Додано: Сер 04 січ, 2023 09:11

Water написав: На Самарському сайті з приводу останніх подій дуже цікаво 63.ru особливо коментарі:

"А нас то за что?"

"Погибшие будут награждены особым статусом." Мабуть безкоштовним проїздом.

"Завтра митинги пройдут во многих городах." "- А митинг согласован?"

"Почему мацква молчит?" На Самарському сайті з приводу останніх подій дуже цікаво 63.ru особливо коментарі:"А нас то за что?""Погибшие будут награждены особым статусом." Мабуть безкоштовним проїздом."Завтра митинги пройдут во многих городах." "- А митинг согласован?""Почему мацква молчит?"

типичная логика мацкалів: раз погибли наши мужья, братья, сыновья-то пусть такое же будет и другим росиянамтолько пару дней назад один политолог сказал , что во все времена россияне вторгаясь в соседнюю страну (и местность) не пытались поднять свой уровень жизни до уровня соседа (как, скажем в страны Балтии 1940г), а наоборот -опустить уровень жизни соседа до своего уровня или желательно гораздо нижепредлаю интересное видео по окупации стран Балтии сталиным в 1940г (исторические факты, которых однозначно не давали в ККИ КПСС (краткий курс истории). Есть интерсные воспоминания красноармейцев( востор и удивление от уровня жизни в Балтийских республиках)-что в школе/институте нам давали об уровне жизни в довоенном ссср:-короткий период НЭПа (в 79м этот период оценивали положительно, типа "Ленин одумалсяи от политики военного коммунизма перешел на НЭП , жаль рано умер и кровавый сталин все вернул взад")-Большая индустриализация-голод 30х-годы большого террора 37-39 (обезглавливание красной армии)-война в Испании (интербригады)-Германия развязала Большую войну , а ссср всеми способами пытался отсрочить войну и (сам активно начал захватывать территории? нет про это писали как "освободительные походы" в Белорусь, Западную Украину и очень коротко (буквально по одной строчке)и присоединении Бесарабии, Северной Буковины и стран Балтиитак какой же уровень жизни был в довоенном СССР?уровный уровень был показан в пропогандистких довоенных фильмах