Додано: Сер 04 січ, 2023 20:24

Water написав: ЛАД написав: О парторге могли бы и не говорить. Меня как ИТР в партию не приняли. Надеюсь о квотах для поддержания социального состава партии Вы слышали. О парторге могли бы и не говорить. Меня как ИТР в партию не приняли. Надеюсь о квотах для поддержания социального состава партии Вы слышали.

В партію можна було подавать заяву з 18 років, або вже в армії, або в інституті, або як молодий спєц на виробництві. Потрібні були рекомендації двох партійців, випробувальний термін рік та якийсь внесок на потреби партії.

Саме обмеження для IТР особисто я такого не чув. В партію можна було подавать заяву з 18 років, або вже в армії, або в інституті, або як молодий спєц на виробництві. Потрібні були рекомендації двох партійців, випробувальний термін рік та якийсь внесок на потреби партії.Саме обмеження для IТР особисто я такого не чув.

после

Поступать мог кто угодно и где угодно. Никаких "внесків на потреби партії" не было. Были членские взносы (приёма), так же, как и в комсомоле, и так же, как и профсоюзные взносы.Ограничений как таковых не было.Была "поддержка социального состава партии", т.к. КПСС считалась партией рабочего класса (пролетариата по Марксу). Была норма (якобы не официальная, и ни в каких официальных публичных документах не зафиксированная, но достаточно строго соблюдавшаяся) - если правильно помню, на 1 "интеллигента" 20 принятых рабочих. Сделано это было после того, как увидели, что соц. состав партии сильно изменился - рабочие не особо стремились вступать, а "интеллигенты" старались поступить из карьерных соображений. Для продвижения это было важно и сильно учитывалось (опять же неофициально).Соответственно, на заводе ИТРовцу поступить было несколько проще, а в школах, вузах, НИИ значительно сложнее, почти невозможно.