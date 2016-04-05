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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3197319831993200
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:35

  Water написав:
  serg1974 написав:Вы 20 копеек ( стоимость пирожка в школьной столовой) месяц искали ? Что действительно так бедно жили, ещё и в семье члена партии ?

Якщо у вашому ніку дата народження, то це також і мій рік.
Важко так Вам сходу відповісти, схоже шо у мене комсомол був не першочергове питання. Батя працював на заводі майстром, крім баті зі всієї великої сім`ї більше нікого в комуняках не було. Тому 20 копійок дійсно йшли то на пиріжок, то на морозиво, а якщо трішечки зібрать, то й у кіно можна було сходить.

С другой стороны, вы же не могли осознанно заниматься подготовкой к собственному вступлений тогда когда уже было понятно что смысла поступать нет. А иначе как бы они резко так остановили набор.

Я удивляюсь потому что сам застал такой период и ещё минимум полгода после своего решения не вступать меня периодически терзали нет не сомнения а всякие комсорги и прочие «а как же ты не вступаешь и не будешь членом? Ты что, в институт поступить не хочешь…»

Схоже це було після ГКЧП. Якраз 1 вересня я прийшов до школи, до голови шкільної організації, ось 20 копійок, ось моя заява. А все, до комсомолу більше не приймаємо. Була відповідь голови.

Дивно, як могло прийти в голову вступати до ВЛКСМ після ГКЧП. Я в комсомол теж не вступав, думав, навіщо поспішати, ще встигну до закінчення школи. Але ще за рік чи два до закінчення стало очевидно, що нікуди вступати вже не треба. Десь у 1990-му "спритні" однокласники, які вступили коли їм стукнуло 14, вже цікавились питанням, як вийти з комсомолу.
Julio
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:36

Не знаю как это комментировать

https://t.me/KremlCirk/3627
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Москву обязали быть ответственной за все республики СССР, после его развала в 91м.


где это записано? ссылка есть?
США были в шоке, когда Елцин позвонил из Беловежской пущи и сказал, что они развалили СССР (у американцев первая мысль была про ЯО, у кого будет кнопка, остальное их не волновало)

так что "отвественнсть за все республики" напоминает мне случай в аэропорту Внуково в 1988г, я полетел в Москву по профсоюзной путевке (вместо отца) и в ожидании рейса в здании аэропорта ушел в другой зал в буфет, прибегает старший (глава профкома) и говорит: сиди вместе со всеми (?) я за тебя отвечаю (?)


субъектоность Украины как члена ООН

Украина*
Дата принятия в ООН: 24-10-1945


Украина
24 августа 1991 года Украинская Советская Социалистическая Республика изменила свое название на Украину.

https://www.un.org/ru/about-us/member-states
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:43

  vitaliian написав:Не знаю как это комментировать
https://t.me/KremlCirk/3627

- А кому это нужно?
Тем, более, что дальше будет больше коллективного сумасшествия, после Соловьёвых, Скабеевых, и прочей ...
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:47

  prodigy написав:
  Kudrjavuy написав:Москву обязали быть ответственной за все республики СССР, после его развала в 91м.


где это записано? ссылка есть?
США были в шоке, когда Елцин позвонил из Беловежской пущи и сказал, что они развалили СССР (у американцев первая мысль была про ЯО, у кого будет кнопка, остальное их не волновало)

так что "отвественнсть за все республики" напоминает мне случай в аэропорту Внуково в 1988г, я полетел в Москву по профсоюзной путевке (вместо отца) и в ожидании рейса в здании аэропорта ушел в другой зал в буфет, прибегает старший (глава профкома) и говорит: сиди вместе со всеми (?) я за тебя отвечаю (?)


субъектоность Украины как члена ООН

Украина*
Дата принятия в ООН: 24-10-1945


Украина
24 августа 1991 года Украинская Советская Социалистическая Республика изменила свое название на Украину.

https://www.un.org/ru/about-us/member-states

..............................
Я, не на прениях
- Это официальная констатация ФАКТА.

Как Вам ранее доводилось - "против всех, и далеко не только по причине наличия третьего ядерного потенциала". Я Вам десятки страниц по этой теме, уже накрапал, и усё как горох. :oops: :cry: :wink:
Kudrjavuy
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  #<1 ... 3197319831993200
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