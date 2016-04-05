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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 04 січ, 2023 22:57
Росія готує загострення на фронті в Україні в лютому 2023 року.
Таку заяву зробив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на відповідне запитання:
"Лютий місяць для них буде вирішальним. Вони розраховують на певне загострення, готуються. Є багато маркерів, наприклад ми бачимо, що Козак (заступник голови адміністрації президента Росії) активізувався. Він проводить зустрічі з діячами Європи для того, щоб нас примусити до підписання певних "мирних" угод. Багато маркерів дають нам привід говорити про те, що у лютому вони можуть мати ще одну спробу, щоб вирішити це питання".
Він пояснив, що у лютому цього року відбуватиметься певний перелік подій, у тому числі Мюнхенська конференція та зустрічі у Нью-Йорку.
Данілов також зазначив, що найближчим часом у Росії, імовірно, відбудеться чергова хвиля мобілізації
"Мобілізація в Росії буде з високою вірогідністю. Ми розглядаємо таку вірогідність, як більше за 50%", - заявив Данілов.
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prodigy
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Додано: Сер 04 січ, 2023 23:03
ЛАД написав:
Замена блока в РЛС комплекса С-60 - элементарная операция. Вытащил блок (с лицевой стороны, нигде не нужно копаться и что-то вскрывать, просто открутить крепежные винты) и вставил новый.
Найти неисправный блок тоже не проблема.
Поверьте, эта техника была разработана ещё в 40-е и была массовой и не рассчитана на эксплуатацию особо квалифицированными специалистами.
Расчёт был "на дурака".
Да и транзисторов там не было от слова "совсем". Во время разработки их просто не существовало.
А сгоревшую лампу достаточно просто увидеть.
Когда мы - студенты - в военных лагерях (53 года назад) расконсервировали С-60, РЛС (точнее, СОН) так и не смогли запустить. На стрельбах использовали какую-то новинку - совмещенную в одном фургоне СОН и ПУАЗО. А вообще я уверен, что от комплекса остались одни пушки, да и то наверняка есть проблема с запчастями.
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Starikan
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Додано: Сер 04 січ, 2023 23:12
Kudrjavuy написав:
Будь ласка, надайте посил, на хоч один лайливий пост, дє використана нецезурні висловлювання
некрасиво о таком просить девушку.
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vitaliian
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Додано: Сер 04 січ, 2023 23:19
prodigy написав:
США были в шоке, когда Елцин позвонил из Беловежской пущи и сказал, что они развалили СССР (у американцев первая мысль была про ЯО, у кого будет кнопка
, остальное их не волновало)
Вот этого страха я до сих пор не понимаю. Все кнопки были в Москве. Что, Кравчук или Назарбаев могли дать команду на запуск?
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Starikan
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Додано: Сер 04 січ, 2023 23:23
Starikan написав: prodigy написав:
США были в шоке, когда Елцин позвонил из Беловежской пущи и сказал, что они развалили СССР (у американцев первая мысль была про ЯО, у кого будет кнопка
, остальное их не волновало)
Вот этого страха я до сих пор не понимаю. Все кнопки были в Москве. Что, Кравчук или Назарбаев могли дать команду на запуск?
Боялись, что носитель и голову продадут условному Киму или Арафату?
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juristkostya
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Додано: Сер 04 січ, 2023 23:34
Faceless написав:
Ви недооцінюєте значення знання історії і її вплив. Розуміння, хто є ворог, і хто завжди ним був.
гм....даже при самом минимальном (школьном) знании истории очевидно, что нет таких, кто "всегда был врагом" (аналогично, и не бывает и вечных союзников).
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Додано: Сер 04 січ, 2023 23:35
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Schmit
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