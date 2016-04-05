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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3195319631973198
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 22:57

Росія готує загострення на фронті в Україні в лютому 2023 року.

Таку заяву зробив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на відповідне запитання:

"Лютий місяць для них буде вирішальним. Вони розраховують на певне загострення, готуються. Є багато маркерів, наприклад ми бачимо, що Козак (заступник голови адміністрації президента Росії) активізувався. Він проводить зустрічі з діячами Європи для того, щоб нас примусити до підписання певних "мирних" угод. Багато маркерів дають нам привід говорити про те, що у лютому вони можуть мати ще одну спробу, щоб вирішити це питання".

Він пояснив, що у лютому цього року відбуватиметься певний перелік подій, у тому числі Мюнхенська конференція та зустрічі у Нью-Йорку.

Данілов також зазначив, що найближчим часом у Росії, імовірно, відбудеться чергова хвиля мобілізації

"Мобілізація в Росії буде з високою вірогідністю. Ми розглядаємо таку вірогідність, як більше за 50%", - заявив Данілов.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 23:03

  ЛАД написав: Замена блока в РЛС комплекса С-60 - элементарная операция. Вытащил блок (с лицевой стороны, нигде не нужно копаться и что-то вскрывать, просто открутить крепежные винты) и вставил новый.
Найти неисправный блок тоже не проблема.
Поверьте, эта техника была разработана ещё в 40-е и была массовой и не рассчитана на эксплуатацию особо квалифицированными специалистами. :)
Расчёт был "на дурака".
Да и транзисторов там не было от слова "совсем". Во время разработки их просто не существовало. :) А сгоревшую лампу достаточно просто увидеть.

Когда мы - студенты - в военных лагерях (53 года назад) расконсервировали С-60, РЛС (точнее, СОН) так и не смогли запустить. На стрельбах использовали какую-то новинку - совмещенную в одном фургоне СОН и ПУАЗО. А вообще я уверен, что от комплекса остались одни пушки, да и то наверняка есть проблема с запчастями.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 23:12

  Kudrjavuy написав:Будь ласка, надайте посил, на хоч один лайливий пост, дє використана нецезурні висловлювання
некрасиво о таком просить девушку.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 23:19

  prodigy написав: США были в шоке, когда Елцин позвонил из Беловежской пущи и сказал, что они развалили СССР (у американцев первая мысль была про ЯО, у кого будет кнопка, остальное их не волновало)

Вот этого страха я до сих пор не понимаю. Все кнопки были в Москве. Что, Кравчук или Назарбаев могли дать команду на запуск?
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 23:23

  Starikan написав:
  prodigy написав: США были в шоке, когда Елцин позвонил из Беловежской пущи и сказал, что они развалили СССР (у американцев первая мысль была про ЯО, у кого будет кнопка, остальное их не волновало)

Вот этого страха я до сих пор не понимаю. Все кнопки были в Москве. Что, Кравчук или Назарбаев могли дать команду на запуск?

Боялись, что носитель и голову продадут условному Киму или Арафату?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 23:34

  Faceless написав:Ви недооцінюєте значення знання історії і її вплив. Розуміння, хто є ворог, і хто завжди ним був.
гм....даже при самом минимальном (школьном) знании истории очевидно, что нет таких, кто "всегда был врагом" (аналогично, и не бывает и вечных союзников).
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 23:35

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 00:20

  Камикадзе написав:
  vitaliian написав:Интересно другое, население Краснодара 183 тыс человек. Повестку получит 2,75% людей. Если экстраполировать на всю РФ то 2,75% это ~3,850 млн повесток


Интересно, у них повестки печатают в каждом селе самостоятельно? В Краснодарском крае 5,8 млн.чел

По идее, военкомат должен быть расположен в райцентре. И какая-никакая типография в райцентре тоже обычно есть.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 01:32

  prodigy написав:самолет-совсем другое дело , пилота не учили на техника и ему нет в этом смысле учиться, но какие технические работы техник проводит на его самолете-он по крайней мере интересуется (для собственной безопасни)

Навіщо йому цікавитися-то проведеними роботами??))
Технік літака, а також групи обслуговування ескадрилій проводять постійно купу робіт, починаючи з предполітної.
А в технічно-ескплуатаційній частині бригади (де проводяться регламенті роботи та ремонти) пілота взагалі в очі ніколи не бачили. Нічого він там не забув.

Пілотам дійсно є чим займатися... окрім цікавитися, які роботи проводяться на ЛА (цікавитися з точки зору власної безпеки).
Нерідко пілоти так прямо і кажуть, шуткуючи : "А... аби двигуни працювали, а там якось впораюсь".

Інша справа, що пілот повинен знати про підготовки та роботи з точки зору готовності самого літака до польотів. Коли буде простоювати.
Або в процесі повідомлення про зауважень до обладнання.

Хоча звичайно є виключення.
Такого, як Хотаб, рідко зустрінеш.
Він точно цікавиться усім))
detroytred
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  #<1 ... 3195319631973198
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