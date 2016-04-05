Додано: Сер 04 січ, 2023 16:32

prodigy написав: vitaliian написав:



Один "Шахид" может стоить 20 тысяч долларов, а стоимость пуска ракеты - от 140 тысяч долларов за С-300 до полумиллиона долларов в случае с американскими NASAMS (по данным других источников, около миллиона долларов - Ред.).



Хотя по беспилотникам пытаются использовать зенитные орудия или стрелковое оружие, ночное применение "Шахидов" заставляет использовать и ракеты наземной ПВО.

https://t.me/voynareal/47285

Для защиты от недорогих беспилотников Украина вынуждена использовать гораздо более дорогие ракеты, - пишет The New York Timesдолларов за С-300 до полумиллиона долларов в случае с американскими NASAMS (по данным других источников, около миллиона долларов - Ред.).Хотя по беспилотникам пытаются использовать зенитные орудия или стрелковое оружие, ночное применение "Шахидов" заставляет использовать и ракеты наземной ПВО.



честно говоря NT занимается хе*ней

-единственная причина такой статьи -это побудить правительство стран доноров поставлять больше зенитного вооружения , но в глазах неграмотного американского обывателя ЗСУ предстает как обезьяна лупящая молотком по клавиатуре



есть разные способы уничтожения Шахедов (не Шахидов):

-стрелковое вооружение

-зенитная артилерия

-средство ПВО/ППО

-авиация (истребители и вертолеты)

если бы все так было просто, то стрелять с крупнокалиберного пулемета освещая небо прожектором -самый дешевый и доступный вариант

а поднимать в небо самолеты/вертолеты или стрелять дорогостоящими американскими NASAMS -самых дорогой, но эффективность у этих способов разная, а ущерб от разрущений

и цена человеческих жизней(вообще бесценна)

если ЗСУ получило приказ уничтожать воздушные цели любыми доступными способами-то

"за ценой не постоим" честно говоря NT занимается хе*ней-единственная причина такой статьи -это побудить правительство стран доноров поставлять больше зенитного вооружения , но в глазах неграмотного американского обывателя ЗСУ предстает как обезьяна лупящая молотком по клавиатуреесть разные способы уничтожения Шахедов (не Шахидов):-стрелковое вооружение-зенитная артилерия-средство ПВО/ППО-авиация (истребители и вертолеты)если бы все так было просто, то стрелять с крупнокалиберного пулемета освещая небо прожектором -самый дешевый и доступный варианта поднимать в небо самолеты/вертолеты или стрелять дорогостоящими американскими NASAMS -самых дорогой, но эффективность у этих способов разная, а ущерб от разрущенийи цена человеческих жизней(вообще бесценна)если ЗСУ получило приказ уничтожать воздушные цели любыми доступными способами-то"за ценой не постоим"

Безусловно, пропуск Шахеда и выполнение им боевой задачи может стоить гораздо дороже стоимости зенитной ракеты, так что применение ракет оправдано.Но другой вопрос, что эту задачу можно решить дешевле. Цель не очень сложная - низкая скорость и высота. И освещать небо прожектором для этого совсем не нужно. Ракеты ПВО наводятся, как правило, радаром. Но РЛС входят в состав и у "Шилки. И даже у весьма древнего на сегодня комплекса С-60 (зенитная артиллерия). Эти виды вооружений по своим ТТХ как специально созданы против Шахедов. Возможно, конечно, что из разворовали или порезали на металлолом, но было их на вооружении очень много и они гораздо дешевле современных средств ПВО.