ЛАД написав:Здесь этим занимаются часто, предсказывая рост протестов в РФ после уничтожения 20...50...100...200 тыс. солдат.
Стоп, стоп, стоп. Я говорил про цифры, но не говорил про протесты. Здесь имелось ввиду др. Что потери четверти группировки это полная деморализация противника. Но получилось немного по др. Эта цифра наступила не так скоро, а группировка постоянно перегруппировалась и получала подкрепление. Поэтому ожидаемый эффект от разгрома их армии не наступил. В дальнейшем мы знаем что призвали чмобиков, опять же пополнение человеческого ресурса, но так или иначе, сегодня, моральный дух уже отнюдь не тот что в начале войны. Что касаемо протестов, не стоит их ждать в РФ. Карательная машина внутри РФ на столько сильна, что там сегодня мало кто рыпнется. Кто хоть что то только ляпнул уже судили и подавали сроки.
Востаннє редагувалось otg в Вів 03 січ, 2023 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что ВС РФ вывезли с территории Беларуси абсолютно все запасы боеприпасов, которые они накапливали там для нападения на Киев в феврале прошлого года. https://t.me/yigal_levin/38274
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что ВС РФ вывезли с территории Беларуси абсолютно все запасы боеприпасов, которые они накапливали там для нападения на Киев в феврале прошлого года. https://t.me/yigal_levin/38274
detroytred написав:.......... Соціалізм є теоретичний і реалізований. В теоретичному було не платня всім рівномірно, а - *кожному по труду*. Справедливіше нікуди. Справедливіше, ніж ринок. В реалізованому на практиці - ота сама совкова уравніловка. Несправедлива.
Ви наполягаєте на критерії ефективності. Людини. В суспільстві, в державі. Пріоритет даного критерію хоча і гіперболізовано, але чудово відображає фільм про Ігри в суспільстві, в якому заради ефективності одразу визначали у 4 касти: бесстрашных і т.д. .......
Уравниловка была всё же относительная. Не допускались слишком большие разрывы в доходах. Возможно, справедливо, возможно, несколько перебарщивали. Возможно, при общем относительно низком среднем уровне доходов невозможно было обеспечить бОльшую разницу.
Остальную часть Вашего поста комментировать не буду, там спорить бесполезно.
А об "эффективности"... Для эффективности надо было, чтобы выполнялись Законы Украины. У нас закон о всеобщей воинской обязанности, насколько знаю, никто не отменял. Но какой % мужчин прошёл армию? Уклонялись любыми способами. В результате имеем большой "мобрезерв", который таковым не является, поскольку ничему не обучен и не готов к выполнению воинского долга. И, соответственно, проблемы с ротацией и "эффективностью" - замена Долярчика и Bobua на свежего бойца (необученного) снизит боеспособность армии. Временно, но всё же.
О промышленности и "великой с/х державе" много раз писал, повторяться не буду.
ЛАД написав:Здесь этим занимаются часто, предсказывая рост протестов в РФ после уничтожения 20...50...100...200 тыс. солдат.
Стоп, стоп, стоп. Я говорил про цифры, но не говорил про протесты. Здесь имелось ввиду др. Что потери четверти группировки это полная деморализация противника. Но получилось немного по др. Эта цифра наступила не так скоро, а группировка постоянно перегруппировалась и получала подкрепление. Поэтому ожидаемый эффект от разгрома их армии не наступил. В дальнейшем мы знаем что призвали чмобиков, опять же пополнение человеческого ресурса, но так или иначе, сегодня, моральный дух уже отнюдь не тот что в начале войны. Что касаемо протестов, не стоит их ждать в РФ. Карательная машина внутри РФ на столько сильна, что там сегодня мало кто рыпнется. Кто хоть что то только ляпнул уже судили и подавали сроки.
Я говорил не о Вас. И не только о количестве уничтоженных врагов.