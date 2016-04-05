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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 31913192319331943195>
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не знаю, что сказал Чмут (которого я вполне уважаю), но объяснение, что "на них тупо нема спеціалістів", выглядит смешно.

Звісно, що є люди, які на них служили і які зараз служать... І по книжкам можна освоїти. Але для "практичної роботи" можна освоювати нову техніку, для 40-річної треба трошки більше.
А мехвод, який може завести і проїхати 10 метрів - такий собі мехвод. А там ще РСЛ є, якщо не помиляюсь, дальномір, СУВ. Які працюють або не працюють.
Щодо кількості - на момент розпаду СССР в ЗСУ були явно не меншими, ніж зараз. Плюс були якісь мобілізаційні склади. Але зараз ми закуповуємо навіть стрілецьку зброю...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Они сами виноваты" Как генералы РФ наврали о том, что случилось в Макеевке

pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:47

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:У 20-30 роки ХХ ст. о. Андрій Бандера якраз активно боровся проти полонізації українців на ЗУ, за що і переслідувався поляками.

Да, преследовался он больше не за борьбу "проти полонізації українців на ЗУ", а за методы этой борьбы:
Під керівництвом Бандери, ОУН відходить від експропріаційних акцій і починає серію каральних акцій проти представників польської окупаційної влади.


Ви не зрозуміли - я про батька Степана о. Андрія, якого довго "пресували" поляки, а розстріляли НКВД після тодішнього "звільнення". Як і багатьох поляків. Тому я і писав про нього як людину, в якої різні сусідні імперіалісти знищили батька, братів, можливо дітей.
Ну і знову ж таки, якщо брати просто статистику загиблих як зі сторони поляків, так і зі сторони українців в інтербелумі між світовими війнами, то це ще менше ніж пресловутий бомблений днабас у 2021. А от з приходом совітів зразу і в тих і в тих лік пішов на десятки тисяч.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 18:06

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 18:11

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Не знаю, что сказал Чмут (которого я вполне уважаю), но объяснение, что "на них тупо нема спеціалістів", выглядит смешно.

Звісно, що є люди, які на них служили і які зараз служать... І по книжкам можна освоїти. Але для "практичної роботи" можна освоювати нову техніку, для 40-річної треба трошки більше.
А мехвод, який може завести і проїхати 10 метрів - такий собі мехвод. А там ще РСЛ є, якщо не помиляюсь, дальномір, СУВ. Які працюють або не працюють.
Щодо кількості - на момент розпаду СССР в ЗСУ були явно не меншими, ніж зараз. Плюс були якісь мобілізаційні склади. Але зараз ми закуповуємо навіть стрілецьку зброю...

Не очень понял, что Вы называете СУВ. Состав батареи С-60 - 6 57-мм пушек, РЛС и ПУАЗО (прибор упр. арт. зенитным огнём) - моя первоначальная ВУС. :)
Поверьте, ничего особо сложного там нет. "трошки більше" - это сколько? Месяц?
Естественно, я не говорю о Маугли, которые технику в глаза не видели. :)
Но да, практически уверен в том, что то, что не порезали на металлолом, то разворовано, особенно РЛС и ПУАЗО. Скорее всего, сохранились голые пушки. Учитывая, что ПУАЗО был аналоговый прибор, а РЛС ещё на лампах, сегодня восстановить всё это сложно, если не невозможно. Возможно, проще создать новую технику с аналогичными функциями.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Поверьте, ничего особо сложного там нет. "трошки більше" - это сколько? Месяц?
Естественно, я не говорю о Маугли, которые технику в глаза не видели.

Нічого складного - це якщо машина нова і в хорошому стані. Якщо машина 40-60 років зберігалася в незрозумілих умовах і потребує постійного ремонту - то я сумніваюсь, що почитавши місяць книжку, можна стати спеціалістом по її обслуговуванню.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 18:28

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:..........
Да, преследовался он больше не за борьбу "проти полонізації українців на ЗУ", а за методы этой борьбы:
Під керівництвом Бандери, ОУН відходить від експропріаційних акцій і починає серію каральних акцій проти представників польської окупаційної влади.


Ви не зрозуміли - я про батька Степана о. Андрія, якого довго "пресували" поляки, а розстріляли НКВД після тодішнього "звільнення". Як і багатьох поляків. Тому я і писав про нього як людину, в якої різні сусідні імперіалісти знищили батька, братів, можливо дітей.
Ну і знову ж таки, якщо брати просто статистику загиблих як зі сторони поляків, так і зі сторони українців в інтербелумі між світовими війнами, то це ще менше ніж пресловутий бомблений днабас у 2021. А от з приходом совітів зразу і в тих і в тих лік пішов на десятки тисяч.

Простите за невнимательность. Виноват, не обратил внимание. :(
Но, честно говоря, о. Андрій меня мало волнует, как, по-видимому, и поляков. Его никто не героизирует и не делает из него знамя.
А счёт на десятки тысяч пошёл всё же с началом войны, а не с приходом советов.
И жертвы во время войны отличаются от жертв терактов. Хотя по сути одно и тоже, но воспринимаются и оцениваются по-разному даже сегодня.
И если виновные в смертях от терактов подвергаются уголовному преследованию и наказанию, то виновные в смертях во время войны не преследуются и не наказываются, если они не нарушали "законов войны".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А счёт на десятки тысяч пошёл всё же с началом войны, а не с приходом советов.

Так "прихід совєтов" це і є початок війни. І ці самі "совєти" влаштували там такий геноцид, що на їх фоні німці були ще адекватні люди
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 18:33

ЛАД кажуть, що Пілсудський теж був знатний терорист
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 18:36

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Поверьте, ничего особо сложного там нет. "трошки більше" - это сколько? Месяц?
Естественно, я не говорю о Маугли, которые технику в глаза не видели.

Нічого складного - це якщо машина нова і в хорошому стані. Якщо машина 40-60 років зберігалася в незрозумілих умовах і потребує постійного ремонту - то я сумніваюсь, що почитавши місяць книжку, можна стати спеціалістом по її обслуговуванню.

Солдат или даже офицер-командир взвода/батареи не должны быть специалистами по обслуживанию. Они занимаются эксплуатацией, а не обслуживанием. Это совершенно разные функции и занимаются этим разные люди.
Вы же не думаете, что наших бойцов, направленных на Запад для обучения работе на Патриотах учат их ремонтировать?
Так же, как никто не обучает лётчиков ремонтировать/"обслуживать" самолёты. "Обслуживание" на фронте заключается максимум в чистке и смазке. :)


кажуть, що Пілсудський теж був знатний терорист

Вполне допускаю. Почитайте https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9F%D1%96%D0%BB%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97.
И что дальше?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 04 січ, 2023 18:47, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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