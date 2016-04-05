ЛАД написав:Вы вместе с prodigy очень настаиваете на том, что Сталин вместе с Гитлером развязали 2-ю мировую и незаконно захватили/оккупировали Зап. Украину, Бессарабию и пр. Но если так, почему Вы не ставите вопрос об их "освобождении"?
Як би то не було, а за результатами війни кордони були зафіксовані. Це так чи інакше трапляється після війн, за століття різних війн в Європі різні території переходили від одних держав до інших, і це геть не завжди відповідає самоідентифікації населення цих територій. Наразі ці територій і так звільнені і є частиною незалежної України, може ви пропустили цю подію, поцікавтеся.
ЛАД написав:Зачем Вы сейчас поднимаете этот вопрос, имеющий сегодня чисто историческое значение? Это важно для нашей победы? Как-то влияет на её сроки или количество жертв? Нет, это важно для Вас только для того, чтобы доказать "генетическую ущербность" русских.
Все таки про генетичну неповноцінність - ваші слова, але то приємно чути. А чого я підняв це питання - бо так, розуміння історії, хто є хто, і скільки зла народу України принесли "совєти" - важливе зокрема і для нашої перемоги зараз, бо ворог напряму себе називає правонаступником цих самих совєтів.
ЛАД написав:Я таки правильно давно оценивал Ваше увлечение национализмом и попытки приравнять его к патриотизму.
У вас з провокаціями все якось дуже однотипно. Але головне, що вам нема чим заперечити те, що совєти вступили на землі західної України вже під час війни (яку власне разом з Німеччиною й розпалювали), на їх руках сотні тисяч депортованих і безліч вбитих і закатованих.
Вы вместе с prodigy очень настаиваете на том, что Сталин вместе с Гитлером развязали 2-ю мировую и незаконно захватили/оккупировали Зап. Украину, Бессарабию и пр. Но если так, почему Вы не ставите вопрос об их "освобождении"?
Ты спрашивал, почему ты совок ? Так вот поэтому. Ты рашистский совок
Сталин и Гитлер развязали Вторую Мировую - это факт Ты его отрицаешь, как любой совок. Для вас ВОВ
Ну а вопрос об "освобождении" - так это рашисткая пропаганда, в чистом виде
Была Ялта, был Потсдам - там утвердили границы И только ты, рашист, хочешь те границы перекроить
ЛАД написав:Вы уверены, что если бы не Союз, то львов сегодня не был бы польским, а Закарпатье венгерским?
не имеет значение чей бы был Львов или Закарпатье (как-то потянуло русским гавном-" А не хочет ли Украина вернуть все что досталось ей от совка?" (из репертуара Соловьева/Киселева/Скабеевой) напоминаю еще раз лично ЛАДу (уже делал ответ на это тему летом 2021) что согласно
Хельсинкский заключительный акт (англ. Helsinki Final Act), Хельсинкские соглашения (англ. Helsinki Accords) или Хельсинкская декларация (англ. Helsinki Declaration) — документ, подписанный главами 35 государств в столице Финляндии городе Хельсинки 30 июля — 1 августа 1975 года.
в международно-правовой области: закрепление политических и территориальных итогов Второй мировой войны, изложение принципов взаимоотношений между государствами-участниками, в том числе принципа нерушимости границ; территориальная целостность государств; невмешательство во внутренние дела иностранных государств; в военно-политической области: согласования мер укрепления доверия в военной области (предварительные уведомления о военных учениях и крупных передвижениях войск, присутствие наблюдателей на военных учениях); мирное урегулирование споров; в экономической области: согласование основных сфер сотрудничества в области экономики, науки, техники и защиты окружающей среды; в гуманитарной области: согласование обязательств по вопросам прав человека и основных свобод, в том числе свободы передвижения, контактов, информации, культуры и образования, право на труд, право на образование и медицинское обслуживание; равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, определять свой внутренний и внешний политический статус.
теперь для ЛАДа пояснения: границы нерушимы и для СССР (и для республики Украина), т.е. Закарпатье, Буковину, Бессарабию, Галичину а также Кёниксберг никто возвращать не должен и никто не имеет право требовать таково возврата (и териториальные притензии противоречат Хельсинскому Договору 1975г) Украина не обязана перед РФ (как приемником СССР) ни чем за территории, потому что находясь в составе СССР получила эти территории в результате Второй Мировой, которая после 1991г признана войной оккупанта со стороны СССР (но это этическое и политическое порицание, которое никак не влияет на целостность всех государства Европы (потому что границы между Германией и Польшей были изменены, Судеты вовращены Чехословакии
После окончания Второй мировой войны Судеты были возвращены Чехословакии, а три с половиной миллиона судетских немцев, на протяжение многих веков населявших эту территорию, изгнаны из родных мест. Лишились родины и миллионы немцев из Восточной и Западной Пруссии, Померании, Польши, Венгрии, Югославии. Более двух миллионов изгнанных либо погибли в пути, либо, в отместку за преступления нацистов, были убиты представителями коренных народов, видевших в местных, этнических немцах пособников Гитлера. В договоре о взаимных отношениях между ФРГ и ЧССР, который был подписан в Праге в декабре 1973 года, стороны признали, что Мюнхенское соглашение от 29.09.1938 было навязано Чехословакии под угрозой применения силы. В последние годы руководители обеих стран сделали немало для нормализации отношений на всех уровнях, но вопрос всегда упирается в возражения со стороны руководителей союза изгнанных, живущих в Германии. Об их истории и сути проблем, связанных с 15 миллионами изгнанных, и пойдет сегодня речь.
ЛАД написав:Вы же не думаете, что наших бойцов, направленных на Запад для обучения работе на Патриотах учат их ремонтировать?
Звісно, що ні. Але ж ми говоримо про шилки і тунгуски. Тому я виходжу з реалій експлуатації радянської бронетехніки в ЗСУ, коли дрібні поломки ремонтуються силами екіпажу в польових умовах.
"Дрібні поломки" це що? Надеюсь, не износ ствола? Замена какой-то детали в машине? Промывка? Замена масла? Замена траков или натяжка гусеницы (не знаю, как правильно называется такая операция)? Да. Но ремонт двигателя или там расточка цилиндров? Только в рем. мастерских или даже на заводе. У пушки заменить ствол можно (и делается) и на фронте. Но изготовить ствол при всём желании и старании не получится. Точно так же можно заменить блок в РЛС или даже перепаять какую-то деталь (хотя не всегда или даже очень редко можно на фронте определить какую), но невозможно сделать блок РЛС или разбитую оптику в ПУАЗО, их надо изготовить на заводе. Кстати, именно поэтому РЛС имеет блочную структуру и во всех инструкциях предписывалось в полевых условиях заменять блок. Возможно, именно из-за попыток не соблюдать порядок обслуживания и/или попыток ремонта "силами екіпажу в польових умовах" были проблемы с выходом из строя западного оружия, о которых и здесь, в т.ч., писали.
prodigy написав:але все буде інакше-буде важка праця: промивання мозків, перепрошивка ( апгрейд софта)
Щоб щось перепрошити, це у них повинно бути А у них цього немає Немає мізків, амьоби
згоден, навіть парторга ЛАДа всім суспільством намагаємось перепрошити, чиніть потужний спротив
"ох он лютый, ох лютый твердий как шанкр"
Ну Вы всё же не pesikot, и не "доктор околовсяческих наук". О парторге могли бы и не говорить. Меня как ИТР в партию не приняли. Надеюсь о квотах для поддержания социального состава партии Вы слышали. Ну и сравнения достойны подворотни, а Вы, вроде, не оттуда.
ЛАД написав:Точно так же можно заменить блок в РЛС или даже перепаять какую-то деталь (хотя не всегда или даже очень редко можно на фронте определить какую), но невозможно сделать блок РЛС или разбитую оптику в ПУАЗО, их надо изготовить на заводе.
І ви вважаєте, що прочитавши інструкцію і поексплуатувавши місяць техніку, зможете знайти(!) і замінити несправний блок в РЛС чи навіть перепаяти згорівший транзистор? Зчеплення замінити або оптику?
Faceless написав:....... Як би то не було, а за результатами війни кордони були зафіксовані. Це так чи інакше трапляється після війн, за століття різних війн в Європі різні території переходили від одних держав до інших, і це геть не завжди відповідає самоідентифікації населення цих територій.
Верно. Были бы эти территории в составе Украины, если бы не СССР? Уверен, что нет.
Все таки про генетичну неповноцінність - ваші слова, але то приємно чути.
Простите, но не смею отбирать у Вас авторство. Слова Ваши и ещё некоторых здесь пишущих. Если Вы отказываетесь от них, то приятно слышать.
А чого я підняв це питання - бо так, розуміння історії, хто є хто, і скільки зла народу України принесли "совєти" - важливе зокрема і для нашої перемоги зараз, бо ворог напряму себе називає правонаступником цих самих совєтів.
Ни история, ни вопросы "правонаступництва" никак не влияют на нашу победу или её сроки. Просто у кого что болит, тот о том и говорит.
Bobua написав:І якщо суд був/буде, і солдати постраждають, і всім буде начхати, що вони пробули без ротацій більше половини року на фронті, і ця новина розійдеться, то що ж тоді станеться у наступних випадках? А яка буде ситуація з призовом?? І чи справді таке треба владі? А суспільству?? Невже всі вони хочуть доводити ситуацію до такого...? (5та колоно -- перестаньте аплодувати стоячи).
Дивує мене все-таки, що від початку не роблять ротації кожні 2міс. І відпустки хоч би по 2міс. Ще з весни дивує, коли помітив зміни в поведінці солдатів.