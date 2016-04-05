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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3186318731883189
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 02:23

Перед НГ было "Война в Украине: пять сценариев развития конфликта в 2023 году" - https://www.bbc.com/russian/features-64101406.
Конфликт в Украине вступает во второй календарный год. Би-би-си спросила нескольких военных аналитиков, как, по их мнению, будут развиваться события в 2023 году.

Мнение Бена Ходжеса подробнее здесь - https://www.dw.com/ru/amerikanskij-general-hodzes-k-avgustu-2023-goda-ukraina-vernet-sebe-krym/a-64230196.
Есть у него и такое:
Что касается вопроса о репарациях, то, конечно, Россия должна будет нести определенную ответственность в плане расходов на восстановление Украины. Но я всегда считал эту тему проблемной, потому что, как мы видим на примере Первой и Второй мировых войн, а также других войн, у выплаты репараций есть и негативная сторона. Ярким примером тому является нынешнее требование Польши к ее партнеру по ЕС и НАТО Германии о выплате 1,3 млрд евро.
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 03:25

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря (Рейтер) - Государства Европейского союза должны совместно закупать оружие для пополнения запасов после поставок в Украину, заявило оборонное агентство блока, предупредив, что Соединенные Штаты не всегда могут защитить Европу от угроз.

«Агрессивная война России против Украины демонстрирует нехватку наших возможностей», — сказал Иржи Седиви, исполнительный директор Европейского оборонного агентства
.......
«Соединенные Штаты неизбежно будут вовлечены в Азиатско-Тихоокеанский регион и не смогут предоставить некоторые из важнейших средств обеспечения, таких как стратегические воздушные перевозки, самолеты-разведчики, высокоточные ракеты и средства противовоздушной обороны».
.....
Европейские расходы на оборону впервые превысили 200 миллиардов евро в 2021 году, увеличившись на 6% по сравнению с предыдущим годом, что является самым высоким показателем с тех пор, как регион начал увеличивать военные расходы в 2015 году после аннексии Россией Крыма у Украины.

Согласно отчету Европейского парламента за 2020 год, без помощи США ЕС будет трудно защитить себя, поскольку ему не хватает разведки, разведывательной авиации и противоракетной обороны средней дальности, а также десантных кораблей и подводных лодок.

https://www.reuters.com/world/europe/eu-defence-agency-chief-europe-cannot-rely-us-alone-shield-2022-12-16/

Страны НАТО обсудят свои целевые показатели расходов на оборону в ближайшие месяцы, поскольку некоторые из них призывают превратить целевую цифру в 2% в минимальную цифру , заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг немецкому информационному агентству DPA

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/03/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-314-of-the-invasion

Ну и до кучи https://www.dw.com/ru/rheinmetall-nepoladki-v-rabote-17-iz-18-bmp-puma-bundesvera-ustraneny/a-64267581. Проблемы бывают и у немцев:
Из 18 германских боевых бронированных машин пехоты (БМП) Puma ("Пума"), вышедших из строя во время учебных стрельб бундесвера, 17 отремонтированы и "снова работают". Об этом сообщил представитель одного из производителей - концерна Rheinmetall. Его слова привело в понедельник, 2 января, агентство dpa.
.........
Ранее, 17 декабря 2022 года, благодаря еженедельнику Der Spiegel стало известно, что во время учебных стрельб одновременно вышли из строя все 18 участвовавших в них БМП Puma. Это - далеко не первый случай проблем с эксплуатацией машин, но самый значимый и, по оценке экспертов, вероятно, - самый скандальный. С начала поставок в 2015 году проблемы с этой техникой не заканчиваются, за что она получила кличку "аварийная БМП".

Puma считается самой дорогой БМП в мире, ее стоимость колеблется в районе 17 миллионов евро за машину.

https://www.dw.com/ru/rheinmetall-nepoladki-v-rabote-17-iz-18-bmp-puma-bundesvera-ustraneny/a-64267581
Там же после статьи интересные коротенькие сообщения о проблемах и перспективах вооружения бундесвера (фотогалерея).
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 05:52

Цікаво невже Україна не може налагодити виробництво аналогів Шахідів і тримати тонус ?

Для захисту від недорогих безпілотників Україна використовує набагато дорожчі ракети – ЗМІ
https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/4/7383488/

Reuters ідентифікувало російських агентів впливу в Німеччині
https://sprotyv.info/rassledovaniya/reu ... mechchini/
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