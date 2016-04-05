RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3190319131923193>
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 16:31

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:як це не подобається?
на звільнених територіях більше місяця працює СБУ-виявляють колаборантів і зрадників
але відсоток невеликий (умовно 100 на місто чи 10 на село), а Донбас -інша картина...
вони там 9 років працювали в адміністраціях міста, ЖЄКах, МГБ, милиції та інших
інститутах влади (типа депутати, соц. і песн.фонди)

вороже налаштоване населення регіону -куди дівати? в фільтраційні табори? а русня и Європа почне волати про нацистів і помсту донбасанам...
ви пропонуєте посадити або депортувати 1 млн "громадян ДНР/ЛНР"(по факту громадян України)-так це не працює

доведеться роками промивати контрпропагандою свідомість (навіть місцевим дітям від 7років), допускаю що будуть створені великі преференції для донбасян (як то вступ до вишу без атестату, або до спорту безкоштовно, безкоштовний проїзд в міському транспорті та інше )

А що означає "вороже налаштоване"???
Якщо ви проявляєте якісь дії, то так - депортувати або садити.
Якщо не проявляєте дій, то які проблеми? В електоральному змісті цей мільйон вже нічого не вирішує - були часи коли у нас було 10+ мільйонів "вороже налаштованих" виборців.

І взагалі проблема здається великою, але ж була наприклад громадянська війна в США, якось люди з часом помирились, вирішили проблему.


вороже налаштованих-таких як "послідовники секти Медведчука" (т/глядачи каналів 112, Newsone (у мене багато було сусідів таких)


якось люди з часом помирились, вирішили проблему
потрібен час -5 років мінімум
prodigy
 
Повідомлень: 9134
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3090 раз.
Подякували: 3161 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 16:32

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
Для защиты от недорогих беспилотников Украина вынуждена использовать гораздо более дорогие ракеты, - пишет The New York Times

Один "Шахид" может стоить 20 тысяч долларов, а стоимость пуска ракеты - от 140 тысяч долларов за С-300 до полумиллиона долларов в случае с американскими NASAMS (по данным других источников, около миллиона долларов - Ред.).

Хотя по беспилотникам пытаются использовать зенитные орудия или стрелковое оружие, ночное применение "Шахидов" заставляет использовать и ракеты наземной ПВО.
https://t.me/voynareal/47285


честно говоря NT занимается хе*ней
-единственная причина такой статьи -это побудить правительство стран доноров поставлять больше зенитного вооружения , но в глазах неграмотного американского обывателя ЗСУ предстает как обезьяна лупящая молотком по клавиатуре

есть разные способы уничтожения Шахедов (не Шахидов):
-стрелковое вооружение
-зенитная артилерия
-средство ПВО/ППО
-авиация (истребители и вертолеты)
если бы все так было просто, то стрелять с крупнокалиберного пулемета освещая небо прожектором -самый дешевый и доступный вариант
а поднимать в небо самолеты/вертолеты или стрелять дорогостоящими американскими NASAMS -самых дорогой, но эффективность у этих способов разная, а ущерб от разрущений
и цена человеческих жизней(вообще бесценна)
если ЗСУ получило приказ уничтожать воздушные цели любыми доступными способами-то
"за ценой не постоим"

Безусловно, пропуск Шахеда и выполнение им боевой задачи может стоить гораздо дороже стоимости зенитной ракеты, так что применение ракет оправдано.
Но другой вопрос, что эту задачу можно решить дешевле. Цель не очень сложная - низкая скорость и высота. И освещать небо прожектором для этого совсем не нужно. Ракеты ПВО наводятся, как правило, радаром. Но РЛС входят в состав и у "Шилки. И даже у весьма древнего на сегодня комплекса С-60 (зенитная артиллерия). Эти виды вооружений по своим ТТХ как специально созданы против Шахедов. Возможно, конечно, что из разворовали или порезали на металлолом, но было их на вооружении очень много и они гораздо дешевле современных средств ПВО.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23741
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы всерьёз думаете, что за прошедшие годы активной пропаганды Бандеры я не ознакомился с его биографией хотя бы в объёме украинской Вики (подчёркиваю, именно украинской)?
А вот интересно, Вы видели заметку https://www.unian.net/world/premer-pols ... 97677.html? Что скажете?

Наше бачення історії і польське давно відрізняється. От як нам ставитись до Пілсудського, який і терорист і організатор санацій на теренах ЗУ? І те ж багатьох інших.
Варшава офіційно звертається до керівництва ООН щодо підтримки польської ініціативи виплат Німеччиною воєнних репарацій Польщі за завдані кривди під час Другої світової війни. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... o-oon.html

І це після десятків років дотацій з боку ЄС (в першу чергу ФРН). Можна тільки повчитись в поляків відстоювати свої інтереси, але не переборщувати. Зараз і ситуацію з українськими біженцями вони уміло повертають на свою користь, вже мають економічний позитивний ефект. Ще і демографію підлатають. У 20-30 роки ХХ ст. о. Андрій Бандера якраз активно боровся проти полонізації українців на ЗУ, за що і переслідувався поляками. Зараз в Польщі переважна б-ть позитивно відноситься до України та українців, проте є в меншості досить радикальні антиукраїнські позиції.

Другий раз відповідаю, раз Ви не полінувались і відтворили свою відповідь :mrgreen: то нате вам мій новий варіант відповіді - читайте поки є.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5546
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 861 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 16:36

  vitaliian написав:Интересно другое, население Краснодара 183 тыс человек. Повестку получит 2,75% людей. Если экстраполировать на всю РФ то 2,75% это ~3,850 млн повесток
Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16013
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2083 раз.
Подякували: 2951 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  CasseroleHead написав:"Мопед" - это не Байрактар, и не Риппер, и не Предатор. И состоит из практически бытовых, и не уникальных комплектующих (максимум двойного назначения)

Ну тим не менше:
Згідно з оцінкою української розвідки, з 52 компонентів, які були вилучені з безпілотника Shahed-136, 40 з них були розроблені 13 різними американськими компаніями. Решта компонентів вироблені компаніями з Канади, Швейцарії, Японії, Тайваню й Китаю.
Ймовірно іранські компанії успішно обходять санкції й спроби припинити постачання найважливіших компонентів і електроніки. https://www.rbc.ua/rus/news/odnomu-shah ... 38218.html
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5546
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 861 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 16:53

  andrijk777 написав:..........
І взагалі проблема здається великою, але ж була наприклад громадянська війна в США, якось люди з часом помирились, вирішили проблему.

Отголоски гражданской войны в США чувствуются до сих пор, хотя прошло уже полторы сотни лет. Только сегодня начинают сносить памятники генералам южан. Со спорами и протестами.
И в США никогда не ставился вопрос о выдворении южан из страны или ещё какого-то их ущемления. Собственно, единственный результат и "ущемление" - запрет рабства.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23741
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 16:54

  vitaliian написав:Интересно другое, население Краснодара 183 тыс человек. Повестку получит 2,75% людей. Если экстраполировать на всю РФ то 2,75% это ~3,850 млн повесток


Интересно, у них повестки печатают в каждом селе самостоятельно? В Краснодарском крае 5,8 млн.чел
Камикадзе
 
Повідомлень: 2039
З нами з: 04.09.11
Подякував: 589 раз.
Подякували: 954 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 16:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И даже у весьма древнего на сегодня комплекса С-60 (зенитная артиллерия). Эти виды вооружений по своим ТТХ как специально созданы против Шахедов. Возможно, конечно, что из разворовали или порезали на металлолом, но было их на вооружении очень много и они гораздо дешевле современных средств ПВО.

С-60 використовують. Принаймні я бачив, що їх встановлюють на шасі КрАЗ. Також ЗУ-23.
Є мобільні групи на пікапах з кулеметами.
На Дніпрі вже є катери з кулеметами.
А щодо кількості - тут на жаль, все печально. Припускаю, що щось розпродали, щось поржавіло, але на момент вторгнення навіть ДШК в достатній кількості не було на складах.
Щодо Шилки й Тунгуски, то Чмут казав, що на них тупо нема спеціалістів.
Є 37 гепардів, які працюють навіть по КР.
Але основна проблема всіх стрілецьких комплексів - це малий радіус дії. Щоб перекрити 3.5 - 4 тис. км. кордону, треба хоча б 1.5 - 2 тисячі таких систем. У всіх інших випадких шахеди шукатимуть лази і все одно доведеться збивати їх ракетами.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 856
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:12

  Камикадзе написав:
  vitaliian написав:Интересно другое, население Краснодара 183 тыс человек. Повестку получит 2,75% людей. Если экстраполировать на всю РФ то 2,75% это ~3,850 млн повесток


Интересно, у них повестки печатают в каждом селе самостоятельно? В Краснодарском крае 5,8 млн.чел

Хз но так вроде логичнее, чем напечатать в одном месте, а потом возить, принтеры есть у всех я думаю.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 04 січ, 2023 17:13, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16013
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2083 раз.
Подякували: 2951 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:13

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Вы всерьёз думаете, что за прошедшие годы активной пропаганды Бандеры я не ознакомился с его биографией хотя бы в объёме украинской Вики (подчёркиваю, именно украинской)?
А вот интересно, Вы видели заметку https://www.unian.net/world/premer-pols ... 97677.html? Что скажете?

Наше бачення історії і польське давно відрізняється. От як нам ставитись до Пілсудського, який і терорист і організатор санацій на теренах ЗУ? І те ж багатьох інших.
Варшава офіційно звертається до керівництва ООН щодо підтримки польської ініціативи виплат Німеччиною воєнних репарацій Польщі за завдані кривди під час Другої світової війни. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... o-oon.html

І це після десятків років дотацій з боку ЄС (в першу чергу ФРН). Можна тільки повчитись в поляків відстоювати свої інтереси, але не переборщувати. Зараз і ситуацію з українськими біженцями вони уміло повертають на свою користь, вже мають економічний позитивний ефект. Ще і демографію підлатають. У 20-30 роки ХХ ст. о. Андрій Бандера якраз активно боровся проти полонізації українців на ЗУ, за що і переслідувався поляками. Зараз в Польщі переважна б-ть позитивно відноситься до України та українців, проте є в меншості досить радикальні антиукраїнські позиції.

Другий раз відповідаю, раз Ви не полінувались і відтворили свою відповідь :mrgreen: то нате вам мій новий варіант відповіді - читайте поки є.

Против такого не возражаю, вполне согласен.
Я как раз и писал о том, что тут нет однозначного отношения. И не только с Польшей, но и в Украине. Так, может, не стоит так уж настойчиво продвигать такой культ?
И обратите внимание, что мою ссылку на вполне украинский ресурс дважды удалили. Скрытие/замалчивание фактов это наш метод?
Да, преследовался он больше не за борьбу "проти полонізації українців на ЗУ", а за методы этой борьбы:
Під керівництвом Бандери, ОУН відходить від експропріаційних акцій і починає серію каральних акцій проти представників польської окупаційної влади. У цей період оунівці здійснили три політичні вбивства, що отримали значний розголос

Цитата из укр. Вики.
Насчёт требования дотаций (точнее, репараций) от ФРГ у меня мнение несколько отличается, посмотрите мой пост https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5525589#p5525589.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23741
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3190319131923193>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 110348
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 477877
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4549
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.