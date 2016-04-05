На Самарському сайті з приводу останніх подій дуже цікаво 63.ru особливо коментарі: "А нас то за что?" "Погибшие будут награждены особым статусом." Мабуть безкоштовним проїздом. "Завтра митинги пройдут во многих городах." "- А митинг согласован?" "Почему мацква молчит?"
Shaman написав:пам'ятай, москалик, що кожен бокал після 12-ої - на честь Степана Андрійовича!
Зі 114-ою річницею! На "політичних дискусіях" був привітав зі 110-річницею від дня народження Бандери, але через якийсь час пост був потертий. Як все змінюється. Якби товариша Лада та інших добре б ознайомили хоча би з біографією Бандери та інших діячів українського визвольного руху, то може би і на них це вплинуло. ......
Вы всерьёз думаете, что за прошедшие годы активной пропаганды Бандеры я не ознакомился с его биографией хотя бы в объёме украинской Вики (подчёркиваю, именно украинской)?