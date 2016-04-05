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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3188318931903191>
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:03

Цікавий матеріал (https://www.wsj.com/articles/europe-is- ... 775?page=1) WSJ про ситуацію з запасами артилерійських боєприпасів в Європі та діями європейців на найближчу перспективу.

Дуже раджу почитати, щоб зрозуміти реальний стан речей. А він не завжди такий, як дехто звик думати. Оголоджує гарячі "ура-голови". Особливо корисно буде тим, хто впевнений, що європейські партнери свідомо “зажимають” деяку воєнну допомогу.

❗️ Але одразу ж спойлер – не все так печально. Навіть навпаки.

Тезово виокремив найголовніше:

🎯 Війна на виснаження між росією та Україною поступово перетворюється на гонку переозброєнь між москвою та європейськими членами НАТО, які одночасно намагаються зміцнити і власну оборону, і допомогти Україні.

🎯 З початку широкомасштабного вторгнення інтенсивність артилерійського вогню найбільша з часів Другої світової війни. Станом на сьогодні ЗСУ вистрілюють понад 6000 артилерійських снарядів щодня.

🎯 За даними британського аналітичного центру Royal United Services Institute, на піку бойових дій тільки на Донбасі росія за два дні використала більше боєприпасів, ніж увесь запас ЗС Британії.

🎯 Жодна країна НАТО, окрім США, не має ані достатнього запасу снарядів для ведення великої артилерійської війни, ані промислового потенціалу для створення відповідних запасів.

🎯 Поточна нестача снарядів і ракет значною мірою пояснюється зміною військових доктрин союзників по НАТО за останні десятиліття. Замість планування наземних битв у стилі Другої світової війни вони зосередилися на цілеспрямованій, асиметричній війні проти потенційних недосвідчених слабких противників.

🎯 Україна використовує до 40 000 артилерійських снарядів натівського 155-мм калібру ЩОМІСЯЦЯ, тоді як загальне РІЧНЕ виробництво таких снарядів у всій Європі становить близько 300 тис.

Ну а тепер до хороших новин. По-перше, Європа розуміє ситуацію і робить відповідні кроки. Зокрема:

🇬🇧 Британія виділяє додатково £500-600 мільйонів для збільшення власного запасу БК.

🇫🇷 Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франції необхідно збільшити свій військовий потенціал і швидкість виробництва снарядів.

🇩🇪 У своїй нещодавній промові канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав, що його країна в останні десятиліття приймала неправильні рішення щодо виробництва та постачання боєприпасів. За оцінками аналітиків наразі рівень запасів БК Збройних сил Німеччини такий, що його вистачило б на два тижні боїв у разі аналогічної з Україною російської атаки.

🎯 Німеччина буде співфінансувати реконструкцію колись радянського заводу у Румунії. Це дозволить виробляти як натівські калібри, так і радянські, адже для України вони і досі вкрай важливі та актуальні.

🎯 Норвезький оборонний концерн Nammo працює над тим, щоб у 10 разів збільшити виробництво артилерійських снарядів.

🎯 У 2023 році один з найбільших у Європі чеський оборонний холдинг Czechoslovak Group планує подвоїти виробництво 155-мм снарядів до 100 тис. одиниць.

🎯 Британське транснаціональне оборонне підприємство BAE Systems нещодавно підписало контракт на £2,4 мільярда на постачання боєприпасів Міністерству оборони Великобританії.

🎯 Німецький концерн Rheinmetall AG за €1,2 мільярда викупає іспанського виробника боєприпасів Expal Systems. Це допоможе збільшити виробництво снарядів, особливо дефіцитних 35-мм для систем ППО Gepard, які Німеччина передала Україні.
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:04

  _hunter написав:
  Ukrainian написав:Цікаво невже Україна не може налагодити виробництво аналогів Шахідів і тримати тонус ?
\\\

странный вопрос: сродни "неужели Украина не может наладить производство БМВ?"...

за подобное производство, до недавнего времени могли посадить...крыс потихоньку вычищают....
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:18

  _hunter написав:
  Ukrainian написав:Цікаво невже Україна не може налагодити виробництво аналогів Шахідів і тримати тонус ?
\\\

странный вопрос: сродни "неужели Украина не может наладить производство БМВ?"...

В данном случае, скорее "неужели Украина не может наладить производство Славуты-Ланоса?"

"Мопед" - это не Байрактар, и не Риппер, и не Предатор. И состоит из практически бытовых, и не уникальных комплектующих (максимум двойного назначения)
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:19

  _hunter написав:
  Ukrainian написав:Цікаво невже Україна не може налагодити виробництво аналогів Шахідів і тримати тонус ?
\\\

странный вопрос: сродни "неужели Украина не может наладить производство БМВ?"...

Cтранное сравнение, Украина на порядок выше Ирана по авиатехнологиям.
Сравните что есть у Украины
Финансирование - 1,5 млрд. долл. дают наши партнеры в месяц (тут у Ирана походу поменьше, санкции итд).
Специалисты - в год НАУ и ХАИ выпускают тысячи специалистов (у Ирана нет своего, обучают даже сейчас иранцев в наших же НАУ и ХАИ).
Работники - десятки тысяч работают на АНТК Антонов, Антей, Моторсич, Южмаш, Ивченко-прогресс итд. (тут у Ирана намного хуже дела).
Технологии - те же самые АНТК Антонов, Антей, Моторсич, Южмаш, Ивченко-прогресс итд. (тут у Ирана намного хуже дела - санкции).
Западные технологии и станки для производства - для Украины очень доступны, для Ирана - закрыто и санкции.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:24

Свежий радио перехват для долярчика

https://t.me/DIUkraine/1836
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:25

  Starikan написав:
  Дюрі-бачі написав: це реальний початок 3 світової. Їм це треба?

Судячи по їх активній політичній (поки що) підтримці РФ - так.

Конфлікт між третім світом (бріксами та їх сателітами) та золотим мільярдом визрів. Недарма американці весь час повторюють, що Китай - їх головний ворог, а деякі їх політологи вважають помилкою ворожнечу з РФ, яка в результаті максимально зблизилася з Китаєм.
Не розумію до кінця, навіщо Китаю сваритися з їх найбільшими торговими і економічними партнерами (США та Європою), але поки що виходить так. Фактично це антигобалізаційна політика.

США не свариться з РФ, це РФ веде таку політику. В США просто немає іншого вибору. Просто нереальна дружба США і РФ сьогодні. :D

Китай хоче вести свою політику.
23 жовтня 2022 року Китай по факту перетворився на авторитарну державу, хоча це ще не проявляється. Так само як в РФ в 2008 не проявлявся авторитаризм, хоч влада вже була 100% окупована путіним.
І звідси результат: Китай все більше буде залежати від лідера і його рішень, а не від доцільності(корисності) таких рішень для держави. Так само як і РФ після 2008 однозначно пішла дорогою яку вибрав саме путін. Так само як і усі авторитарні держави.

Тому наприклад варіант, що Китай може взагалі порвати зі своїми "найбільшими торговими і економічними партнерами (США та Європою)" цілком реальний в майбутньому.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:26

  Ukrainian написав:Цікаво невже Україна не може налагодити виробництво аналогів Шахідів і тримати тонус ?/

Сначала драпают по канадам, только пятки сверкают, а потом удивляются, что на родине нет необходимых специалистов наладить нужные производства.
Зображення(я не лично про вас, не надо жаловаться, это системное явление)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:58

  vitaliian написав:
  Ukrainian написав:Цікаво невже Україна не може налагодити виробництво аналогів Шахідів і тримати тонус ?/

Сначала драпают по канадам, только пятки сверкают, а потом удивляются, что на родине нет необходимых специалистов наладить нужные производства.

Причина "не може" трохи в іншому, у т.ч і масового драпу "по канадам".
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:00

  _hunter написав:
  Ukrainian написав:Цікаво невже Україна не може налагодити виробництво аналогів Шахідів і тримати тонус ?
\\\

странный вопрос: сродни "неужели Украина не может наладить производство БМВ?"...

зборку із готових деталей
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 13:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Сначала драпают по канадам, только пятки сверкают, а потом удивляются, что на родине нет необходимых специалистов наладить нужные производства.

Царь хороший, баярє плохіє.
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