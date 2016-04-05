Додано: Сер 04 січ, 2023 18:59

Faceless написав: ЛАД написав: Я таки правильно давно оценивал Ваше увлечение национализмом и попытки приравнять его к патриотизму. Я таки правильно давно оценивал Ваше увлечение национализмом и попытки приравнять его к патриотизму.

У вас з провокаціями все якось дуже однотипно. Але головне, що вам нема чим заперечити те, що совєти вступили на землі західної України вже під час війни (яку власне разом з Німеччиною й розпалювали), на їх руках сотні тисяч депортованих і безліч вбитих і закатованих. У вас з провокаціями все якось дуже однотипно. Але головне, що вам нема чим заперечити те, що совєти вступили на землі західної України вже під час війни (яку власне разом з Німеччиною й розпалювали), на їх руках сотні тисяч депортованих і безліч вбитих і закатованих.

захватили/оккупировали

сегодня

Вы вместе сочень настаиваете на том, что Сталин вместе с Гитлером развязали 2-ю мировую и незаконноЗап. Украину, Бессарабию и пр.Но если так, почему Вы не ставите вопрос об их "освобождении"?Вы уверены, что если бы не Союз, то львов сегодня не был бы польским, а Закарпатье венгерским?И это не у меня "з провокаціями все якось дуже однотипно", а у Вас.Зачем Вы сейчас поднимаете этот вопрос, имеющийчисто историческое значение? Это важно для нашей победы? Как-то влияет на её сроки или количество жертв?Нет, это важно для Вас только для того, чтобы доказать "генетическую ущербность" русских.Повторюсь - это нацизм.На этом разговор прекращаю.