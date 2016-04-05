ЛАД написав:Не знаю, что сказал Чмут (которого я вполне уважаю), но объяснение, что "на них тупо нема спеціалістів", выглядит смешно.
Звісно, що є люди, які на них служили і які зараз служать... І по книжкам можна освоїти. Але для "практичної роботи" можна освоювати нову техніку, для 40-річної треба трошки більше. А мехвод, який може завести і проїхати 10 метрів - такий собі мехвод. А там ще РСЛ є, якщо не помиляюсь, дальномір, СУВ. Які працюють або не працюють. Щодо кількості - на момент розпаду СССР в ЗСУ були явно не меншими, ніж зараз. Плюс були якісь мобілізаційні склади. Але зараз ми закуповуємо навіть стрілецьку зброю...
Ой+ написав:У 20-30 роки ХХ ст. о. Андрій Бандера якраз активно боровся проти полонізації українців на ЗУ, за що і переслідувався поляками.
Да, преследовался он больше не за борьбу "проти полонізації українців на ЗУ", а за методы этой борьбы:
Під керівництвом Бандери, ОУН відходить від експропріаційних акцій і починає серію каральних акцій проти представників польської окупаційної влади.
Ви не зрозуміли - я про батька Степана о. Андрія, якого довго "пресували" поляки, а розстріляли НКВД після тодішнього "звільнення". Як і багатьох поляків. Тому я і писав про нього як людину, в якої різні сусідні імперіалісти знищили батька, братів, можливо дітей. Ну і знову ж таки, якщо брати просто статистику загиблих як зі сторони поляків, так і зі сторони українців в інтербелумі між світовими війнами, то це ще менше ніж пресловутий бомблений днабас у 2021. А от з приходом совітів зразу і в тих і в тих лік пішов на десятки тисяч.
ЛАД написав:Не знаю, что сказал Чмут (которого я вполне уважаю), но объяснение, что "на них тупо нема спеціалістів", выглядит смешно.
Звісно, що є люди, які на них служили і які зараз служать... І по книжкам можна освоїти. Але для "практичної роботи" можна освоювати нову техніку, для 40-річної треба трошки більше. А мехвод, який може завести і проїхати 10 метрів - такий собі мехвод. А там ще РСЛ є, якщо не помиляюсь, дальномір, СУВ. Які працюють або не працюють. Щодо кількості - на момент розпаду СССР в ЗСУ були явно не меншими, ніж зараз. Плюс були якісь мобілізаційні склади. Але зараз ми закуповуємо навіть стрілецьку зброю...
Не очень понял, что Вы называете СУВ. Состав батареи С-60 - 6 57-мм пушек, РЛС и ПУАЗО (прибор упр. арт. зенитным огнём) - моя первоначальная ВУС. Поверьте, ничего особо сложного там нет. "трошки більше" - это сколько? Месяц? Естественно, я не говорю о Маугли, которые технику в глаза не видели. Но да, практически уверен в том, что то, что не порезали на металлолом, то разворовано, особенно РЛС и ПУАЗО. Скорее всего, сохранились голые пушки. Учитывая, что ПУАЗО был аналоговый прибор, а РЛС ещё на лампах, сегодня восстановить всё это сложно, если не невозможно. Возможно, проще создать новую технику с аналогичными функциями.
ЛАД написав:Поверьте, ничего особо сложного там нет. "трошки більше" - это сколько? Месяц? Естественно, я не говорю о Маугли, которые технику в глаза не видели.
Нічого складного - це якщо машина нова і в хорошому стані. Якщо машина 40-60 років зберігалася в незрозумілих умовах і потребує постійного ремонту - то я сумніваюсь, що почитавши місяць книжку, можна стати спеціалістом по її обслуговуванню.
ЛАД написав:.......... Да, преследовался он больше не за борьбу "проти полонізації українців на ЗУ", а за методы этой борьбы:
Під керівництвом Бандери, ОУН відходить від експропріаційних акцій і починає серію каральних акцій проти представників польської окупаційної влади.
Ви не зрозуміли - я про батька Степана о. Андрія, якого довго "пресували" поляки, а розстріляли НКВД після тодішнього "звільнення". Як і багатьох поляків. Тому я і писав про нього як людину, в якої різні сусідні імперіалісти знищили батька, братів, можливо дітей. Ну і знову ж таки, якщо брати просто статистику загиблих як зі сторони поляків, так і зі сторони українців в інтербелумі між світовими війнами, то це ще менше ніж пресловутий бомблений днабас у 2021. А от з приходом совітів зразу і в тих і в тих лік пішов на десятки тисяч.
Простите за невнимательность. Виноват, не обратил внимание. Но, честно говоря, о. Андрій меня мало волнует, как, по-видимому, и поляков. Его никто не героизирует и не делает из него знамя. А счёт на десятки тысяч пошёл всё же с началом войны, а не с приходом советов. И жертвы во время войны отличаются от жертв терактов. Хотя по сути одно и тоже, но воспринимаются и оцениваются по-разному даже сегодня. И если виновные в смертях от терактов подвергаются уголовному преследованию и наказанию, то виновные в смертях во время войны не преследуются и не наказываются, если они не нарушали "законов войны".
ЛАД написав:Поверьте, ничего особо сложного там нет. "трошки більше" - это сколько? Месяц? Естественно, я не говорю о Маугли, которые технику в глаза не видели.
Нічого складного - це якщо машина нова і в хорошому стані. Якщо машина 40-60 років зберігалася в незрозумілих умовах і потребує постійного ремонту - то я сумніваюсь, що почитавши місяць книжку, можна стати спеціалістом по її обслуговуванню.
Солдат или даже офицер-командир взвода/батареи не должны быть специалистами по обслуживанию. Они занимаются эксплуатацией, а не обслуживанием. Это совершенно разные функции и занимаются этим разные люди. Вы же не думаете, что наших бойцов, направленных на Запад для обучения работе на Патриотах учат их ремонтировать? Так же, как никто не обучает лётчиков ремонтировать/"обслуживать" самолёты. "Обслуживание" на фронте заключается максимум в чистке и смазке.