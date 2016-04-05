Додано: Вів 03 січ, 2023 20:22

ЛАД написав: Здесь этим занимаются часто, предсказывая рост протестов в РФ после уничтожения 20...50...100...200 тыс. солдат. Здесь этим занимаются часто, предсказывая рост протестов в РФ после уничтожения 20...50...100...200 тыс. солдат.

Стоп, стоп, стоп. Я говорил про цифры, но не говорил про протесты. Здесь имелось ввиду др. Что потери четверти группировки это полная деморализация противника. Но получилось немного по др. Эта цифра наступила не так скоро, а группировка постоянно перегруппировалась и получала подкрепление. Поэтому ожидаемый эффект от разгрома их армии не наступил. В дальнейшем мы знаем что призвали чмобиков, опять же пополнение человеческого ресурса, но так или иначе, сегодня, моральный дух уже отнюдь не тот что в начале войны. Что касаемо протестов, не стоит их ждать в РФ. Карательная машина внутри РФ на столько сильна, что там сегодня мало кто рыпнется. Кто хоть что то только ляпнул уже судили и подавали сроки.