРОБИ не можна навіть примусово ПІДНЯТИ КВАЛІФІКАЦІЮ...адже хоч якийсь первинний матеріал повинен бути.
Соціалізм є теоретичний і реалізований. В теоретичному було не платня всім рівномірно, а - *кожному по труду*. Справедливіше нікуди. Справедливіше, ніж ринок. В реалізованому на практиці - ота сама совкова уравніловка. Несправедлива.
Уравниловка была всё же относительная. Не допускались слишком большие разрывы в доходах. Возможно, справедливо, возможно, несколько перебарщивали. Возможно, при общем относительно низком среднем уровне доходов невозможно было обеспечить бОльшую разницу.
Остальную часть Вашего поста комментировать не буду, там спорить бесполезно.
А об "эффективности"... Для эффективности надо было, чтобы выполнялись Законы Украины. У нас закон о всеобщей воинской обязанности, насколько знаю, никто не отменял. Но какой % мужчин прошёл армию? Уклонялись любыми способами. В результате имеем большой "мобрезерв", который таковым не является, поскольку ничему не обучен и не готов к выполнению воинского долга. И, соответственно, проблемы с ротацией и "эффективностью" - замена Долярчика и Bobua на свежего бойца (необученного) снизит боеспособность армии. Временно, но всё же.
О промышленности и "великой с/х державе" много раз писал, повторяться не буду.
Shaman написав:пам'ятай, москалик, що кожен бокал після 12-ої - на честь Степана Андрійовича!
Зі 114-ою річницею! На "політичних дискусіях" був привітав зі 110-річницею від дня народження Бандери, але через якийсь час пост був потертий. Як все змінюється. Якби товариша Лада та інших добре б ознайомили хоча би з біографією Бандери та інших діячів українського визвольного руху, то може би і на них це вплинуло. Батька Степана Андрійовича переслідували поляки, розстріляли НКВДисти. Братів закатували польські наглядачі в німецьких концтаборах. Діти всі передчасно померли (загинули?) при мутних обставинах. Бандера ув'язнений поляками, німцями, убитий радянським агентом. Але вже і поляки і німці інакше дивляться на світ як 100 років тому. Тільки північні дикуни стали ще більш озвірілі навіть у порівнянні знову ж таки з подіями понад 100 річної давнини, коли в часи 1-ої світової відбулась окупація Галичини росімперією.