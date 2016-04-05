prodigy написав:як це не подобається? на звільнених територіях більше місяця працює СБУ-виявляють колаборантів і зрадників але відсоток невеликий (умовно 100 на місто чи 10 на село), а Донбас -інша картина... вони там 9 років працювали в адміністраціях міста, ЖЄКах, МГБ, милиції та інших інститутах влади (типа депутати, соц. і песн.фонди)
вороже налаштоване населення регіону -куди дівати? в фільтраційні табори? а русня и Європа почне волати про нацистів і помсту донбасанам... ви пропонуєте посадити або депортувати 1 млн "громадян ДНР/ЛНР"(по факту громадян України)-так це не працює
доведеться роками промивати контрпропагандою свідомість (навіть місцевим дітям від 7років), допускаю що будуть створені великі преференції для донбасян (як то вступ до вишу без атестату, або до спорту безкоштовно, безкоштовний проїзд в міському транспорті та інше )
А що означає "вороже налаштоване"??? Якщо ви проявляєте якісь дії, то так - депортувати або садити. Якщо не проявляєте дій, то які проблеми? В електоральному змісті цей мільйон вже нічого не вирішує - були часи коли у нас було 10+ мільйонів "вороже налаштованих" виборців.
І взагалі проблема здається великою, але ж була наприклад громадянська війна в США, якось люди з часом помирились, вирішили проблему.
вороже налаштованих-таких як "послідовники секти Медведчука" (т/глядачи каналів 112, Newsone (у мене багато було сусідів таких)
Для защиты от недорогих беспилотников Украина вынуждена использовать гораздо более дорогие ракеты, - пишет The New York Times
Один "Шахид" может стоить 20 тысяч долларов, а стоимость пуска ракеты - от 140 тысяч долларов за С-300 до полумиллиона долларов в случае с американскими NASAMS (по данным других источников, около миллиона долларов - Ред.).
Хотя по беспилотникам пытаются использовать зенитные орудия или стрелковое оружие, ночное применение "Шахидов" заставляет использовать и ракеты наземной ПВО. https://t.me/voynareal/47285
честно говоря NT занимается хе*ней -единственная причина такой статьи -это побудить правительство стран доноров поставлять больше зенитного вооружения , но в глазах неграмотного американского обывателя ЗСУ предстает как обезьяна лупящая молотком по клавиатуре
есть разные способы уничтожения Шахедов (не Шахидов): -стрелковое вооружение -зенитная артилерия -средство ПВО/ППО -авиация (истребители и вертолеты) если бы все так было просто, то стрелять с крупнокалиберного пулемета освещая небо прожектором -самый дешевый и доступный вариант а поднимать в небо самолеты/вертолеты или стрелять дорогостоящими американскими NASAMS -самых дорогой, но эффективность у этих способов разная, а ущерб от разрущений и цена человеческих жизней(вообще бесценна) если ЗСУ получило приказ уничтожать воздушные цели любыми доступными способами-то "за ценой не постоим"
Безусловно, пропуск Шахеда и выполнение им боевой задачи может стоить гораздо дороже стоимости зенитной ракеты, так что применение ракет оправдано. Но другой вопрос, что эту задачу можно решить дешевле. Цель не очень сложная - низкая скорость и высота. И освещать небо прожектором для этого совсем не нужно. Ракеты ПВО наводятся, как правило, радаром. Но РЛС входят в состав и у "Шилки. И даже у весьма древнего на сегодня комплекса С-60 (зенитная артиллерия). Эти виды вооружений по своим ТТХ как специально созданы против Шахедов. Возможно, конечно, что из разворовали или порезали на металлолом, но было их на вооружении очень много и они гораздо дешевле современных средств ПВО.
ЛАД написав:Вы всерьёз думаете, что за прошедшие годы активной пропаганды Бандеры я не ознакомился с его биографией хотя бы в объёме украинской Вики (подчёркиваю, именно украинской)? А вот интересно, Вы видели заметку https://www.unian.net/world/premer-pols ... 97677.html? Что скажете?
Наше бачення історії і польське давно відрізняється. От як нам ставитись до Пілсудського, який і терорист і організатор санацій на теренах ЗУ? І те ж багатьох інших.
І це після десятків років дотацій з боку ЄС (в першу чергу ФРН). Можна тільки повчитись в поляків відстоювати свої інтереси, але не переборщувати. Зараз і ситуацію з українськими біженцями вони уміло повертають на свою користь, вже мають економічний позитивний ефект. Ще і демографію підлатають. У 20-30 роки ХХ ст. о. Андрій Бандера якраз активно боровся проти полонізації українців на ЗУ, за що і переслідувався поляками. Зараз в Польщі переважна б-ть позитивно відноситься до України та українців, проте є в меншості досить радикальні антиукраїнські позиції.
Другий раз відповідаю, раз Ви не полінувались і відтворили свою відповідь то нате вам мій новий варіант відповіді - читайте поки є.
CasseroleHead написав:"Мопед" - это не Байрактар, и не Риппер, и не Предатор. И состоит из практически бытовых, и не уникальных комплектующих (максимум двойного назначения)
Ну тим не менше:
Згідно з оцінкою української розвідки, з 52 компонентів, які були вилучені з безпілотника Shahed-136, 40 з них були розроблені 13 різними американськими компаніями. Решта компонентів вироблені компаніями з Канади, Швейцарії, Японії, Тайваню й Китаю. Ймовірно іранські компанії успішно обходять санкції й спроби припинити постачання найважливіших компонентів і електроніки. https://www.rbc.ua/rus/news/odnomu-shah ... 38218.html
andrijk777 написав:.......... І взагалі проблема здається великою, але ж була наприклад громадянська війна в США, якось люди з часом помирились, вирішили проблему.
Отголоски гражданской войны в США чувствуются до сих пор, хотя прошло уже полторы сотни лет. Только сегодня начинают сносить памятники генералам южан. Со спорами и протестами. И в США никогда не ставился вопрос о выдворении южан из страны или ещё какого-то их ущемления. Собственно, единственный результат и "ущемление" - запрет рабства.
ЛАД написав:И даже у весьма древнего на сегодня комплекса С-60 (зенитная артиллерия). Эти виды вооружений по своим ТТХ как специально созданы против Шахедов. Возможно, конечно, что из разворовали или порезали на металлолом, но было их на вооружении очень много и они гораздо дешевле современных средств ПВО.
С-60 використовують. Принаймні я бачив, що їх встановлюють на шасі КрАЗ. Також ЗУ-23. Є мобільні групи на пікапах з кулеметами. На Дніпрі вже є катери з кулеметами. А щодо кількості - тут на жаль, все печально. Припускаю, що щось розпродали, щось поржавіло, але на момент вторгнення навіть ДШК в достатній кількості не було на складах. Щодо Шилки й Тунгуски, то Чмут казав, що на них тупо нема спеціалістів. Є 37 гепардів, які працюють навіть по КР. Але основна проблема всіх стрілецьких комплексів - це малий радіус дії. Щоб перекрити 3.5 - 4 тис. км. кордону, треба хоча б 1.5 - 2 тисячі таких систем. У всіх інших випадких шахеди шукатимуть лази і все одно доведеться збивати їх ракетами.
ЛАД написав:Вы всерьёз думаете, что за прошедшие годы активной пропаганды Бандеры я не ознакомился с его биографией хотя бы в объёме украинской Вики (подчёркиваю, именно украинской)? А вот интересно, Вы видели заметку https://www.unian.net/world/premer-pols ... 97677.html? Что скажете?
Наше бачення історії і польське давно відрізняється. От як нам ставитись до Пілсудського, який і терорист і організатор санацій на теренах ЗУ? І те ж багатьох інших.
І це після десятків років дотацій з боку ЄС (в першу чергу ФРН). Можна тільки повчитись в поляків відстоювати свої інтереси, але не переборщувати. Зараз і ситуацію з українськими біженцями вони уміло повертають на свою користь, вже мають економічний позитивний ефект. Ще і демографію підлатають. У 20-30 роки ХХ ст. о. Андрій Бандера якраз активно боровся проти полонізації українців на ЗУ, за що і переслідувався поляками. Зараз в Польщі переважна б-ть позитивно відноситься до України та українців, проте є в меншості досить радикальні антиукраїнські позиції.
Другий раз відповідаю, раз Ви не полінувались і відтворили свою відповідь то нате вам мій новий варіант відповіді - читайте поки є.
Против такого не возражаю, вполне согласен. Я как раз и писал о том, что тут нет однозначного отношения. И не только с Польшей, но и в Украине. Так, может, не стоит так уж настойчиво продвигать такой культ? И обратите внимание, что мою ссылку на вполне украинский ресурс дважды удалили. Скрытие/замалчивание фактов это наш метод? Да, преследовался он больше не за борьбу "проти полонізації українців на ЗУ", а за методы этой борьбы:
Під керівництвом Бандери, ОУН відходить від експропріаційних акцій і починає серію каральних акцій проти представників польської окупаційної влади. У цей період оунівці здійснили три політичні вбивства, що отримали значний розголос