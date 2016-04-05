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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:20
ЛАД написав: Ой+ написав:
Якби товариша Лада та інших добре б ознайомили хоча би з біографією Бандери та інших діячів українського визвольного руху, то може би і на них це вплинуло.
Вы всерьёз думаете, что за прошедшие годы активной пропаганды Бандеры я не ознакомился с его биографией хотя бы в объёме украинской Вики (подчёркиваю, именно украинской)?
Так вплинуло це якось на розуміння обставин того часу чи так і ні?
То що у поляків чи в кого іншого свій погляд на нашу історію, то я зрозумів ще у 8 років будучи в музеї войска польскего і переглядаючи їхній підручник з історії троюрідного брата. Наші козаки і Хмельницький і тоді в них захоплення не викликали, до мого тодішнього подиву
. Ну але людина родом зі козацької Сміли, в якій я часто бував і просто захоплювався поширенеми типажами вроді братів Кличків по статурі, але які не попали в тренерські руки, мабуть інакше відноситься до козаків? Чи ні?
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:22
ЛАД написав:
Здесь этим занимаются часто, предсказывая рост протестов в РФ после уничтожения 20...50...100...200 тыс. солдат.
Стоп, стоп, стоп. Я говорил про цифры, но не говорил про протесты. Здесь имелось ввиду др. Что потери четверти группировки это полная деморализация противника. Но получилось немного по др. Эта цифра наступила не так скоро, а группировка постоянно перегруппировалась и получала подкрепление. Поэтому ожидаемый эффект от разгрома их армии не наступил. В дальнейшем мы знаем что призвали чмобиков, опять же пополнение человеческого ресурса, но так или иначе, сегодня, моральный дух уже отнюдь не тот что в начале войны. Что касаемо протестов, не стоит их ждать в РФ. Карательная машина внутри РФ на столько сильна, что там сегодня мало кто рыпнется. Кто хоть что то только ляпнул уже судили и подавали сроки.
Востаннє редагувалось otg
в Вів 03 січ, 2023 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:24
juristkostya написав: pesikot написав:
Следующим ? в 2018 году ? Обратно в будущее ?
А видео есть ?
Поражен серьёзностью ваших аргументов. Вот просто раздавлен.
А если серьезно, то мы не знаем, когда у Польши и Израиля этот вопрос "взыграет". Хорошо, если это будет уже после нашей победы (когда вооружение и финансы будут нам менее критичны) - но ведь гарантий нет...
Я тебе сразу сказал - не ляпай трусами об асфальт
Но ты ляпнул, привёл давнюю ссылку, а теперь включил третью позицию
Вместо того, чтобы признать свою ошибку
Ты включил - всё не так однозначно
Ну гордись своим ЧСВ, чё уж там
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:33
Ой+ написав:
Наші козаки і Хмельницький і тоді в них захоплення не викликали, до мого тодішнього подиву
. Ну але людина родом зі козацької Сміли,
хм .... Осознание того факта, что Хмельницкий вырезал кучу народу по этническому признаку должно определяться местом рождения? Я-то, грешным делом, был уверен, что кругозором и образованием.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:34
GALeon написав:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/543683-kabmin-utverdil-novy-poryadok-voinskogo-ucheta-chto-izmenilos
Також Фокус писав про те, що "ухилянти" не зможуть обіймати керівні посади на держслужбі.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:35
pesikot написав:
привёл давнюю ссылку,
Позиция Польши и Израиля по Хмельницкому и Бандере не меняется десятилетиями, дата статьи не имеет существенного значения.
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