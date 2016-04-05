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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3185318631873188
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 22:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На Самарському сайті з приводу останніх подій дуже цікаво 63.ru особливо коментарі:
"А нас то за что?"
"Погибшие будут награждены особым статусом." Мабуть безкоштовним проїздом.
"Завтра митинги пройдут во многих городах." "- А митинг согласован?"
"Почему мацква молчит?"
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 22:51

3 штуки С300 прилетело рядом, неслабо так...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 23:05

  Ой+ написав:
  Shaman написав:пам'ятай, москалик, що кожен бокал після 12-ої - на честь Степана Андрійовича!

Зі 114-ою річницею!
На "політичних дискусіях" був привітав зі 110-річницею від дня народження Бандери, але через якийсь час пост був потертий. Як все змінюється.
Якби товариша Лада та інших добре б ознайомили хоча би з біографією Бандери та інших діячів українського визвольного руху, то може би і на них це вплинуло.
......

Вы всерьёз думаете, что за прошедшие годы активной пропаганды Бандеры я не ознакомился с его биографией хотя бы в объёме украинской Вики (подчёркиваю, именно украинской)? :)

А вот интересно, Вы видели заметку https://www.unian.net/world/premer-polshi-hochet-obsudit-so-shmygalem-banderu-chto-proizoshlo-12097677.html? Что скажете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 23:15

успіху готуватися до ротації

flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 23:23

Написали что в городе Запорожье вибухи, а я и не слышал.., только в информ. сайтах увидел сообщения.
Город большой у одних бахкает так, что в квартирах всё трясет, а на др. берегу Днепра всё спокойно.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 23:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Польща проведе мобілізацію на 200 000 чол. мінімум на 90 днів для військових навчань у 2023 р

flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 23:58

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 00:01

Правильно боишься, за тобой тоже придут

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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 00:27

  prodigy написав:
  sergey_sryvkin написав:Що ви намагаєтесь сказати? Незрозуміло


відкритим текстом Bobua сказав що після визволення Донбасу
матимемо більше 1 млн населення яке ненавидить Україну

Ну то й що?
Мали і більше. Не подобається - чємодан вакзал расія. Які проблеми.
sergey_sryvkin
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