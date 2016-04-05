Додано: Сер 04 січ, 2023 20:51

ЛАД написав: prodigy

Простите, так кто из нас парторг, Вы, поступивший в партию "из карьерных соображений", или я, никогда в ней не состоявший? Простите, так кто из нас парторг, Вы, поступивший в партию "из карьерных соображений", или я, никогда в ней не состоявший?

я не вступал и даже не пыталсяпросто меня и еще одного штурмана пригласил к себе старпом (классный был дядька, уже покойный) и сказал, что пора подумать о вступлении в партиювскоре он про это забыл и никогда не вспоминалт.е. разговор остался на уровни совета "старшего товарища"а вообще процедура приема в партию во время службы в СА была простой формальностьюпомню как принимали в 1983г в партию старпома-помполит раздал матросам/мотористам несколько заранее приготовленных вопросов (те их выучили и с умным видом "пытали" старпома на вопрос знания истроии партии), в обычной жизни -они работяги(многие злоупотребляли)-а на партсобрании "гегемон""скажите, когда проходил 2й съезд партии и какие важные решения были приняты"в 1903г, программа партии .Что сказал Ленин на первом съезде РСДРП? Ничего, он был в ссылке в Шушенском