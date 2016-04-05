"Подякував за рішення передати Україні легкі танки і Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами в цьому ж напрямку. Погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних можливостей. Також домовилися працювати над реалізацією формули миру", - повідомив Зеленський.
Ірина_ написав:Колеги, дуже Вас попрошу не використовувати ненормативну лексику в своїх повідомленнях. У нас багата українська! Відверто зізнаюся, що самій частенько щодо росіянців хочеться файне слівце сказати. Але гугл дуже лається на купу висловлювань, щодо цих потвор. Через це мені приходиться видаляти велику кількість Ваших повідомлень. У мене не завжди є світло та інтернет, тому мені важко редагувати повідомлення вчасно.
Дякую за розуміння!
Будь ласка, надайте посил, на хоч один лайливий пост, дє використана нецезурні висловлювання.
Успіх написав:Давайте поставимо всі крапки над "і"(це я до всіх звертаюсь) Розглядаємо найписимістичніший сценарій... Тобто - через кожен рік війни, солдатів будуть відправляти додому на місяць у відпустку і тоді знову на рік на війну? І так по колу до завершення війни?
Невідомо. В грудні зам. міністра оборони говорила про додаткову мобілізацію з метою заміни мобілізованих минулого року. Звісно, на другий день все спростували, та й вона троха балаболка. Але тим не менше настрої, подібні до ваших, доволі поширені серед мобілізованих, тому я б не виключав варіанту з мобілізацією нових людей і поступовою демобілізацією протягом року мобілізованих у 22му. Хоча тут насправді питань набагато більше, ніж відповідей...
Сегодняшний случай: Обратился один, ему ещё при совке дали бумажку, вместо военного билета, а везде стали требовать "военный". В военкомат... с бумажкой и с зрением...+9. Те направили к "специалисту"... - Вывод: +11(один глаз не удалось определить на комп не реагирует) "Пригоден к нестроевой". - Группы инвалидности нет - не хватило денег. (тут же "у специалиста" озвучили цену операции от семи цифр, и подробность, что будет только резко хуже) "Весело" не только "там"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 04 січ, 2023 22:26, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Была Ялта, был Потсдам - там утвердили границы
Не путайте раздел сфер влияния с проведением границ государств. В частности, граница УССР с Польшей перекраивалась неоднократно до 1951 года (целые админ районы передавались туда-обратно), а в районе Калининграда - вплоть до 1990.
pesikot написав:Была Ялта, был Потсдам - там утвердили границы
там расписали лишь сферы влияния, но Сталин пообещал, но не сдержал обещаний (даже в отношении Польши), хотя полякам было обещано, что не будут жить под русским сапогом
во время русского похода Наполеона поляки героически сражались и под Бородино и в других битвах (т.к. Юзефу Понятовскому Наполеон пообещал дать Польше независимость )
С приходом войск Мюрата, после переговоров с ним, Понятовский перешёл на службу Наполеону. В 1807 году участвовал в организации временного правительства и стал военным министром великого герцогства Варшавского.
В 1809 году Юзеф Понятовский одержал победу над австрийскими войсками, вторгнувшимися в герцогство Варшавское. Участвовал в походе Наполеона на Россию в 1812 году, командуя польским корпусом. В 1813 году отличился в битве при Лейпциге и, единственный из иностранцев на службе императора, получил звание маршала Франции. Однако через 3 дня, прикрывая отступление французской армии от Лейпцига, был ранен и утонул в реке Вайсе-Эльстер. Его прах, изначально захороненный на лейпцигском кладбище св. Иоанна, в 1814 году был перенесён в Варшаву, а в 1819 — в Вавель.
На острове Святой Елены Наполеон говорил, что считал Понятовского рождённым для трона: «Настоящим королём Польши был Понятовский, он обладал для этого всеми титулами и всеми талантами… Это был благородный и храбрый человек, человек чести. Если бы мне удалась русская кампания, я сделал бы его королём поляков»[1].
во время Второй Мировой тысячи поляков сражались героически ( в Африке, Италии, в Нормандии, Бельгии и Голландии,в Британии
В августе 1940 британский премьер-министр Черчилль подписал польско-британское военное соглашение, позволявшее польским войскам дислоцироваться в Британии. Польские вооружённые силы в Британии получили такой же статус, как и войска стран Британского содружества, и получили право на формирование новых польских частей.
К концу августа 1940 польские сухопутные силы в Британии состояли из 5 стрелковых бригад (3 из них были укомплектованы практически только командным составом, из-за недостатка рядовых). 28 сентября 1940 польский главнокомандующий генерал Сикорский отдал приказ о формировании 1-го польского корпуса.
Польская Авиация
Польские лётчики переправились в Британию, здесь были сформированы 2 польские эскадрильи в составе британских ВВС (302-я и 303-я, но поляки служили и в других британских эскадрильях). В битве за Британию (июль-октябрь 1940) участвовали 145 польских пилотов истребителей, которые сбили 201 самолёт противника.
Польская 303-я эскадрилья (англ.) стала одной из самых результативных среди британских ВВС, сбив 125 немецких самолётов.
Летом 1940 были сформированы 2 польские бомбардировочные эскадрильи, позднее общее число польских эскадрилий в Британии достигло 15: из них 10 истребительных, 4 бомбардировочных и 1 эскадрилья наведения артиллерии.
В 1943 году группа польских лётчиков («Цирк Скальского») воевала в Северной Африке.
Польские лётчики бомбили Германию (15 тыс. тонн бомб), в том числе Берлин, Рур и Гамбург, и сбрасывали вооружение и боеприпасы для партизан в Польше (426 вылетов) и других стран (909 вылетов).
Всего за время войны польские лётчики совершили из Британии 73,5 тысячи боевых вылетов. Они сбили 760 немецких самолётов и 190 ракет Фау-1, потопили 2 подводные лодки.
Самыми результативными из польских пилотов были Станислав Скальский, Витольд Урбанович, Евгениуш Хорбачевский и Болеслав Гладыш, сбившие по 15 и более вражеских самолётов каждый.
Битва под Монте-Кассино (поляки показали пример отваги британцам и канадцам)
Британцы сказали полякам -будем стоять за вас до конца, в итоге усатый Сталин обманул многие польские офицеры по этой причине остались доживать во Франции, Британии и не вернулись в соц.конслагерь
Нерушимость границ и итог Второй мировой утвердила Хельсинская конференция в 1975г
Вы, упустили, ЧТО: Москву обязали быть ответственной за все республики СССР, после его развала в 91м. Тем самым лишив их субъектности. Разве, что Прибалтика выскочила "под крыло" Брюсселя. К Вашему пониманию, только сейчас об этом начинают поднимать вопрос.
При таком посыле - они "законно" называют своей всю территорию бывшего СССР.
А, как "союзников", стоило б прежде всего упомянуть Казачество, что осело в Австрии после 1918года....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 04 січ, 2023 22:32, всього редагувалось 2 разів.
serg1974 написав:......... Что действительно так бедно жили, ещё и в семье члена партии ? ........
Вы всерьёз считаете, что члены партии жили богаче остального народа?
членство в партии не прибавляло в зарплате, но было обязательным условием наличие парт билета у руководителя (директора школы, завода, фабрики, капитана судна, командира части)
рядовому коммунисту (роботяге) только увеличивалось партийных поручений (на пример, быть в составе изберкома и до середины ночи считать билютени, при том что выходной не давали,а с утра как всем на работу) или ходить в ДНД(кто-то мог прогулять и не пойти, но не коммунист), получить выговор по партийной части было как плюнуть, выйти из партии было можно-но это пятно на биографии даже в очереди на квартиру -могли прокинуть, типа это многосемейная семья,а ты прояви сознательность и не ропщи