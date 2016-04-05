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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 31943195319631973198>
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 19:56

  ЛАД написав:О парторге могли бы и не говорить. Меня как ИТР в партию не приняли. Надеюсь о квотах для поддержания социального состава партии Вы слышали.

В партію можна було подавать заяву з 18 років, або вже в армії, або в інституті, або як молодий спєц на виробництві. Потрібні були рекомендації двох партійців, випробувальний термін рік та якийсь внесок на потреби партії.
Саме обмеження для IТР особисто я такого не чув.
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 19:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Была Ялта, был Потсдам - там утвердили границы


там расписали лишь сферы влияния,
но Сталин пообещал, но не сдержал обещаний (даже в отношении Польши),
хотя полякам было обещано, что не будут жить под русским сапогом

во время русского похода Наполеона поляки героически сражались и под Бородино и в других битвах (т.к. Юзефу Понятовскому Наполеон пообещал дать Польше независимость )

С приходом войск Мюрата, после переговоров с ним, Понятовский перешёл на службу Наполеону. В 1807 году участвовал в организации временного правительства и стал военным министром великого герцогства Варшавского.

В 1809 году Юзеф Понятовский одержал победу над австрийскими войсками, вторгнувшимися в герцогство Варшавское.
Участвовал в походе Наполеона на Россию в 1812 году, командуя польским корпусом.
В 1813 году отличился в битве при Лейпциге и, единственный из иностранцев на службе императора, получил звание маршала Франции. Однако через 3 дня, прикрывая отступление французской армии от Лейпцига, был ранен и утонул в реке Вайсе-Эльстер. Его прах, изначально захороненный на лейпцигском кладбище св. Иоанна, в 1814 году был перенесён в Варшаву, а в 1819 — в Вавель.

На острове Святой Елены Наполеон говорил, что считал Понятовского рождённым для трона: «Настоящим королём Польши был Понятовский, он обладал для этого всеми титулами и всеми талантами… Это был благородный и храбрый человек, человек чести. Если бы мне удалась русская кампания, я сделал бы его королём поляков»[1].


во время Второй Мировой тысячи поляков сражались героически ( в Африке, Италии,
в Нормандии, Бельгии и Голландии,в Британии
В августе 1940 британский премьер-министр Черчилль подписал польско-британское военное соглашение, позволявшее польским войскам дислоцироваться в Британии. Польские вооружённые силы в Британии получили такой же статус, как и войска стран Британского содружества, и получили право на формирование новых польских частей.

К концу августа 1940 польские сухопутные силы в Британии состояли из 5 стрелковых бригад (3 из них были укомплектованы практически только командным составом, из-за недостатка рядовых).
28 сентября 1940 польский главнокомандующий генерал Сикорский отдал приказ о формировании 1-го польского корпуса.


Польская Авиация
Польские лётчики переправились в Британию, здесь были сформированы 2 польские эскадрильи в составе британских ВВС (302-я и 303-я, но поляки служили и в других британских эскадрильях). В битве за Британию (июль-октябрь 1940) участвовали 145 польских пилотов истребителей, которые сбили 201 самолёт противника.

Польская 303-я эскадрилья (англ.) стала одной из самых результативных среди британских ВВС, сбив 125 немецких самолётов.

Летом 1940 были сформированы 2 польские бомбардировочные эскадрильи, позднее общее число польских эскадрилий в Британии достигло 15: из них 10 истребительных, 4 бомбардировочных и 1 эскадрилья наведения артиллерии.

В 1943 году группа польских лётчиков («Цирк Скальского») воевала в Северной Африке.

Польские лётчики бомбили Германию (15 тыс. тонн бомб), в том числе Берлин, Рур и Гамбург, и сбрасывали вооружение и боеприпасы для партизан в Польше (426 вылетов) и других стран (909 вылетов).

Всего за время войны польские лётчики совершили из Британии 73,5 тысячи боевых вылетов. Они сбили 760 немецких самолётов и 190 ракет Фау-1, потопили 2 подводные лодки.

Самыми результативными из польских пилотов были Станислав Скальский, Витольд Урбанович, Евгениуш Хорбачевский и Болеслав Гладыш, сбившие по 15 и более вражеских самолётов каждый.


Битва под Монте-Кассино (поляки показали пример отваги британцам и канадцам)
Красные маки на Монте-Кассино

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5

Британцы сказали полякам -будем стоять за вас до конца, в итоге усатый Сталин обманул
многие польские офицеры по этой причине остались доживать во Франции, Британии и не вернулись в соц.конслагерь

Нерушимость границ и итог Второй мировой утвердила Хельсинская конференция в 1975г
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Ни история, ни вопросы "правонаступництва" никак не влияют на нашу победу или её сроки.
Просто у кого что болит, тот о том и говорит.


Ви недооцінюєте значення знання історії і її вплив. Розуміння, хто є ворог, і хто завжди ним був.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 20:04

  Honestus написав:
  Bobua написав:
  Успіх написав:Давайте поставимо всі крапки над "і"(це я до всіх звертаюсь)
Розглядаємо найписимістичніший сценарій...

Та ні... Сценарії можуть бути всякі.

Найкращий сценарій для вас і для майже всіх - це проведення чергових парламентських (жовтень 2023) та (або) президентських виборів (березень 2024), для чого треба скасовувати правовий режим воєнного стану.


опаньки, еще один враг нарисовался
какие выборы во время полномасштабной войны?
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 20:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:провокатор

Ось ваше імя.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 20:07

Золкин снимает спорные видео, странный стиль журналистики

Нет ни сюжета, ни смысла. Что вижу то и говорю. Но надо отдать ему должное, больше такого не снимает никто, он эксклюзивный)
Зображення
https://youtu.be/pqMc8GH0FiQ
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 04 січ, 2023 20:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 20:07

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Точно так же можно заменить блок в РЛС или даже перепаять какую-то деталь (хотя не всегда или даже очень редко можно на фронте определить какую), но невозможно сделать блок РЛС или разбитую оптику в ПУАЗО, их надо изготовить на заводе.

І ви вважаєте, що прочитавши інструкцію і поексплуатувавши місяць техніку, зможете знайти(!) і замінити несправний блок в РЛС чи навіть перепаяти згорівший транзистор? Зчеплення замінити або оптику?

Замену сцепления во фронтовых условиях может только человек, который занимался этим на гражданке. Человек, никогда не делавший этого раньше, вероятно, не сделает этого и на фронте (правда, не знаю, насколько это сложная операция - сам никогда не делал и даже не наблюдал).
Замена блока в РЛС комплекса С-60 - элементарная операция. Вытащил блок (с лицевой стороны, нигде не нужно копаться и что-то вскрывать, просто открутить крепежные винты) и вставил новый.
Найти неисправный блок тоже не проблема.
Поверьте, эта техника была разработана ещё в 40-е и была массовой и не рассчитана на эксплуатацию особо квалифицированными специалистами. :)
Расчёт был "на дурака".
Да и транзисторов там не было от слова "совсем". Во время разработки их просто не существовало. :) А сгоревшую лампу достаточно просто увидеть.

И последнее. Если поставить их на оборону, к примеру Киева, или Запорожья, или Львова, то просто нет необходимости в полевом ремонте. Легко доставить в город и отремонтировать на заводе. Будет лучше, проще и быстрее.

P.s. Простите, обещал Вам ответить ещё перед НГ. Всё никак руки не доходят. Отделаться просто отпиской не хочется. Но я не забыл.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 20:10

  ЛАД написав:Вы всерьёз думаете, что за прошедшие годы активной пропаганды Бандеры я не ознакомился с его биографией хотя бы в объёме украинской Вики (подчёркиваю, именно украинской)?

Кожен кацап завжди пише про Бандеру, і вчить його біографію напамять. В кацапії скоріше всього є предмет - бандерознавство. Так що ЛАД, ну ти 100% росіянин. Вже тут мільйон доводів про це писав, а модератори кацапню не женуть з цього форуму, фу.
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 20:11

  Faceless написав:
ЛАД написав:Ни история, ни вопросы "правонаступництва" никак не влияют на нашу победу или её сроки.
Просто у кого что болит, тот о том и говорит.


Ви недооцінюєте значення знання історії і її вплив. Розуміння, хто є ворог, і хто завжди ним був.

У росіян впринципі пагано з логікою і причинно-наслідковими зв'язками. Зате знають історію Бандери і "Майн-кампф" напамять.
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 20:13

  Faceless написав:
ЛАД написав:Ни история, ни вопросы "правонаступництва" никак не влияют на нашу победу или её сроки.
Просто у кого что болит, тот о том и говорит.


Ви недооцінюєте значення знання історії і її вплив. Розуміння, хто є ворог, і хто завжди ним був.



все он прекрасно понимает,
просто включает дурака (честно сказать уже порядком поднадоел этот парторг)

пропагондоны кричат- Харьков,Донбасс, Днепропетровск(Днепр), Запорожье, Николаев, Одеса-это исконно русские территории -там живут наши "советские люди",
и ЛАД-один из них
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