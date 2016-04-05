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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3195319631973198>
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:17

  Investor_K написав:
  ЛАД написав:prodigy
Простите, так кто из нас парторг, Вы, поступивший в партию "из карьерных соображений", или я, никогда в ней не состоявший?

В партию не поступали. В нее вступали.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А ещё, как правило в коровье,...
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:20

  pesikot написав:Была Ялта, был Потсдам - там утвердили границы

Не путайте раздел сфер влияния с проведением границ государств.
В частности, граница УССР с Польшей перекраивалась неоднократно до 1951 года (целые админ районы передавались туда-обратно), а в районе Калининграда - вплоть до 1990.
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:23

  prodigy написав:
  pesikot написав:Была Ялта, был Потсдам - там утвердили границы


там расписали лишь сферы влияния,
но Сталин пообещал, но не сдержал обещаний (даже в отношении Польши),
хотя полякам было обещано, что не будут жить под русским сапогом

во время русского похода Наполеона поляки героически сражались и под Бородино и в других битвах (т.к. Юзефу Понятовскому Наполеон пообещал дать Польше независимость )

С приходом войск Мюрата, после переговоров с ним, Понятовский перешёл на службу Наполеону. В 1807 году участвовал в организации временного правительства и стал военным министром великого герцогства Варшавского.

В 1809 году Юзеф Понятовский одержал победу над австрийскими войсками, вторгнувшимися в герцогство Варшавское.
Участвовал в походе Наполеона на Россию в 1812 году, командуя польским корпусом.
В 1813 году отличился в битве при Лейпциге и, единственный из иностранцев на службе императора, получил звание маршала Франции. Однако через 3 дня, прикрывая отступление французской армии от Лейпцига, был ранен и утонул в реке Вайсе-Эльстер. Его прах, изначально захороненный на лейпцигском кладбище св. Иоанна, в 1814 году был перенесён в Варшаву, а в 1819 — в Вавель.

На острове Святой Елены Наполеон говорил, что считал Понятовского рождённым для трона: «Настоящим королём Польши был Понятовский, он обладал для этого всеми титулами и всеми талантами… Это был благородный и храбрый человек, человек чести. Если бы мне удалась русская кампания, я сделал бы его королём поляков»[1].


во время Второй Мировой тысячи поляков сражались героически ( в Африке, Италии,
в Нормандии, Бельгии и Голландии,в Британии
В августе 1940 британский премьер-министр Черчилль подписал польско-британское военное соглашение, позволявшее польским войскам дислоцироваться в Британии. Польские вооружённые силы в Британии получили такой же статус, как и войска стран Британского содружества, и получили право на формирование новых польских частей.

К концу августа 1940 польские сухопутные силы в Британии состояли из 5 стрелковых бригад (3 из них были укомплектованы практически только командным составом, из-за недостатка рядовых).
28 сентября 1940 польский главнокомандующий генерал Сикорский отдал приказ о формировании 1-го польского корпуса.


Польская Авиация
Польские лётчики переправились в Британию, здесь были сформированы 2 польские эскадрильи в составе британских ВВС (302-я и 303-я, но поляки служили и в других британских эскадрильях). В битве за Британию (июль-октябрь 1940) участвовали 145 польских пилотов истребителей, которые сбили 201 самолёт противника.

Польская 303-я эскадрилья (англ.) стала одной из самых результативных среди британских ВВС, сбив 125 немецких самолётов.

Летом 1940 были сформированы 2 польские бомбардировочные эскадрильи, позднее общее число польских эскадрилий в Британии достигло 15: из них 10 истребительных, 4 бомбардировочных и 1 эскадрилья наведения артиллерии.

В 1943 году группа польских лётчиков («Цирк Скальского») воевала в Северной Африке.

Польские лётчики бомбили Германию (15 тыс. тонн бомб), в том числе Берлин, Рур и Гамбург, и сбрасывали вооружение и боеприпасы для партизан в Польше (426 вылетов) и других стран (909 вылетов).

Всего за время войны польские лётчики совершили из Британии 73,5 тысячи боевых вылетов. Они сбили 760 немецких самолётов и 190 ракет Фау-1, потопили 2 подводные лодки.

Самыми результативными из польских пилотов были Станислав Скальский, Витольд Урбанович, Евгениуш Хорбачевский и Болеслав Гладыш, сбившие по 15 и более вражеских самолётов каждый.


Битва под Монте-Кассино (поляки показали пример отваги британцам и канадцам)
Красные маки на Монте-Кассино

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5

Британцы сказали полякам -будем стоять за вас до конца, в итоге усатый Сталин обманул
многие польские офицеры по этой причине остались доживать во Франции, Британии и не вернулись в соц.конслагерь

Нерушимость границ и итог Второй мировой утвердила Хельсинская конференция в 1975г

Вы, упустили, ЧТО:
Москву обязали быть ответственной за все республики СССР, после его развала в 91м.
Тем самым лишив их субъектности.
Разве, что Прибалтика выскочила "под крыло" Брюсселя.
К Вашему пониманию, только сейчас об этом начинают поднимать вопрос.

При таком посыле - они "законно" называют своей всю территорию бывшего СССР.

А, как "союзников", стоило б прежде всего упомянуть Казачество, что осело в Австрии после 1918года....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 04 січ, 2023 22:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:27

  ЛАД написав:
  serg1974 написав:.........
Что действительно так бедно жили, ещё и в семье члена партии ?
........

Вы всерьёз считаете, что члены партии жили богаче остального народа? :)


членство в партии не прибавляло в зарплате, но было обязательным условием наличие парт билета у руководителя (директора школы, завода, фабрики, капитана судна, командира части)

рядовому коммунисту (роботяге) только увеличивалось партийных поручений (на пример, быть в составе изберкома и до середины ночи считать билютени, при том что выходной не давали,а с утра как всем на работу) или ходить в ДНД(кто-то мог прогулять и не пойти, но не коммунист), получить выговор по партийной части было как плюнуть, выйти из партии было можно-но это пятно на биографии :mrgreen:
даже в очереди на квартиру -могли прокинуть, типа это многосемейная семья,а ты прояви сознательность и не ропщи
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:35

  Water написав:
  serg1974 написав:Вы 20 копеек ( стоимость пирожка в школьной столовой) месяц искали ? Что действительно так бедно жили, ещё и в семье члена партии ?

Якщо у вашому ніку дата народження, то це також і мій рік.
Важко так Вам сходу відповісти, схоже шо у мене комсомол був не першочергове питання. Батя працював на заводі майстром, крім баті зі всієї великої сім`ї більше нікого в комуняках не було. Тому 20 копійок дійсно йшли то на пиріжок, то на морозиво, а якщо трішечки зібрать, то й у кіно можна було сходить.

С другой стороны, вы же не могли осознанно заниматься подготовкой к собственному вступлений тогда когда уже было понятно что смысла поступать нет. А иначе как бы они резко так остановили набор.

Я удивляюсь потому что сам застал такой период и ещё минимум полгода после своего решения не вступать меня периодически терзали нет не сомнения а всякие комсорги и прочие «а как же ты не вступаешь и не будешь членом? Ты что, в институт поступить не хочешь…»

Схоже це було після ГКЧП. Якраз 1 вересня я прийшов до школи, до голови шкільної організації, ось 20 копійок, ось моя заява. А все, до комсомолу більше не приймаємо. Була відповідь голови.

Дивно, як могло прийти в голову вступати до ВЛКСМ після ГКЧП. Я в комсомол теж не вступав, думав, навіщо поспішати, ще встигну до закінчення школи. Але ще за рік чи два до закінчення стало очевидно, що нікуди вступати вже не треба. Десь у 1990-му "спритні" однокласники, які вступили коли їм стукнуло 14, вже цікавились питанням, як вийти з комсомолу.
Julio
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:36

Не знаю как это комментировать

https://t.me/KremlCirk/3627
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Москву обязали быть ответственной за все республики СССР, после его развала в 91м.


где это записано? ссылка есть?
США были в шоке, когда Елцин позвонил из Беловежской пущи и сказал, что они развалили СССР (у американцев первая мысль была про ЯО, у кого будет кнопка, остальное их не волновало)

так что "отвественнсть за все республики" напоминает мне случай в аэропорту Внуково в 1988г, я полетел в Москву по профсоюзной путевке (вместо отца) и в ожидании рейса в здании аэропорта ушел в другой зал в буфет, прибегает старший (глава профкома) и говорит: сиди вместе со всеми (?) я за тебя отвечаю (?)


субъектоность Украины как члена ООН

Украина*
Дата принятия в ООН: 24-10-1945


Украина
24 августа 1991 года Украинская Советская Социалистическая Республика изменила свое название на Украину.

https://www.un.org/ru/about-us/member-states
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:43

  vitaliian написав:Не знаю как это комментировать
https://t.me/KremlCirk/3627

- А кому это нужно?
Тем, более, что дальше будет больше коллективного сумасшествия, после Соловьёвых, Скабеевых, и прочей ...
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:47

  prodigy написав:
  Kudrjavuy написав:Москву обязали быть ответственной за все республики СССР, после его развала в 91м.


где это записано? ссылка есть?
США были в шоке, когда Елцин позвонил из Беловежской пущи и сказал, что они развалили СССР (у американцев первая мысль была про ЯО, у кого будет кнопка, остальное их не волновало)

так что "отвественнсть за все республики" напоминает мне случай в аэропорту Внуково в 1988г, я полетел в Москву по профсоюзной путевке (вместо отца) и в ожидании рейса в здании аэропорта ушел в другой зал в буфет, прибегает старший (глава профкома) и говорит: сиди вместе со всеми (?) я за тебя отвечаю (?)


субъектоность Украины как члена ООН

Украина*
Дата принятия в ООН: 24-10-1945


Украина
24 августа 1991 года Украинская Советская Социалистическая Республика изменила свое название на Украину.

https://www.un.org/ru/about-us/member-states

..............................
Я, не на прениях
- Это официальная констатация ФАКТА.

Как Вам ранее доводилось - "против всех, и далеко не только по причине наличия третьего ядерного потенциала". Я Вам десятки страниц по этой теме, уже накрапал, и усё как горох. :oops: :cry: :wink:
Даже, с реальными цифрами,...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 04 січ, 2023 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Julio написав:Десь у 1990-му "спритні" однокласники, які вступили коли їм стукнуло 14, вже цікавились питанням, як вийти з комсомолу.


Выйти из комсомола можно было только по достижению 28 лет. Однако можно было лишиться этого почетного звания за какой-либо проступок


помню как шопотом рассказывал один начальник, что сын Начальника ЧМП Пилипенко с дружками мочился на голову прохожим из окна гостиницы в Москве (милиция всех задержала), но Пилипенко все порешал (сына даже из космсомола не исключили)

с 27 по 28 сентября 1991 года - в московской гостинице "Орленок" прошел последний XXII (чрезвычайный) съезд ВЛКСМ.

Он объявил историческую роль комсомола исчерпанной и распустил организацию молодых коммунистов.

С ВЛКСМ распрощались под песню «Не расстанусь с комсомолом...»



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