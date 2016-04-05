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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 04 січ, 2023 17:24
sashaqbl написав: ЛАД написав:
И даже у весьма древнего на сегодня комплекса С-60 (зенитная артиллерия). Эти виды вооружений по своим ТТХ как специально созданы против Шахедов. Возможно, конечно, что из разворовали или порезали на металлолом, но было их на вооружении очень много и они гораздо дешевле современных средств ПВО.
С-60 використовують. Принаймні я бачив, що їх встановлюють на шасі КрАЗ. Також ЗУ-23.
Є мобільні групи на пікапах з кулеметами.
На Дніпрі вже є катери з кулеметами.
А щодо кількості - тут на жаль, все печально. Припускаю, що щось розпродали, щось поржавіло, але на момент вторгнення навіть ДШК в достатній кількості не було на складах.
Щодо Шилки й Тунгуски, то Чмут казав, що на них тупо нема спеціалістів.
Є 37 гепардів, які працюють навіть по КР.
Але основна проблема всіх стрілецьких комплексів - це малий радіус дії. Щоб перекрити 3.5 - 4 тис. км. кордону, треба хоча б 1.5 - 2 тисячі таких систем. У всіх інших випадких шахеди шукатимуть лази і все одно доведеться збивати їх ракетами.
На шасси КрАЗ их используют не как зенитки. Те сообщения об их использовании, которые я сейчас вижу, говорят о них как о противотанковых и противопехотных. Они и для этих целей довольно эффективны, но всё же основное их предназначение именно зенитное. Одиночное орудие на КрАЗе без РЛС - то, о чём пишет prodigy
, - прожектора ночью и относительно низкая эффективность.
Количество было
более чем достаточное. О том, что. возможно
, с ними произошло обсуждать не могу, не имею никаких данных, но о предположительной судьбе написал.
Не знаю, что сказал Чмут (которого я вполне уважаю), но объяснение, что "на них тупо нема спеціалістів", выглядит смешно. Это всё же не Патриот.
Даже по книжкам их освоить можно за пару недель максимум (для практической работы). Не говоря о том, что ещё живы люди, которые на них работали.
P.s. Зенитная артиллерия используется не для перекрытия границы/линии фронта, а для защиты объектов
.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 04 січ, 2023 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 04 січ, 2023 17:29
vitaliian написав: Камикадзе написав: vitaliian написав:
Интересно другое, население Краснодара 183 тыс человек. Повестку получит 2,75% людей. Если экстраполировать на всю РФ то 2,75% это ~3,850 млн повесток
Интересно, у них повестки печатают в каждом селе самостоятельно? В Краснодарском крае 5,8 млн.чел
Хз но так вроде логичнее, чем напечатать в одном месте, а потом возить, принтеры есть у всех я думаю.
Печать на принтере при большом тираже дороже типографской. К такому прибегают при срочности или невозможности типографской печати. Повестки нужны ежегодно в больших количествах хотя бы для призыва срочников.
Так что замечание Камикадзе
вполне справедливо.
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Додано: Сер 04 січ, 2023 17:35
ЛАД написав:
Не знаю, что сказал Чмут (которого я вполне уважаю), но объяснение, что "на них тупо нема спеціалістів", выглядит смешно.
Звісно, що є люди, які на них служили і які зараз служать... І по книжкам можна освоїти. Але для "практичної роботи" можна освоювати нову техніку, для 40-річної треба трошки більше.
А мехвод, який може завести і проїхати 10 метрів - такий собі мехвод. А там ще РСЛ є, якщо не помиляюсь, дальномір, СУВ. Які працюють або не працюють.
Щодо кількості - на момент розпаду СССР в ЗСУ були явно не меншими, ніж зараз. Плюс були якісь мобілізаційні склади. Але зараз ми закуповуємо навіть стрілецьку зброю...
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Додано: Сер 04 січ, 2023 17:45
"Они сами виноваты" Как генералы РФ наврали о том, что случилось в Макеевке
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Додано: Сер 04 січ, 2023 17:47
ЛАД написав: Ой+ написав:
У 20-30 роки ХХ ст. о. Андрій Бандера якраз активно боровся проти полонізації українців на ЗУ, за що і переслідувався поляками.
Да, преследовался он больше не за борьбу "проти полонізації українців на ЗУ", а за методы этой борьбы:
Під керівництвом Бандери, ОУН відходить від експропріаційних акцій і починає серію каральних акцій проти представників польської окупаційної влади.
Ви не зрозуміли - я про батька Степана о. Андрія, якого довго "пресували" поляки, а розстріляли НКВД після тодішнього "звільнення". Як і багатьох поляків. Тому я і писав про нього як людину, в якої різні сусідні імперіалісти знищили батька, братів, можливо дітей.
Ну і знову ж таки, якщо брати просто статистику загиблих як зі сторони поляків, так і зі сторони українців в інтербелумі між світовими війнами, то це ще менше ніж пресловутий бомблений днабас у 2021. А от з приходом совітів зразу і в тих і в тих лік пішов на десятки тисяч.
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Додано: Сер 04 січ, 2023 18:06
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Додано: Сер 04 січ, 2023 18:11
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Не знаю, что сказал Чмут (которого я вполне уважаю), но объяснение, что "на них тупо нема спеціалістів", выглядит смешно.
Звісно, що є люди, які на них служили і які зараз служать... І по книжкам можна освоїти. Але для "практичної роботи" можна освоювати нову техніку, для 40-річної треба трошки більше.
А мехвод, який може завести і проїхати 10 метрів - такий собі мехвод. А там ще РСЛ є, якщо не помиляюсь, дальномір, СУВ. Які працюють або не працюють.
Щодо кількості - на момент розпаду СССР в ЗСУ були явно не меншими, ніж зараз. Плюс були якісь мобілізаційні склади. Але зараз ми закуповуємо навіть стрілецьку зброю...
Не очень понял, что Вы называете СУВ. Состав батареи С-60 - 6 57-мм пушек, РЛС и ПУАЗО (прибор упр. арт. зенитным огнём) - моя первоначальная ВУС.
Поверьте, ничего особо сложного там нет. "трошки більше" - это сколько? Месяц?
Естественно, я не говорю о Маугли, которые технику в глаза не видели.
Но да, практически уверен в том, что то, что не порезали на металлолом, то разворовано, особенно РЛС и ПУАЗО. Скорее всего, сохранились голые пушки. Учитывая, что ПУАЗО был аналоговый прибор, а РЛС ещё на лампах, сегодня восстановить всё это сложно, если не невозможно. Возможно, проще создать новую технику с аналогичными функциями.
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