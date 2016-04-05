Додано: Сер 04 січ, 2023 19:24

ЛАД написав: Вы уверены, что если бы не Союз, то львов сегодня не был бы польским, а Закарпатье венгерским? Вы уверены, что если бы не Союз, то львов сегодня не был бы польским, а Закарпатье венгерским?

Хельсинкский заключительный акт (англ. Helsinki Final Act), Хельсинкские соглашения (англ. Helsinki Accords) или Хельсинкская декларация (англ. Helsinki Declaration) — документ, подписанный главами 35 государств в столице Финляндии городе Хельсинки 30 июля — 1 августа 1975 года.

в международно-правовой области: закрепление политических и территориальных итогов Второй мировой войны, изложение принципов взаимоотношений между государствами-участниками, в том числе принципа нерушимости границ; территориальная целостность государств; невмешательство во внутренние дела иностранных государств;

в военно-политической области: согласования мер укрепления доверия в военной области (предварительные уведомления о военных учениях и крупных передвижениях войск, присутствие наблюдателей на военных учениях); мирное урегулирование споров;

в экономической области: согласование основных сфер сотрудничества в области экономики, науки, техники и защиты окружающей среды;

в гуманитарной области: согласование обязательств по вопросам прав человека и основных свобод, в том числе свободы передвижения, контактов, информации, культуры и образования, право на труд, право на образование и медицинское обслуживание; равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, определять свой внутренний и внешний политический статус.

После окончания Второй мировой войны Судеты были возвращены Чехословакии, а три с половиной миллиона судетских немцев, на протяжение многих веков населявших эту территорию, изгнаны из родных мест. Лишились родины и миллионы немцев из Восточной и Западной Пруссии, Померании, Польши, Венгрии, Югославии. Более двух миллионов изгнанных либо погибли в пути, либо, в отместку за преступления нацистов, были убиты представителями коренных народов, видевших в местных, этнических немцах пособников Гитлера. В договоре о взаимных отношениях между ФРГ и ЧССР, который был подписан в Праге в декабре 1973 года, стороны признали, что Мюнхенское соглашение от 29.09.1938 было навязано Чехословакии под угрозой применения силы. В последние годы руководители обеих стран сделали немало для нормализации отношений на всех уровнях, но вопрос всегда упирается в возражения со стороны руководителей союза изгнанных, живущих в Германии. Об их истории и сути проблем, связанных с 15 миллионами изгнанных, и пойдет сегодня речь.

не имеет значение чей бы был Львов или Закарпатье (как-то потянуло русским гавном-" А не хочет ли Украина вернуть все что досталось ей от совка?" (из репертуара Соловьева/Киселева/Скабеевой)напоминаю еще раз лично ЛАДу (уже делал ответ на это тему летом 2021)что согласнотеперь для ЛАДа пояснения:границы нерушимы и для СССР (и для республики Украина), т.е. Закарпатье, Буковину, Бессарабию, Галичину а также Кёниксберг никто возвращать не должен и никто не имеет право требовать таково возврата (и териториальные притензии противоречат Хельсинскому Договору 1975г)Украина не обязана перед РФ (как приемником СССР) ни чем за территории, потому что находясь в составе СССР получила эти территории в результате Второй Мировой, которая после 1991г признана войной оккупанта со стороны СССР (но это этическое и политическое порицание, которое никак не влияет на целостность всех государства Европы (потому что границы между Германией и Польшей были изменены, Судеты вовращены Чехословакии