serg1974 написав:Вы 20 копеек ( стоимость пирожка в школьной столовой) месяц искали ? Что действительно так бедно жили, ещё и в семье члена партии ?
Якщо у вашому ніку дата народження, то це також і мій рік. Важко так Вам сходу відповісти, схоже шо у мене комсомол був не першочергове питання. Батя працював на заводі майстром, крім баті зі всієї великої сім`ї більше нікого в комуняках не було. Тому 20 копійок дійсно йшли то на пиріжок, то на морозиво, а якщо трішечки зібрать, то й у кіно можна було сходить.
С другой стороны, вы же не могли осознанно заниматься подготовкой к собственному вступлений тогда когда уже было понятно что смысла поступать нет. А иначе как бы они резко так остановили набор.
Я удивляюсь потому что сам застал такой период и ещё минимум полгода после своего решения не вступать меня периодически терзали нет не сомнения а всякие комсорги и прочие «а как же ты не вступаешь и не будешь членом? Ты что, в институт поступить не хочешь…»
Схоже це було після ГКЧП. Якраз 1 вересня я прийшов до школи, до голови шкільної організації, ось 20 копійок, ось моя заява. А все, до комсомолу більше не приймаємо. Була відповідь голови.
Дивно, як могло прийти в голову вступати до ВЛКСМ після ГКЧП. Я в комсомол теж не вступав, думав, навіщо поспішати, ще встигну до закінчення школи. Але ще за рік чи два до закінчення стало очевидно, що нікуди вступати вже не треба. Десь у 1990-му "спритні" однокласники, які вступили коли їм стукнуло 14, вже цікавились питанням, як вийти з комсомолу.
Kudrjavuy написав:Москву обязали быть ответственной за все республики СССР, после его развала в 91м.
где это записано? ссылка есть? США были в шоке, когда Елцин позвонил из Беловежской пущи и сказал, что они развалили СССР (у американцев первая мысль была про ЯО, у кого будет кнопка, остальное их не волновало)
так что "отвественнсть за все республики" напоминает мне случай в аэропорту Внуково в 1988г, я полетел в Москву по профсоюзной путевке (вместо отца) и в ожидании рейса в здании аэропорта ушел в другой зал в буфет, прибегает старший (глава профкома) и говорит: сиди вместе со всеми (?) я за тебя отвечаю (?)
субъектоность Украины как члена ООН
Украина* Дата принятия в ООН: 24-10-1945
Украина 24 августа 1991 года Украинская Советская Социалистическая Республика изменила свое название на Украину.
Kudrjavuy написав:Москву обязали быть ответственной за все республики СССР, после его развала в 91м.
где это записано? ссылка есть? США были в шоке, когда Елцин позвонил из Беловежской пущи и сказал, что они развалили СССР (у американцев первая мысль была про ЯО, у кого будет кнопка, остальное их не волновало)
так что "отвественнсть за все республики" напоминает мне случай в аэропорту Внуково в 1988г, я полетел в Москву по профсоюзной путевке (вместо отца) и в ожидании рейса в здании аэропорта ушел в другой зал в буфет, прибегает старший (глава профкома) и говорит: сиди вместе со всеми (?) я за тебя отвечаю (?)
субъектоность Украины как члена ООН
Украина* Дата принятия в ООН: 24-10-1945
Украина 24 августа 1991 года Украинская Советская Социалистическая Республика изменила свое название на Украину.