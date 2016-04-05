Что касается вопроса о репарациях, то, конечно, Россия должна будет нести определенную ответственность в плане расходов на восстановление Украины. Но я всегда считал эту тему проблемной, потому что, как мы видим на примере Первой и Второй мировых войн, а также других войн, у выплаты репараций есть и негативная сторона. Ярким примером тому является нынешнее требование Польши к ее партнеру по ЕС и НАТО Германии о выплате 1,3 млрд евро.
БРЮССЕЛЬ, 16 декабря (Рейтер) - Государства Европейского союза должны совместно закупать оружие для пополнения запасов после поставок в Украину, заявило оборонное агентство блока, предупредив, что Соединенные Штаты не всегда могут защитить Европу от угроз.
«Агрессивная война России против Украины демонстрирует нехватку наших возможностей», — сказал Иржи Седиви, исполнительный директор Европейского оборонного агентства ....... «Соединенные Штаты неизбежно будут вовлечены в Азиатско-Тихоокеанский регион и не смогут предоставить некоторые из важнейших средств обеспечения, таких как стратегические воздушные перевозки, самолеты-разведчики, высокоточные ракеты и средства противовоздушной обороны». ..... Европейские расходы на оборону впервые превысили 200 миллиардов евро в 2021 году, увеличившись на 6% по сравнению с предыдущим годом, что является самым высоким показателем с тех пор, как регион начал увеличивать военные расходы в 2015 году после аннексии Россией Крыма у Украины.
Согласно отчету Европейского парламента за 2020 год, без помощи США ЕС будет трудно защитить себя, поскольку ему не хватает разведки, разведывательной авиации и противоракетной обороны средней дальности, а также десантных кораблей и подводных лодок.
Страны НАТО обсудят свои целевые показатели расходов на оборону в ближайшие месяцы, поскольку некоторые из них призывают превратить целевую цифру в 2% в минимальную цифру , заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг немецкому информационному агентству DPA
Из 18 германских боевых бронированных машин пехоты (БМП) Puma ("Пума"), вышедших из строя во время учебных стрельб бундесвера, 17 отремонтированы и "снова работают". Об этом сообщил представитель одного из производителей - концерна Rheinmetall. Его слова привело в понедельник, 2 января, агентство dpa. ......... Ранее, 17 декабря 2022 года, благодаря еженедельнику Der Spiegel стало известно, что во время учебных стрельб одновременно вышли из строя все 18 участвовавших в них БМП Puma. Это - далеко не первый случай проблем с эксплуатацией машин, но самый значимый и, по оценке экспертов, вероятно, - самый скандальный. С начала поставок в 2015 году проблемы с этой техникой не заканчиваются, за что она получила кличку "аварийная БМП".
Puma считается самой дорогой БМП в мире, ее стоимость колеблется в районе 17 миллионов евро за машину.