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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3192319331943195>
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 18:42

Faceless
Можно, я Вам не буду отвечать?
В прошлый раз Вы хорошо сыграли роль провокатора. В результате меня на неделю забанили, а все посты удалили.
Не правда ли, легко в таких условиях спорить с оппонентом? :)
Я таки правильно давно оценивал Ваше увлечение национализмом и попытки приравнять его к патриотизму. :mrgreen:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я таки правильно давно оценивал Ваше увлечение национализмом и попытки приравнять его к патриотизму.

У вас з провокаціями все якось дуже однотипно. Але головне, що вам нема чим заперечити те, що совєти вступили на землі західної України вже під час війни (яку власне разом з Німеччиною й розпалювали), на їх руках сотні тисяч депортованих і безліч вбитих і закатованих.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 18:48

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Поверьте, ничего особо сложного там нет. "трошки більше" - это сколько? Месяц?
Естественно, я не говорю о Маугли, которые технику в глаза не видели.

Нічого складного - це якщо машина нова і в хорошому стані. Якщо машина 40-60 років зберігалася в незрозумілих умовах і потребує постійного ремонту - то я сумніваюсь, що почитавши місяць книжку, можна стати спеціалістом по її обслуговуванню.

Солдат или даже офицер-командир взвода/батареи не должны быть специалистами по обслуживанию. Они занимаются эксплуатацией, а не обслуживанием. Это совершенно разные функции и занимаются этим разные люди.
Вы же не думаете, что наших бойцов, направленных на Запад для обучения работе на Патриотах учат их ремонтировать?
Так же, как никто не обучает лётчиков ремонтировать/"обслуживать" самолёты. "Обслуживание" на фронте заключается максимум в чистке и смазке. :)

Хммм ... ты много пишешь, но пишешь фигню

Всякая советская техника - это не только эксплуатация, но и ремонт, постоянный. На месте, а не ждать ремонтников. Иначе тебе - смерть

А то, что ты приплёл Пэтриоты - так это манипуляция, которой ты занимаешься постоянно

Признавайся, секретарь парткома завода был ? :)
Который по верхам инженерию схватил и потом только вещал о победе комунизма

Уж очень похоже. Как и внуки за границей
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 18:56

sergey_sryvkin
вірш файний, підняв чудово настрій :mrgreen:

але все буде інакше-буде важка праця: промивання мозків,
перепрошивка ( апгрейд софта)

у країні не має зайвих рук і це велика помилка -видворяти

посилати людей до рашки (по перше це дискримінація,
по друге якщо є докази, то має працювати ст. кримінального кодексу)

нема сенсу в тому щоб відмовитись від мільйона громадян,
але таких підлюк як Макс Бужанскький, Дубінський, Коломойський, Трухин і ще до тисячи (включаючи суддів, прокурорів, співробітників СБУ/розвідки треба посадити на 20 років, щоб у майбутньому зрадники знали що їх чекає за зраду)

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 18:59

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Я таки правильно давно оценивал Ваше увлечение национализмом и попытки приравнять его к патриотизму.

У вас з провокаціями все якось дуже однотипно. Але головне, що вам нема чим заперечити те, що совєти вступили на землі західної України вже під час війни (яку власне разом з Німеччиною й розпалювали), на їх руках сотні тисяч депортованих і безліч вбитих і закатованих.

Вы вместе с prodigy очень настаиваете на том, что Сталин вместе с Гитлером развязали 2-ю мировую и незаконно захватили/оккупировали Зап. Украину, Бессарабию и пр.
Но если так, почему Вы не ставите вопрос об их "освобождении"?
Вы уверены, что если бы не Союз, то львов сегодня не был бы польским, а Закарпатье венгерским?
И это не у меня "з провокаціями все якось дуже однотипно", а у Вас.
Зачем Вы сейчас поднимаете этот вопрос, имеющий сегодня чисто историческое значение? Это важно для нашей победы? Как-то влияет на её сроки или количество жертв?
Нет, это важно для Вас только для того, чтобы доказать "генетическую ущербность" русских. :mrgreen:
Повторюсь - это нацизм.
На этом разговор прекращаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы же не думаете, что наших бойцов, направленных на Запад для обучения работе на Патриотах учат их ремонтировать?

Звісно, що ні. Але ж ми говоримо про шилки і тунгуски. Тому я виходжу з реалій експлуатації радянської бронетехніки в ЗСУ, коли дрібні поломки ремонтуються силами екіпажу в польових умовах.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 19:00

̶С̶р̶а̶ч̶ Театр одного ̶Л̶А̶Д̶а̶ актора

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Я таки правильно давно оценивал Ваше увлечение национализмом и попытки приравнять его к патриотизму.

У вас з провокаціями все якось дуже однотипно. Але головне, що вам нема чим заперечити те, що совєти вступили на землі західної України вже під час війни (яку власне разом з Німеччиною й розпалювали), на їх руках сотні тисяч депортованих і безліч вбитих і закатованих.

Пшшш... :D "Не все так однозначно"(с) Не сподівайтесь. В його арсеналі є ще багато методів уникнення невдобної відповіді:
- заболтати тему
- закосити під дурня
- виставити діагноз опоненту
- перевести стрілки
- відповісти запитанням на запитання
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 19:01

За крок до перевороту думок©

  budivelnik написав:річну зарплату Успіха на передку
  detroytred написав:Але Успіх пропонує: давайте я теж буду сплачувати податки, а хтось інший піде в окоп.
Й волає на відповідь.
У відповідь що? Тиша...
Або накшалт -- ти там ефективніший

Та чого тиша?))
От будівельник волає, що краще б він пішов би на війну, ніж має сплачувати 100500лямів податку)) чи його сини дуже рвуться на вогневу.... ;)
Але...
Але, чомусь(?) він зі своїми синами далі займається своїми справами на Львівщині, а Успіх - далі чомусь(?) під Бахмутом...
  vitaliian написав:а интернет там откуда?!

Поганенький, але є(мобільний) - якщо трошки побродити по посадці біля бліндажу...
Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 19:06

pesikot
ЛАД точно не в теме...брат служил в СА (ПВО, автобат)- все свои машины солдаты ремонтировали сами (замена карбюратора и тд)

знакомый служит в ** бригаде в минометном взводе -постоянно идет замена каких-то
изношенных деталей ( несколько раз в месяц посылают бойца к токарям в Одесу, который эти втулки точит на станке, потому что если заказывать через МО, то займет пару месяцев, а тут позвонили и сказали -такие как в прошлый раз 20 штук , забрали и сами установили (народ нас с руками, это не американская армия)

самолет-совсем другое дело , пилота не учили на техника и ему нет в этом смысле учиться, но какие технические работы техник проводит на его самолете-он по крайней мере интересуется (для собственной безопасни)
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 04 січ, 2023 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 19:07

  prodigy написав:але все буде інакше-буде важка праця: промивання мозків,
перепрошивка ( апгрейд софта)

Щоб щось перепрошити, це у них повинно бути
А у них цього немає
Немає мізків, амьоби
pesikot
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