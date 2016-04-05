ЛАД написав:Я таки правильно давно оценивал Ваше увлечение национализмом и попытки приравнять его к патриотизму.
У вас з провокаціями все якось дуже однотипно. Але головне, що вам нема чим заперечити те, що совєти вступили на землі західної України вже під час війни (яку власне разом з Німеччиною й розпалювали), на їх руках сотні тисяч депортованих і безліч вбитих і закатованих.
Вы вместе с prodigy очень настаиваете на том, что Сталин вместе с Гитлером развязали 2-ю мировую и незаконно захватили/оккупировали Зап. Украину, Бессарабию и пр. Но если так, почему Вы не ставите вопрос об их "освобождении"? Вы уверены, что если бы не Союз, то львов сегодня не был бы польским, а Закарпатье венгерским? И это не у меня "з провокаціями все якось дуже однотипно", а у Вас. Зачем Вы сейчас поднимаете этот вопрос, имеющий сегодня чисто историческое значение? Это важно для нашей победы? Как-то влияет на её сроки или количество жертв? Нет, это важно для Вас только для того, чтобы доказать "генетическую ущербность" русских. Повторюсь - это нацизм. На этом разговор прекращаю.
Модерація, ау! ЛАД вже ділить Україну, на статтю вже тут наговорив росіянин.
prodigy написав: згоден, навіть парторга ЛАДа всім суспільством намагаємось перепрошити, чиніть потужний спротив
"ох он лютый, ох лютый твердий как шанкр"
Ну Вы всё же не pesikot, и не "доктор околовсяческих наук". О парторге могли бы и не говорить. Меня как ИТР в партию не приняли. Надеюсь о квотах для поддержания социального состава партии Вы слышали. Ну и сравнения достойны подворотни, а Вы, вроде, не оттуда.
о квотах не только слышал, но и сталкивался по жизни
ЛАД написав:О парторге могли бы и не говорить. Меня как ИТР в партию не приняли. Надеюсь о квотах для поддержания социального состава партии Вы слышали.
В партію можна було подавать заяву з 18 років, або вже в армії, або в інституті, або як молодий спєц на виробництві. Потрібні були рекомендації двох партійців, випробувальний термін рік та якийсь внесок на потреби партії. Саме обмеження для IТР особисто я такого не чув.
Поступать мог кто угодно и где угодно. Никаких "внесків на потреби партії" не было. Были членские взносы (после приёма), так же, как и в комсомоле, и так же, как и профсоюзные взносы. Ограничений как таковых не было. Была "поддержка социального состава партии", т.к. КПСС считалась партией рабочего класса (пролетариата по Марксу). Была норма (якобы не официальная, и ни в каких официальных публичных документах не зафиксированная, но достаточно строго соблюдавшаяся) - если правильно помню, на 1 "интеллигента" 20 принятых рабочих. Сделано это было после того, как увидели, что соц. состав партии сильно изменился - рабочие не особо стремились вступать, а "интеллигенты" старались поступить из карьерных соображений. Для продвижения это было важно и сильно учитывалось (опять же неофициально). Соответственно, на заводе ИТРовцу поступить было несколько проще, а в школах, вузах, НИИ значительно сложнее, почти невозможно.
ЛАД написав:Точно так же можно заменить блок в РЛС или даже перепаять какую-то деталь (хотя не всегда или даже очень редко можно на фронте определить какую), но невозможно сделать блок РЛС или разбитую оптику в ПУАЗО, их надо изготовить на заводе.
І ви вважаєте, що прочитавши інструкцію і поексплуатувавши місяць техніку, зможете знайти(!) і замінити несправний блок в РЛС чи навіть перепаяти згорівший транзистор? Зчеплення замінити або оптику?
Раніше не було соціальних мереж, але був радіоефір. Пам’ятаю "шарманки" (на 6П3С) і, навіть, справжні радіопередавачі (на Г-807 або ГУ-50) в діапазоні середніх хвиль. Багато з їхніх власників поступали до ВВНЗ ППО. Їм не треба було зачитуватися інструкціями, щоб усувати несправності в РЛС . Деякі з них навіть на відстані, по телефону із гарнізону, допомагали бійцям усувати несправності техніки на позиції.
Не все цитаты стоит повторять. Хотя, судя по Вашему посту https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5525722#p5525722 Вы стремительно приближаетесь к уровню BIGor, который сумел где-то увидеть, что "ЛАД вже ділить Україну, на статтю вже тут наговорив росіянин." Мне тоже малость надоели многие Ваши высказывания, но я при этом не придумываю Вам ярлыки и никогда не требовал Вас забанить.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 04 січ, 2023 20:36, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:О парторге могли бы и не говорить. Меня как ИТР в партию не приняли. Надеюсь о квотах для поддержания социального состава партии Вы слышали.
В партію можна було подавать заяву з 18 років, або вже в армії, або в інституті, або як молодий спєц на виробництві. Потрібні були рекомендації двох партійців, випробувальний термін рік та якийсь внесок на потреби партії. Саме обмеження для IТР особисто я такого не чув.
щоб інженеру вступити до лав партії то потрібно сагітувати мінімум двох робочих (тобто 2 робочих і 1 ІТР), а якщо вони кажуть -а який мені з цього зикс? платити внески , ходити на партійні збори-Ні , не хочу...то шукаєш інших, або обіцяєш (повисити розряд? виписати премію)
Члены и кандидаты в члены КПСС уплачивают партийные взносы ежемесячно в размере: работающие - 1 % от минимальной заработной платы и 3 % - свыше минимальной заработной платы; неработающие пенсионеры, студенты, учащиеся - 0,5 % от месячной зарплаты, пенсии, стипендии. По желанию коммуниста размер его ежемесячных членских взносов может быть увеличен. ☝
(с) Устав Коммунистической Партии Советского Союза.
в 24роки (1988) старпом каже -пиши заяву на вступ до парії, питаю- навіщо? тому що як ти 3й помічник у тебе більше шансів що не забракують, бо 2му офіцеру вступити важко , а старпому вступити до лав партії було майже не реально (зразу питали-чому ви не вступили раніше, а зараз вам це членство потрібне для росту в капітани (тобто ви кар'єрист? а сама партія вас взагалі не цікавить) добре що це швидко скінчилось для всіх (КПZZ згинула )
ЛАД написав:О парторге могли бы и не говорить. Меня как ИТР в партию не приняли. Надеюсь о квотах для поддержания социального состава партии Вы слышали.
В партію можна було подавать заяву з 18 років, або вже в армії, або в інституті, або як молодий спєц на виробництві. Потрібні були рекомендації двох партійців, випробувальний термін рік та якийсь внесок на потреби партії. Саме обмеження для IТР особисто я такого не чув.
Поступать мог кто угодно и где угодно. Никаких "внесків на потреби партії" не было. Были членские взносы (после приёма), так же, как и в комсомоле, и так же, как и профсоюзные взносы.
В комсомол внесок 20 копійок, кожен місяць 2 копійки(якщо ще не працюєш).
Ограничений как таковых не было. Была "поддержка социального состава партии", т.к. КПСС считалась партией рабочего класса (пролетариата по Марксу). Была норма (якобы не официальная, и ни в каких официальных публичных документах не зафиксированная, но достаточно строго соблюдавшаяся) - если правильно помню, на 1 "интеллигента" 20 принятых рабочих. Сделано это было после того, как увидели, что соц. состав партии сильно изменился - рабочие не особо стремились вступать, а "интеллигенты" старались поступить из карьерных соображений. Для продвижения это было важно и сильно учитывалось (опять же неофициально). Соответственно, на заводе ИТРовцу поступить было несколько проще, а в школах, вузах, НИИ значительно сложнее, почти невозможно.
Тобто 1:20, це 5% інтелигенція(до чого тут IТР?), та 95% робочі та селяни? Десь зустрічав звіт, ділення приблизно 50/50.
Water написав:......... В комсомол внесок 20 копійок, кожен місяць 2 копійки(якщо ще не працюєш).
Давно было, размеры взносов не помню. По-моему, для работающих было больше, какой-то процент от зарплаты, так же, как профсоюзные и партийные взносы.
Тобто 1:20, це 5% інтелигенція(до чого тут IТР?), та 95% робочі та селяни? Десь зустрічав звіт, ділення приблизно 50/50.
ИТР тоже проходили как интеллигенция. Соотношение, возможно, такое и было, опять же цифры уже не помню, в конце концов точная цифра не так важна. Именно из-за такого соотношения и ввели ограничения. Но, как расписал prodigy, для интеллигента это было важно/нужно, в отличие от рабочего. Так что "по блату" или другими способами, но пролазили. И соотношение изменить так и не удалось.