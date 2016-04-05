prodigy написав:як це не подобається? на звільнених територіях більше місяця працює СБУ-виявляють колаборантів і зрадників але відсоток невеликий (умовно 100 на місто чи 10 на село), а Донбас -інша картина... вони там 9 років працювали в адміністраціях міста, ЖЄКах, МГБ, милиції та інших інститутах влади (типа депутати, соц. і песн.фонди)
вороже налаштоване населення регіону -куди дівати? в фільтраційні табори? а русня и Європа почне волати про нацистів і помсту донбасанам... ви пропонуєте посадити або депортувати 1 млн "громадян ДНР/ЛНР"(по факту громадян України)-так це не працює
доведеться роками промивати контрпропагандою свідомість (навіть місцевим дітям від 7років), допускаю що будуть створені великі преференції для донбасян (як то вступ до вишу без атестату, або до спорту безкоштовно, безкоштовний проїзд в міському транспорті та інше )
А що означає "вороже налаштоване"??? Якщо ви проявляєте якісь дії, то так - депортувати або садити. Якщо не проявляєте дій, то які проблеми? В електоральному змісті цей мільйон вже нічого не вирішує - були часи коли у нас було 10+ мільйонів "вороже налаштованих" виборців.
І взагалі проблема здається великою, але ж була наприклад громадянська війна в США, якось люди з часом помирились, вирішили проблему.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 04 січ, 2023 13:30, всього редагувалось 2 разів.
Дуже раджу почитати, щоб зрозуміти реальний стан речей. А він не завжди такий, як дехто звик думати. Оголоджує гарячі "ура-голови". Особливо корисно буде тим, хто впевнений, що європейські партнери свідомо “зажимають” деяку воєнну допомогу.
❗️ Але одразу ж спойлер – не все так печально. Навіть навпаки.
Тезово виокремив найголовніше:
🎯 Війна на виснаження між росією та Україною поступово перетворюється на гонку переозброєнь між москвою та європейськими членами НАТО, які одночасно намагаються зміцнити і власну оборону, і допомогти Україні.
🎯 З початку широкомасштабного вторгнення інтенсивність артилерійського вогню найбільша з часів Другої світової війни. Станом на сьогодні ЗСУ вистрілюють понад 6000 артилерійських снарядів щодня.
🎯 За даними британського аналітичного центру Royal United Services Institute, на піку бойових дій тільки на Донбасі росія за два дні використала більше боєприпасів, ніж увесь запас ЗС Британії.
🎯 Жодна країна НАТО, окрім США, не має ані достатнього запасу снарядів для ведення великої артилерійської війни, ані промислового потенціалу для створення відповідних запасів.
🎯 Поточна нестача снарядів і ракет значною мірою пояснюється зміною військових доктрин союзників по НАТО за останні десятиліття. Замість планування наземних битв у стилі Другої світової війни вони зосередилися на цілеспрямованій, асиметричній війні проти потенційних недосвідчених слабких противників.
🎯 Україна використовує до 40 000 артилерійських снарядів натівського 155-мм калібру ЩОМІСЯЦЯ, тоді як загальне РІЧНЕ виробництво таких снарядів у всій Європі становить близько 300 тис.
Ну а тепер до хороших новин. По-перше, Європа розуміє ситуацію і робить відповідні кроки. Зокрема:
🇬🇧 Британія виділяє додатково £500-600 мільйонів для збільшення власного запасу БК.
🇫🇷 Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франції необхідно збільшити свій військовий потенціал і швидкість виробництва снарядів.
🇩🇪 У своїй нещодавній промові канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав, що його країна в останні десятиліття приймала неправильні рішення щодо виробництва та постачання боєприпасів. За оцінками аналітиків наразі рівень запасів БК Збройних сил Німеччини такий, що його вистачило б на два тижні боїв у разі аналогічної з Україною російської атаки.
🎯 Німеччина буде співфінансувати реконструкцію колись радянського заводу у Румунії. Це дозволить виробляти як натівські калібри, так і радянські, адже для України вони і досі вкрай важливі та актуальні.
🎯 Норвезький оборонний концерн Nammo працює над тим, щоб у 10 разів збільшити виробництво артилерійських снарядів.
🎯 У 2023 році один з найбільших у Європі чеський оборонний холдинг Czechoslovak Group планує подвоїти виробництво 155-мм снарядів до 100 тис. одиниць.
🎯 Британське транснаціональне оборонне підприємство BAE Systems нещодавно підписало контракт на £2,4 мільярда на постачання боєприпасів Міністерству оборони Великобританії.
🎯 Німецький концерн Rheinmetall AG за €1,2 мільярда викупає іспанського виробника боєприпасів Expal Systems. Це допоможе збільшити виробництво снарядів, особливо дефіцитних 35-мм для систем ППО Gepard, які Німеччина передала Україні.
після 2014 "не бачити" і "приймати помилкові рішення" звучить дивно
Ukrainian написав:Цікаво невже Україна не може налагодити виробництво аналогів Шахідів і тримати тонус ? \\\
странный вопрос: сродни "неужели Украина не может наладить производство БМВ?"...
Cтранное сравнение, Украина на порядок выше Ирана по авиатехнологиям. Сравните что есть у Украины Финансирование - 1,5 млрд. долл. дают наши партнеры в месяц (тут у Ирана походу поменьше, санкции итд). Специалисты - в год НАУ и ХАИ выпускают тысячи специалистов (у Ирана нет своего, обучают даже сейчас иранцев в наших же НАУ и ХАИ). Работники - десятки тысяч работают на АНТК Антонов, Антей, Моторсич, Южмаш, Ивченко-прогресс итд. (тут у Ирана намного хуже дела). Технологии - те же самые АНТК Антонов, Антей, Моторсич, Южмаш, Ивченко-прогресс итд. (тут у Ирана намного хуже дела - санкции). Западные технологии и станки для производства - для Украины очень доступны, для Ирана - закрыто и санкции.
Трохи погуглив. По-перше, Україна все-таки виготовляє дрони і достатньо багато, просто в умовах такої інтенсивної війни їх все рівно не вистачає. Судячи зі всього ми робимо дронів(зараз) більше ніж Іран, просто інші і для інших цілей! Тобто ці звинувачення дещо безпідставні. По-друге, звідки ви взяли цифру 1,5 мільярда?
sergey_sryvkin написав:Не подобається - чємодан вакзал расія. Які проблеми.
як це не подобається? на звільнених територіях більше місяця працює СБУ-виявляють колаборантів і зрадників але відсоток невеликий (умовно 100 на місто чи 10 на село), а Донбас -інша картина... вони там 9 років працювали в адміністраціях міста, ЖЄКах, МГБ, милиції та інших інститутах влади (типа депутати, соц. і песн.фонди)
вороже налаштоване населення регіону -куди дівати? в фільтраційні табори? а русня и Європа почне волати про нацистів і помсту донбасанам... ви пропонуєте посадити або депортувати 1 млн "громадян ДНР/ЛНР"(по факту громадян України)-так це не працює
доведеться роками промивати контрпропагандою свідомість (навіть місцевим дітям від 7років), допускаю що будуть створені великі преференції для донбасян (як то вступ до вишу без атестату, або до спорту безкоштовно, безкоштовний проїзд в міському транспорті та інше )
Якщо працювали в окупації в расєйських структурах - за грати за колаборацію.
Якщо саджати доведеться мільйон - запропонувати вибір, або за грати. або добровільно на расєю. Вважаю, більша частина самі поїдуть, не очікуючі на ЗСУ.
Промивати мізки взагалі не потрібно, бо це і результату не дасть. Треба створити такі умови, щоб у людини був вибір - або самому, свідомо та добровільно стати українцем - і бути українцем, навіть не заікаючись про узкій язиг, нарід бамбасу, особливий статус та будь що, що має відрізняти їх від решти українців - або бігти від України якнайдалі та більше ніколи не повертатись.