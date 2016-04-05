Успіх написав:...а я просто... в бліндажі... 2м під землею
а интернет там откуда?!
росіяни спробують нову атаку на Харків, щойно промерзне земля - начальник Харківського гарнізону
Таку думку висловив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник в інтерв’ю нідерландському виданню "NOS".
Він прогнозує, що, як і в лютому 2022 року, росіяни намагатимуться відрізати Харків від Києва, щоб українські війська на Донбасі не могли рушити на захід на допомогу столиці, на яку також можливий новий напад з боку агресора.
"Росіяни також атакуватимуть на захід, у бік такого міста, як Рівне, що розташоване між Києвом і польським кордоном. Їх мета у цьому випадку - припинити постачання західної зброї", - зазначив він. https://t.me/voynareal/47254
у меня знакомый тоже живёт в блиндаже, там народ сбросился и купили старлинк, камазовский акк+инвертор, заряжают генератором...даже абонплату платят... сегодня тестировал старлинк в незламности, сотку даёт, только контент в ютубе стал Польским...
Следующим ? в 2018 году ? Обратно в будущее ? А видео есть ?
Поражен серьёзностью ваших аргументов. Вот просто раздавлен.
А если серьезно, то мы не знаем, когда у Польши и Израиля этот вопрос "взыграет". Хорошо, если это будет уже после нашей победы (когда вооружение и финансы будут нам менее критичны) - но ведь гарантий нет...
Востаннє редагувалось juristkostya в Вів 03 січ, 2023 20:07, всього редагувалось 1 раз.