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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3184318531863187
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 20:20

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:росіяни спробують нову атаку на Харків, щойно промерзне земля - начальник Харківського гарнізону

А Бахмут і Авдіївку вони кому залишать?

повар путина уже начинает оправдываться, почему его ЧВК не возьмет Бахмут.
https://t.me/sergiinaumovych/5553
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 20:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/543 ... -izmenilos
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 20:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Здесь этим занимаются часто, предсказывая рост протестов в РФ после уничтожения 20...50...100...200 тыс. солдат.
Стоп, стоп, стоп. Я говорил про цифры, но не говорил про протесты. Здесь имелось ввиду др. Что потери четверти группировки это полная деморализация противника. Но получилось немного по др. Эта цифра наступила не так скоро, а группировка постоянно перегруппировалась и получала подкрепление. Поэтому ожидаемый эффект от разгрома их армии не наступил. В дальнейшем мы знаем что призвали чмобиков, опять же пополнение человеческого ресурса, но так или иначе, сегодня, моральный дух уже отнюдь не тот что в начале войны. Что касаемо протестов, не стоит их ждать в РФ. Карательная машина внутри РФ на столько сильна, что там сегодня мало кто рыпнется. Кто хоть что то только ляпнул уже судили и подавали сроки.
Востаннє редагувалось otg в Вів 03 січ, 2023 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 20:34

  GALeon написав:https://focus.ua/uk/voennye-novosti/543683-kabmin-utverdil-novy-poryadok-voinskogo-ucheta-chto-izmenilos


Також Фокус писав про те, що "ухилянти" не зможуть обіймати керівні посади на держслужбі. :mrgreen:
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 20:48

  flyman написав:
  GALeon написав:https://focus.ua/uk/voennye-novosti/543683-kabmin-utverdil-novy-poryadok-voinskogo-ucheta-chto-izmenilos


Також Фокус писав про те, що "ухилянти" не зможуть обіймати керівні посади на держслужбі. :mrgreen:


Ти про батальон "Монако"? Вони ж не ухилянти, там всі документи "у порядку".
А згідно з тим посиланням, Флай, якби ти виїхав за кордон, то тебе повернули би взад :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:18

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что ВС РФ вывезли с территории Беларуси абсолютно все запасы боеприпасов, которые они накапливали там для нападения на Киев в феврале прошлого года.
https://t.me/yigal_levin/38274
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:42

  vitaliian написав:
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что ВС РФ вывезли с территории Беларуси абсолютно все запасы боеприпасов, которые они накапливали там для нападения на Киев в феврале прошлого года.
https://t.me/yigal_levin/38274

свои то вывезли, там белорусских дохуа... :cry:
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:55

  fler написав:
  flyman написав:
  GALeon написав:https://focus.ua/uk/voennye-novosti/543683-kabmin-utverdil-novy-poryadok-voinskogo-ucheta-chto-izmenilos


Також Фокус писав про те, що "ухилянти" не зможуть обіймати керівні посади на держслужбі. :mrgreen:


Ти про батальон "Монако"? Вони ж не ухилянти, там всі документи "у порядку".
А згідно з тим посиланням, Флай, якби ти виїхав за кордон, то тебе повернули би взад :mrgreen:

про самого головного невтіка,
не повернули, а сприяли би, а так як я не мав і не збираюсь мати справ із установами з сексинями, то взад наврядчи
flyman
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  #<1 ... 3184318531863187
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