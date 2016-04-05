Кацапье всегда переводит стрелки, сам ты ЛАД уже разделил нашу страну (не свою), и не надо оскорблять украинцев тут на форуме.
Прошу модераторам занятся россиянином-ЛАДом.
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Додано: Сер 04 січ, 2023 20:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Кацапье всегда переводит стрелки, сам ты ЛАД уже разделил нашу страну (не свою), и не надо оскорблять украинцев тут на форуме.
Прошу модераторам занятся россиянином-ЛАДом.
Востаннє редагувалось BIGor в Сер 04 січ, 2023 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 04 січ, 2023 20:49
Додано: Сер 04 січ, 2023 20:51
я не вступал и даже не пытался
просто меня и еще одного штурмана пригласил к себе старпом (классный был дядька, уже покойный) и сказал, что пора подумать о вступлении в партию
вскоре он про это забыл и никогда не вспоминал
т.е. разговор остался на уровни совета "старшего товарища"
а вообще процедура приема в партию во время службы в СА была простой формальностью
помню как принимали в 1983г в партию старпома
-помполит раздал матросам/мотористам несколько заранее приготовленных вопросов (те их выучили и с умным видом "пытали" старпома на вопрос знания истроии партии), в обычной жизни -они работяги(многие злоупотребляли)-а на партсобрании "гегемон"
"скажите, когда проходил 2й съезд партии и какие важные решения были приняты"
в 1903г, программа партии .
Что сказал Ленин на первом съезде РСДРП? Ничего, он был в ссылке в Шушенском
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 04 січ, 2023 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 04 січ, 2023 20:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А мне хватило взносов по 2 копейки в комсомоле. Откуда у школьника доходы, чтобы еще козлам платить?
Додано: Сер 04 січ, 2023 21:06
Додано: Сер 04 січ, 2023 21:10
Додано: Сер 04 січ, 2023 21:13
Тануда.
Свого часу я в школі знайшов двох комсомольців, які надали рекомендації своїм особистим підписом в моїй заявці. Приношу цю заяву до голови шкільної організації. Заяву мою не прийняли- не було 20 копійок на перший внесок. Коли знайшов гроші, до комсомолу вже не приймали.
Тому 20 копійок та 2 копійки в місяць я запам`ятав надовго.
За партію знаю, тому-що свого часу батя "вступив".
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