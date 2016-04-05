pesikot написав:Была Ялта, был Потсдам - там утвердили границы
Не путайте раздел сфер влияния с проведением границ государств. В частности, граница УССР с Польшей перекраивалась неоднократно до 1951 года (целые админ районы передавались туда-обратно), а в районе Калининграда - вплоть до 1990.
pesikot написав:Была Ялта, был Потсдам - там утвердили границы
там расписали лишь сферы влияния, но Сталин пообещал, но не сдержал обещаний (даже в отношении Польши), хотя полякам было обещано, что не будут жить под русским сапогом
во время русского похода Наполеона поляки героически сражались и под Бородино и в других битвах (т.к. Юзефу Понятовскому Наполеон пообещал дать Польше независимость )
С приходом войск Мюрата, после переговоров с ним, Понятовский перешёл на службу Наполеону. В 1807 году участвовал в организации временного правительства и стал военным министром великого герцогства Варшавского.
В 1809 году Юзеф Понятовский одержал победу над австрийскими войсками, вторгнувшимися в герцогство Варшавское. Участвовал в походе Наполеона на Россию в 1812 году, командуя польским корпусом. В 1813 году отличился в битве при Лейпциге и, единственный из иностранцев на службе императора, получил звание маршала Франции. Однако через 3 дня, прикрывая отступление французской армии от Лейпцига, был ранен и утонул в реке Вайсе-Эльстер. Его прах, изначально захороненный на лейпцигском кладбище св. Иоанна, в 1814 году был перенесён в Варшаву, а в 1819 — в Вавель.
На острове Святой Елены Наполеон говорил, что считал Понятовского рождённым для трона: «Настоящим королём Польши был Понятовский, он обладал для этого всеми титулами и всеми талантами… Это был благородный и храбрый человек, человек чести. Если бы мне удалась русская кампания, я сделал бы его королём поляков»[1].
во время Второй Мировой тысячи поляков сражались героически ( в Африке, Италии, в Нормандии, Бельгии и Голландии,в Британии
В августе 1940 британский премьер-министр Черчилль подписал польско-британское военное соглашение, позволявшее польским войскам дислоцироваться в Британии. Польские вооружённые силы в Британии получили такой же статус, как и войска стран Британского содружества, и получили право на формирование новых польских частей.
К концу августа 1940 польские сухопутные силы в Британии состояли из 5 стрелковых бригад (3 из них были укомплектованы практически только командным составом, из-за недостатка рядовых). 28 сентября 1940 польский главнокомандующий генерал Сикорский отдал приказ о формировании 1-го польского корпуса.
Польская Авиация
Польские лётчики переправились в Британию, здесь были сформированы 2 польские эскадрильи в составе британских ВВС (302-я и 303-я, но поляки служили и в других британских эскадрильях). В битве за Британию (июль-октябрь 1940) участвовали 145 польских пилотов истребителей, которые сбили 201 самолёт противника.
Польская 303-я эскадрилья (англ.) стала одной из самых результативных среди британских ВВС, сбив 125 немецких самолётов.
Летом 1940 были сформированы 2 польские бомбардировочные эскадрильи, позднее общее число польских эскадрилий в Британии достигло 15: из них 10 истребительных, 4 бомбардировочных и 1 эскадрилья наведения артиллерии.
В 1943 году группа польских лётчиков («Цирк Скальского») воевала в Северной Африке.
Польские лётчики бомбили Германию (15 тыс. тонн бомб), в том числе Берлин, Рур и Гамбург, и сбрасывали вооружение и боеприпасы для партизан в Польше (426 вылетов) и других стран (909 вылетов).
Всего за время войны польские лётчики совершили из Британии 73,5 тысячи боевых вылетов. Они сбили 760 немецких самолётов и 190 ракет Фау-1, потопили 2 подводные лодки.
Самыми результативными из польских пилотов были Станислав Скальский, Витольд Урбанович, Евгениуш Хорбачевский и Болеслав Гладыш, сбившие по 15 и более вражеских самолётов каждый.
Битва под Монте-Кассино (поляки показали пример отваги британцам и канадцам)
Британцы сказали полякам -будем стоять за вас до конца, в итоге усатый Сталин обманул многие польские офицеры по этой причине остались доживать во Франции, Британии и не вернулись в соц.конслагерь
Нерушимость границ и итог Второй мировой утвердила Хельсинская конференция в 1975г
Вы, упустили, ЧТО: Москву обязали быть ответственной за все республики СССР, после его развала в 91м. Тем самым лишив их субъектности. Разве, что Прибалтика выскочила "под крыло" Брюсселя. К Вашему пониманию, только сейчас об этом начинают поднимать вопрос.
При таком посыле - они "законно" называют своей всю территорию бывшего СССР.
А, как "союзников", стоило б прежде всего упомянуть Казачество, что осело в Австрии после 1918года....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 04 січ, 2023 22:32, всього редагувалось 2 разів.
serg1974 написав:......... Что действительно так бедно жили, ещё и в семье члена партии ? ........
Вы всерьёз считаете, что члены партии жили богаче остального народа?
членство в партии не прибавляло в зарплате, но было обязательным условием наличие парт билета у руководителя (директора школы, завода, фабрики, капитана судна, командира части)
рядовому коммунисту (роботяге) только увеличивалось партийных поручений (на пример, быть в составе изберкома и до середины ночи считать билютени, при том что выходной не давали,а с утра как всем на работу) или ходить в ДНД(кто-то мог прогулять и не пойти, но не коммунист), получить выговор по партийной части было как плюнуть, выйти из партии было можно-но это пятно на биографии даже в очереди на квартиру -могли прокинуть, типа это многосемейная семья,а ты прояви сознательность и не ропщи
serg1974 написав:Вы 20 копеек ( стоимость пирожка в школьной столовой) месяц искали ? Что действительно так бедно жили, ещё и в семье члена партии ?
Якщо у вашому ніку дата народження, то це також і мій рік. Важко так Вам сходу відповісти, схоже шо у мене комсомол був не першочергове питання. Батя працював на заводі майстром, крім баті зі всієї великої сім`ї більше нікого в комуняках не було. Тому 20 копійок дійсно йшли то на пиріжок, то на морозиво, а якщо трішечки зібрать, то й у кіно можна було сходить.
С другой стороны, вы же не могли осознанно заниматься подготовкой к собственному вступлений тогда когда уже было понятно что смысла поступать нет. А иначе как бы они резко так остановили набор.
Я удивляюсь потому что сам застал такой период и ещё минимум полгода после своего решения не вступать меня периодически терзали нет не сомнения а всякие комсорги и прочие «а как же ты не вступаешь и не будешь членом? Ты что, в институт поступить не хочешь…»
Схоже це було після ГКЧП. Якраз 1 вересня я прийшов до школи, до голови шкільної організації, ось 20 копійок, ось моя заява. А все, до комсомолу більше не приймаємо. Була відповідь голови.
Дивно, як могло прийти в голову вступати до ВЛКСМ після ГКЧП. Я в комсомол теж не вступав, думав, навіщо поспішати, ще встигну до закінчення школи. Але ще за рік чи два до закінчення стало очевидно, що нікуди вступати вже не треба. Десь у 1990-му "спритні" однокласники, які вступили коли їм стукнуло 14, вже цікавились питанням, як вийти з комсомолу.
Kudrjavuy написав:Москву обязали быть ответственной за все республики СССР, после его развала в 91м.
где это записано? ссылка есть? США были в шоке, когда Елцин позвонил из Беловежской пущи и сказал, что они развалили СССР (у американцев первая мысль была про ЯО, у кого будет кнопка, остальное их не волновало)
так что "отвественнсть за все республики" напоминает мне случай в аэропорту Внуково в 1988г, я полетел в Москву по профсоюзной путевке (вместо отца) и в ожидании рейса в здании аэропорта ушел в другой зал в буфет, прибегает старший (глава профкома) и говорит: сиди вместе со всеми (?) я за тебя отвечаю (?)
субъектоность Украины как члена ООН
Украина* Дата принятия в ООН: 24-10-1945
Украина 24 августа 1991 года Украинская Советская Социалистическая Республика изменила свое название на Украину.
Kudrjavuy написав:Москву обязали быть ответственной за все республики СССР, после его развала в 91м.
где это записано? ссылка есть? США были в шоке, когда Елцин позвонил из Беловежской пущи и сказал, что они развалили СССР (у американцев первая мысль была про ЯО, у кого будет кнопка, остальное их не волновало)
так что "отвественнсть за все республики" напоминает мне случай в аэропорту Внуково в 1988г, я полетел в Москву по профсоюзной путевке (вместо отца) и в ожидании рейса в здании аэропорта ушел в другой зал в буфет, прибегает старший (глава профкома) и говорит: сиди вместе со всеми (?) я за тебя отвечаю (?)
субъектоность Украины как члена ООН
Украина* Дата принятия в ООН: 24-10-1945
Украина 24 августа 1991 года Украинская Советская Социалистическая Республика изменила свое название на Украину.
.............................. Я, не на прениях - Это официальная констатация ФАКТА.
Как Вам ранее доводилось - "против всех, и далеко не только по причине наличия третьего ядерного потенциала". Я Вам десятки страниц по этой теме, уже накрапал, и усё как горох. Даже, с реальными цифрами,...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 04 січ, 2023 22:50, всього редагувалось 1 раз.
Julio написав:Десь у 1990-му "спритні" однокласники, які вступили коли їм стукнуло 14, вже цікавились питанням, як вийти з комсомолу.
Выйти из комсомола можно было только по достижению 28 лет. Однако можно было лишиться этого почетного звания за какой-либо проступок
помню как шопотом рассказывал один начальник, что сын Начальника ЧМП Пилипенко с дружками мочился на голову прохожим из окна гостиницы в Москве (милиция всех задержала), но Пилипенко все порешал (сына даже из космсомола не исключили)
с 27 по 28 сентября 1991 года - в московской гостинице "Орленок" прошел последний XXII (чрезвычайный) съезд ВЛКСМ.
Он объявил историческую роль комсомола исчерпанной и распустил организацию молодых коммунистов.
С ВЛКСМ распрощались под песню «Не расстанусь с комсомолом...»