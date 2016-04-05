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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3185318631873188>
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 19:39

  juristkostya написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:А вот интересно, Вы видели заметку "Премьер Польши хочет обсудить со Шмыгалем Бандеру: что произошло" - https://www.unian.net/world/premer-polshi-hochet-obsudit-so-shmygalem-banderu-chto-proizoshlo-12097677.html? Посмотрите.
Аналогичные вопросы были и у Израиля.


Уже все убрали посты по этому поводу
Но ты, всегда тянешь говно-инфо сюда

Следующей такой персоной будет Хмельницкий.

Не ляпай трусами об асфальт
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 19:42

маленькая хрупкая девушка смогла дискредитировать целую арми

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 19:47

  pesikot написав:
  juristkostya написав:Следующей такой персоной будет Хмельницкий.

Не ляпай трусами об асфальт
вы просто не владеете фактической стороной дела. Бывает

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 3/7077438/
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 19:59

  juristkostya написав:
  pesikot написав:
  juristkostya написав:Следующей такой персоной будет Хмельницкий.

Не ляпай трусами об асфальт
вы просто не владеете фактической стороной дела. Бывает

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 3/7077438/

Следующим ? в 2018 году ? Обратно в будущее ?
А видео есть ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 20:05

  vitaliian написав:
  Успіх написав:...а я просто... в бліндажі... 2м під землею
а интернет там откуда?!
росіяни спробують нову атаку на Харків, щойно промерзне земля - начальник Харківського гарнізону

Таку думку висловив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник в інтерв’ю нідерландському виданню "NOS".

Він прогнозує, що, як і в лютому 2022 року, росіяни намагатимуться відрізати Харків від Києва, щоб українські війська на Донбасі не могли рушити на захід на допомогу столиці, на яку також можливий новий напад з боку агресора.

"Росіяни також атакуватимуть на захід, у бік такого міста, як Рівне, що розташоване між Києвом і польським кордоном. Їх мета у цьому випадку - припинити постачання західної зброї", - зазначив він.
https://t.me/voynareal/47254

у меня знакомый тоже живёт в блиндаже, там народ сбросился и купили старлинк, камазовский акк+инвертор, заряжают генератором...даже абонплату платят...
сегодня тестировал старлинк в незламности, сотку даёт, только контент в ютубе стал Польским...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 20:06

  pesikot написав:
  juristkostya написав:вы просто не владеете фактической стороной дела. Бывает

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 3/7077438/

Следующим ? в 2018 году ? Обратно в будущее ?
А видео есть ? :)

Поражен серьёзностью ваших аргументов. Вот просто раздавлен.

А если серьезно, то мы не знаем, когда у Польши и Израиля этот вопрос "взыграет". Хорошо, если это будет уже после нашей победы (когда вооружение и финансы будут нам менее критичны) - но ведь гарантий нет...
Востаннє редагувалось juristkostya в Вів 03 січ, 2023 20:07, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 20:07

  edvardd написав:только контент в ютубе стал Польским
поставьте браузер puffin (самый быстрый на свете) скорость вырастет до 500 и контент будет американский.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 20:16

  vitaliian написав:росіяни спробують нову атаку на Харків, щойно промерзне земля - начальник Харківського гарнізону

А Бахмут і Авдіївку вони кому залишать?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 20:20

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:росіяни спробують нову атаку на Харків, щойно промерзне земля - начальник Харківського гарнізону

А Бахмут і Авдіївку вони кому залишать?

повар путина уже начинает оправдываться, почему его ЧВК не возьмет Бахмут.
https://t.me/sergiinaumovych/5553
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 20:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/543 ... -izmenilos
GALeon
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