Додано: Сер 04 січ, 2023 14:56

prodigy написав: sergey_sryvkin написав: Не подобається - чємодан вакзал расія. Які проблеми. Не подобається - чємодан вакзал расія. Які проблеми.



як це не подобається?

на звільнених територіях більше місяця працює СБУ-виявляють колаборантів і зрадників

але відсоток невеликий (умовно 100 на місто чи 10 на село), а Донбас -інша картина...

вони там 9 років працювали в адміністраціях міста, ЖЄКах, МГБ, милиції та інших

інститутах влади (типа депутати, соц. і песн.фонди)



вороже налаштоване населення регіону -куди дівати? в фільтраційні табори? а русня и Європа почне волати про нацистів і помсту донбасанам...

ви пропонуєте посадити або депортувати 1 млн "громадян ДНР/ЛНР"(по факту громадян України)-так це не працює



доведеться роками промивати контрпропагандою свідомість (навіть місцевим дітям від 7років), допускаю що будуть створені великі преференції для донбасян (як то вступ до вишу без атестату, або до спорту безкоштовно, безкоштовний проїзд в міському транспорті та інше ) як це не подобається?на звільнених територіях більше місяця працює СБУ-виявляють колаборантів і зрадниківале відсоток невеликий (умовно 100 на місто чи 10 на село), а Донбас -інша картина...вони там 9 років працювали в адміністраціях міста, ЖЄКах, МГБ, милиції та іншихінститутах влади (типа депутати, соц. і песн.фонди)вороже налаштоване населення регіону -куди дівати? в фільтраційні табори? а русня и Європа почне волати про нацистів і помсту донбасанам...ви пропонуєте посадити або депортувати 1 млн "громадян ДНР/ЛНР"(по факту громадян України)-так це не працюєдоведеться роками промивати контрпропагандою свідомість (навіть місцевим дітям від 7років), допускаю що будуть створені великі преференції для донбасян (як то вступ до вишу без атестату, або до спорту безкоштовно, безкоштовний проїзд в міському транспорті та інше )

Якщо працювали в окупації в расєйських структурах - за грати за колаборацію.Якщо саджати доведеться мільйон - запропонувати вибір, або за грати. або добровільно на расєю. Вважаю, більша частина самі поїдуть, не очікуючі на ЗСУ.Промивати мізки взагалі не потрібно, бо це і результату не дасть.Треба створити такі умови, щоб у людини був вибір - або самому, свідомо та добровільно стати українцем - і бути українцем, навіть не заікаючись про узкій язиг, нарід бамбасу, особливий статус та будь що, що має відрізняти їх від решти українців - або бігти від України якнайдалі та більше ніколи не повертатись."Переконати барана"Інколи як мені скучно Робити ніц не хочу, В соціальні мережі Я тоді заходжу.Полистаю я фейсбук, Подивлюсь картинки, З чогось троха посміюсь, Гляну на новинки.Але нового чогось Замічаю мало, Чесно кажучи це все Троха вже дістало.І заради інтересу Я собі подумав Завітати у вк Де давно не був я.Коли я туда зайшов Охренів відразу, Бо здалося що цей сайт Підхопив заразу.Зетка тут і зетка там Зетку поганяє, Від усього цього зет Очі виїдає.Замість того щоб не бачити Довбану ту зеткуКраще би тоді два пальця Я запхав в розетку.Ну а вівців й баранів Стільки там багато,Що мені згадався зразу Фільм "гора горбата".Але вже зайшов туда Нема де діватись, То вже змушений я був З ними спілкуватись.Но я щирий Українець Не зміню розмову. І побачили вони Українську мову.Боже, люди, що то було! Вам не передати! Але я це заскрінив, Можу показати.Певно вірш мій "вбий рашиста" Щось для них та й значив,Бо ще стільки я коментів Під постом не бачив.А погроз вже так багато В чаті появилось, Що мені за все життя Стільки і не снилось.І ракети всі крилаті Зразу полетіли, І поїхали до мене Їхні ескандери.Пробував в коментарях Їм всім розказати, Ми не є такі погані! Дурно час я втратив.Бо усі ті барани Як одна отара, Бекають і бекають Всі одне й те саме.Факти я їм пред'являю, Вони пропаганду. І не можуть доказати Оту свою правду.А коли я їх словами В тупік заганяю, Тоді вони до мене пишуть "Я нє понємаю".Зрозумів тоді для себе,Це давно не диво.Переконати баранаТо є не можливо!(с) Данчук С.В.