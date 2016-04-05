Faceless Можно, я Вам не буду отвечать? В прошлый раз Вы хорошо сыграли роль провокатора. В результате меня на неделю забанили, а все посты удалили. Не правда ли, легко в таких условиях спорить с оппонентом? Я таки правильно давно оценивал Ваше увлечение национализмом и попытки приравнять его к патриотизму.
ЛАД написав:Я таки правильно давно оценивал Ваше увлечение национализмом и попытки приравнять его к патриотизму.
У вас з провокаціями все якось дуже однотипно. Але головне, що вам нема чим заперечити те, що совєти вступили на землі західної України вже під час війни (яку власне разом з Німеччиною й розпалювали), на їх руках сотні тисяч депортованих і безліч вбитих і закатованих.
ЛАД написав:Поверьте, ничего особо сложного там нет. "трошки більше" - это сколько? Месяц? Естественно, я не говорю о Маугли, которые технику в глаза не видели.
Нічого складного - це якщо машина нова і в хорошому стані. Якщо машина 40-60 років зберігалася в незрозумілих умовах і потребує постійного ремонту - то я сумніваюсь, що почитавши місяць книжку, можна стати спеціалістом по її обслуговуванню.
Солдат или даже офицер-командир взвода/батареи не должны быть специалистами по обслуживанию. Они занимаются эксплуатацией, а не обслуживанием. Это совершенно разные функции и занимаются этим разные люди. Вы же не думаете, что наших бойцов, направленных на Запад для обучения работе на Патриотах учат их ремонтировать? Так же, как никто не обучает лётчиков ремонтировать/"обслуживать" самолёты. "Обслуживание" на фронте заключается максимум в чистке и смазке.
Хммм ... ты много пишешь, но пишешь фигню
Всякая советская техника - это не только эксплуатация, но и ремонт, постоянный. На месте, а не ждать ремонтников. Иначе тебе - смерть
А то, что ты приплёл Пэтриоты - так это манипуляция, которой ты занимаешься постоянно
Признавайся, секретарь парткома завода был ? Который по верхам инженерию схватил и потом только вещал о победе комунизма
але все буде інакше-буде важка праця: промивання мозків, перепрошивка ( апгрейд софта)
у країні не має зайвих рук і це велика помилка -видворяти
посилати людей до рашки (по перше це дискримінація, по друге якщо є докази, то має працювати ст. кримінального кодексу)
нема сенсу в тому щоб відмовитись від мільйона громадян, але таких підлюк як Макс Бужанскький, Дубінський, Коломойський, Трухин і ще до тисячи (включаючи суддів, прокурорів, співробітників СБУ/розвідки треба посадити на 20 років, щоб у майбутньому зрадники знали що їх чекає за зраду)
ЛАД написав:Я таки правильно давно оценивал Ваше увлечение национализмом и попытки приравнять его к патриотизму.
У вас з провокаціями все якось дуже однотипно. Але головне, що вам нема чим заперечити те, що совєти вступили на землі західної України вже під час війни (яку власне разом з Німеччиною й розпалювали), на їх руках сотні тисяч депортованих і безліч вбитих і закатованих.
Вы вместе с prodigy очень настаиваете на том, что Сталин вместе с Гитлером развязали 2-ю мировую и незаконно захватили/оккупировали Зап. Украину, Бессарабию и пр. Но если так, почему Вы не ставите вопрос об их "освобождении"? Вы уверены, что если бы не Союз, то львов сегодня не был бы польским, а Закарпатье венгерским? И это не у меня "з провокаціями все якось дуже однотипно", а у Вас. Зачем Вы сейчас поднимаете этот вопрос, имеющий сегодня чисто историческое значение? Это важно для нашей победы? Как-то влияет на её сроки или количество жертв? Нет, это важно для Вас только для того, чтобы доказать "генетическую ущербность" русских. Повторюсь - это нацизм. На этом разговор прекращаю.
ЛАД написав:Я таки правильно давно оценивал Ваше увлечение национализмом и попытки приравнять его к патриотизму.
У вас з провокаціями все якось дуже однотипно. Але головне, що вам нема чим заперечити те, що совєти вступили на землі західної України вже під час війни (яку власне разом з Німеччиною й розпалювали), на їх руках сотні тисяч депортованих і безліч вбитих і закатованих.
Пшшш... "Не все так однозначно"(с) Не сподівайтесь. В його арсеналі є ще багато методів уникнення невдобної відповіді: - заболтати тему - закосити під дурня - виставити діагноз опоненту - перевести стрілки - відповісти запитанням на запитання ...
budivelnik написав:річну зарплату Успіха на передку
detroytred написав:Але Успіх пропонує: давайте я теж буду сплачувати податки, а хтось інший піде в окоп. Й волає на відповідь. У відповідь що? Тиша... Або накшалт -- ти там ефективніший
Та чого тиша?)) От будівельник волає, що краще б він пішов би на війну, ніж має сплачувати 100500лямів податку)) чи його сини дуже рвуться на вогневу.... Але... Але, чомусь(?) він зі своїми синами далі займається своїми справами на Львівщині, а Успіх - далі чомусь(?) під Бахмутом...
vitaliian написав:а интернет там откуда?!
Поганенький, але є(мобільний) - якщо трошки побродити по посадці біля бліндажу...
pesikot ЛАД точно не в теме...брат служил в СА (ПВО, автобат)- все свои машины солдаты ремонтировали сами (замена карбюратора и тд)
знакомый служит в ** бригаде в минометном взводе -постоянно идет замена каких-то изношенных деталей ( несколько раз в месяц посылают бойца к токарям в Одесу, который эти втулки точит на станке, потому что если заказывать через МО, то займет пару месяцев, а тут позвонили и сказали -такие как в прошлый раз 20 штук , забрали и сами установили (народ нас с руками, это не американская армия)
самолет-совсем другое дело , пилота не учили на техника и ему нет в этом смысле учиться, но какие технические работы техник проводит на его самолете-он по крайней мере интересуется (для собственной безопасни)
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 04 січ, 2023 19:27, всього редагувалось 1 раз.