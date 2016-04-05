Додано: Сер 04 січ, 2023 12:03

Цікавий матеріал () WSJ про ситуацію з запасами артилерійських боєприпасів в Європі та діями європейців на найближчу перспективу.Дуже раджу почитати, щоб зрозуміти реальний стан речей. А він не завжди такий, як дехто звик думати. Оголоджує гарячі "ура-голови". Особливо корисно буде тим, хто впевнений, що європейські партнери свідомо “зажимають” деяку воєнну допомогу.❗️ Але одразу ж спойлер – не все так печально. Навіть навпаки.Тезово виокремив найголовніше:🎯 Війна на виснаження між росією та Україною поступово перетворюється на гонку переозброєнь між москвою та європейськими членами НАТО, які одночасно намагаються зміцнити і власну оборону, і допомогти Україні.🎯 З початку широкомасштабного вторгнення інтенсивність артилерійського вогню найбільша з часів Другої світової війни. Станом на сьогодні ЗСУ вистрілюють понад 6000 артилерійських снарядів щодня.🎯 За даними британського аналітичного центру Royal United Services Institute, на піку бойових дій тільки на Донбасі росія за два дні використала більше боєприпасів, ніж увесь запас ЗС Британії.🎯 Жодна країна НАТО, окрім США, не має ані достатнього запасу снарядів для ведення великої артилерійської війни, ані промислового потенціалу для створення відповідних запасів.🎯 Поточна нестача снарядів і ракет значною мірою пояснюється зміною військових доктрин союзників по НАТО за останні десятиліття. Замість планування наземних битв у стилі Другої світової війни вони зосередилися на цілеспрямованій, асиметричній війні проти потенційних недосвідчених слабких противників.🎯 Україна використовує до 40 000 артилерійських снарядів натівського 155-мм калібру ЩОМІСЯЦЯ, тоді як загальне РІЧНЕ виробництво таких снарядів у всій Європі становить близько 300 тис.Ну а тепер до хороших новин. По-перше, Європа розуміє ситуацію і робить відповідні кроки. Зокрема:🇬🇧 Британія виділяє додатково £500-600 мільйонів для збільшення власного запасу БК.🇫🇷 Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франції необхідно збільшити свій військовий потенціал і швидкість виробництва снарядів.🇩🇪 У своїй нещодавній промові канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав, що його країна в останні десятиліття приймала неправильні рішення щодо виробництва та постачання боєприпасів. За оцінками аналітиків наразі рівень запасів БК Збройних сил Німеччини такий, що його вистачило б на два тижні боїв у разі аналогічної з Україною російської атаки.🎯 Німеччина буде співфінансувати реконструкцію колись радянського заводу у Румунії. Це дозволить виробляти як натівські калібри, так і радянські, адже для України вони і досі вкрай важливі та актуальні.🎯 Норвезький оборонний концерн Nammo працює над тим, щоб у 10 разів збільшити виробництво артилерійських снарядів.🎯 У 2023 році один з найбільших у Європі чеський оборонний холдинг Czechoslovak Group планує подвоїти виробництво 155-мм снарядів до 100 тис. одиниць.🎯 Британське транснаціональне оборонне підприємство BAE Systems нещодавно підписало контракт на £2,4 мільярда на постачання боєприпасів Міністерству оборони Великобританії.🎯 Німецький концерн Rheinmetall AG за €1,2 мільярда викупає іспанського виробника боєприпасів Expal Systems. Це допоможе збільшити виробництво снарядів, особливо дефіцитних 35-мм для систем ППО Gepard, які Німеччина передала Україні.