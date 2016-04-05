Для захисту від недорогих безпілотників Україна використовує набагато дорожчі ракети – ЗМІ
Reuters ідентифікувало російських агентів впливу в Німеччині
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Додано: Сер 04 січ, 2023 05:52
Цікаво невже Україна не може налагодити виробництво аналогів Шахідів і тримати тонус ?
Для захисту від недорогих безпілотників Україна використовує набагато дорожчі ракети – ЗМІ
Reuters ідентифікувало російських агентів впливу в Німеччині
Додано: Сер 04 січ, 2023 09:11
типичная логика мацкалів: раз погибли наши мужья, братья, сыновья-то пусть такое же будет и другим росиянам
только пару дней назад один политолог сказал , что во все времена россияне вторгаясь в соседнюю страну (и местность) не пытались поднять свой уровень жизни до уровня соседа (как, скажем в страны Балтии 1940г), а наоборот -опустить уровень жизни соседа до своего уровня или желательно гораздо ниже
предлаю интересное видео по окупации стран Балтии сталиным в 1940г (исторические факты, которых однозначно не давали в ККИ КПСС (краткий курс истории). Есть интерсные воспоминания красноармейцев( востор и удивление от уровня жизни в Балтийских республиках)-
что в школе/институте нам давали об уровне жизни в довоенном ссср:
-короткий период НЭПа (в 79м этот период оценивали положительно, типа "Ленин одумался
и от политики военного коммунизма перешел на НЭП , жаль рано умер и кровавый сталин все вернул взад")
-Большая индустриализация
-голод 30х
-годы большого террора 37-39 (обезглавливание красной армии)
-война в Испании (интербригады)
-Германия развязала Большую войну , а ссср всеми способами пытался отсрочить войну и (сам активно начал захватывать территории? нет про это писали как "освободительные походы" в Белорусь, Западную Украину и очень коротко (буквально по одной строчке)
и присоединении Бесарабии, Северной Буковины и стран Балтии
так какой же уровень жизни был в довоенном СССР?
уровный уровень был показан в пропогандистких довоенных фильмах
Додано: Сер 04 січ, 2023 09:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
як це не подобається?
на звільнених територіях більше місяця працює СБУ-виявляють колаборантів і зрадників
але відсоток невеликий (умовно 100 на місто чи 10 на село), а Донбас -інша картина...
вони там 9 років працювали в адміністраціях міста, ЖЄКах, МГБ, милиції та інших
інститутах влади (типа депутати, соц. і песн.фонди)
вороже налаштоване населення регіону -куди дівати? в фільтраційні табори? а русня и Європа почне волати про нацистів і помсту донбасанам...
ви пропонуєте посадити або депортувати 1 млн "громадян ДНР/ЛНР"(по факту громадян України)-так це не працює
доведеться роками промивати контрпропагандою свідомість (навіть місцевим дітям від 7років), допускаю що будуть створені великі преференції для донбасян (як то вступ до вишу без атестату, або до спорту безкоштовно, безкоштовний проїзд в міському транспорті та інше )
Додано: Сер 04 січ, 2023 09:49
Додано: Сер 04 січ, 2023 09:55
ЛАД
1,3 млдр это как попросить закурить (только всю пачку)
Германия ничего не выплатит во избежание прецедента (дай только повор и желающих наберется до 30 стран и больше)
для Германии было бы разумным заключить в Польшей крупный контракт на военную или иную продукцию и сделать хорошую скидку полякам (0,3млд будет нормально для моральной компенсации)
не увидел, чем закончился вызов посла Украины в Польше по поводу празднования ДР Степана Бандеры (или поляки просто не могут замалчивать сам факт празднования ДР)
Додано: Сер 04 січ, 2023 09:59
Хотелось бы чтобы в будущем не было ни Чечни ни рф
Когда то в середине 2000х, отдыхая в Крыму, я без злобы спросил россиян, какого куя вы к нам ездите, у вас что своих сочей нет? Ответ меня удивил, мне сказали что в Сочи весь пляжный бизнес держат чеченцы, которые могут испортить не только отдых, но и лицо.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 04 січ, 2023 10:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 04 січ, 2023 10:07
честно говоря NT занимается хе*ней
-единственная причина такой статьи -это побудить правительство стран доноров поставлять больше зенитного вооружения , но в глазах неграмотного американского обывателя ЗСУ предстает как обезьяна лупящая молотком по клавиатуре
есть разные способы уничтожения Шахедов (не Шахидов):
-стрелковое вооружение
-зенитная артилерия
-средство ПВО/ППО
-авиация (истребители и вертолеты)
если бы все так было просто, то стрелять с крупнокалиберного пулемета освещая небо прожектором -самый дешевый и доступный вариант
а поднимать в небо самолеты/вертолеты или стрелять дорогостоящими американскими NASAMS -самых дорогой, но эффективность у этих способов разная, а ущерб от разрущений
и цена человеческих жизней(вообще бесценна)
если ЗСУ получило приказ уничтожать воздушные цели любыми доступными способами-то
"за ценой не постоим"
Додано: Сер 04 січ, 2023 10:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
за все в жизни надо платить (или прийдется заплатить)за свои преступления в Чечне
(там в 1994 было 1,3млн в 2001 после двух "чеченских войн" осталось 997 т, т.е. минус 300тысяч, до 100тыс убитых местных(200т выехало в россию), т.е. грубо говоря убили 10% населения)
вчера попалось под руку вот такое замечательное видео
Додано: Сер 04 січ, 2023 10:15
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