Додано: Сер 04 січ, 2023 19:58

pesikot написав: Была Ялта, был Потсдам - там утвердили границы Была Ялта, был Потсдам - там утвердили границы

С приходом войск Мюрата, после переговоров с ним, Понятовский перешёл на службу Наполеону. В 1807 году участвовал в организации временного правительства и стал военным министром великого герцогства Варшавского.



В 1809 году Юзеф Понятовский одержал победу над австрийскими войсками, вторгнувшимися в герцогство Варшавское.

Участвовал в походе Наполеона на Россию в 1812 году, командуя польским корпусом.

В 1813 году отличился в битве при Лейпциге и, единственный из иностранцев на службе императора, получил звание маршала Франции. Однако через 3 дня, прикрывая отступление французской армии от Лейпцига, был ранен и утонул в реке Вайсе-Эльстер. Его прах, изначально захороненный на лейпцигском кладбище св. Иоанна, в 1814 году был перенесён в Варшаву, а в 1819 — в Вавель.



На острове Святой Елены Наполеон говорил, что считал Понятовского рождённым для трона: «Настоящим королём Польши был Понятовский, он обладал для этого всеми титулами и всеми талантами… Это был благородный и храбрый человек, человек чести. Если бы мне удалась русская кампания, я сделал бы его королём поляков»[1].

В августе 1940 британский премьер-министр Черчилль подписал польско-британское военное соглашение, позволявшее польским войскам дислоцироваться в Британии. Польские вооружённые силы в Британии получили такой же статус, как и войска стран Британского содружества, и получили право на формирование новых польских частей.



К концу августа 1940 польские сухопутные силы в Британии состояли из 5 стрелковых бригад (3 из них были укомплектованы практически только командным составом, из-за недостатка рядовых).

28 сентября 1940 польский главнокомандующий генерал Сикорский отдал приказ о формировании 1-го польского корпуса.

Польские лётчики переправились в Британию, здесь были сформированы 2 польские эскадрильи в составе британских ВВС (302-я и 303-я, но поляки служили и в других британских эскадрильях). В битве за Британию (июль-октябрь 1940) участвовали 145 польских пилотов истребителей, которые сбили 201 самолёт противника.



Польская 303-я эскадрилья (англ.) стала одной из самых результативных среди британских ВВС, сбив 125 немецких самолётов.



Летом 1940 были сформированы 2 польские бомбардировочные эскадрильи, позднее общее число польских эскадрилий в Британии достигло 15: из них 10 истребительных, 4 бомбардировочных и 1 эскадрилья наведения артиллерии.



В 1943 году группа польских лётчиков («Цирк Скальского») воевала в Северной Африке.



Польские лётчики бомбили Германию (15 тыс. тонн бомб), в том числе Берлин, Рур и Гамбург, и сбрасывали вооружение и боеприпасы для партизан в Польше (426 вылетов) и других стран (909 вылетов).



Всего за время войны польские лётчики совершили из Британии 73,5 тысячи боевых вылетов. Они сбили 760 немецких самолётов и 190 ракет Фау-1, потопили 2 подводные лодки.



Самыми результативными из польских пилотов были Станислав Скальский, Витольд Урбанович, Евгениуш Хорбачевский и Болеслав Гладыш, сбившие по 15 и более вражеских самолётов каждый.

Красные маки на Монте-Кассино

там расписали лишь сферы влияния,но Сталин пообещал, но не сдержал обещаний (даже в отношении Польши),хотя полякам было обещано, что не будут жить под русским сапогомво время русского похода Наполеона поляки героически сражались и под Бородино и в других битвах (т.к. Юзефу Понятовскому Наполеон пообещал дать Польше независимость )во время Второй Мировой( в Африке, Италии,в Нормандии, Бельгии и Голландии,в БританииПольская АвиацияБитва под Монте-Кассино (поляки показали пример отваги британцам и канадцам)Британцы сказали полякам -будем стоять за вас до конца, в итоге усатый Сталин обманулмногие польские офицеры по этой причине остались доживать во Франции, Британии и не вернулись в соц.конслагерьНерушимость границ и итог Второй мировой утвердила Хельсинская конференция в 1975г