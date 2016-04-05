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Додано: Чет 05 січ, 2023 06:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хоттабыч, как у нас обстановка вокруг?
Додано: Чет 05 січ, 2023 07:03
Звичайний руснявий содоміт. Нічого ви там не перепрошиєте.
Додано: Чет 05 січ, 2023 07:51
Боялись, і правильно робили. Пам'ятаю статтю в МК 1992 року, як агенти ЦРУ! в Шереметьєво виловлювали фізиків-ядерників, які спокусились на фантастичну зарплату в тисячу доларів, запропоновану КНДР. Тільки црушні списки були не повними, і частина спеціалістів тоді таки полетіла. Очевидно, що потім вони отримали і ракетників, бо в основі північнокорейських ракет лежать радянські технології.
А пам'ятає нашу дружбу з Іраном в дев'яності, поки американці не додавили Кучму? Ми вчили їх будувати літаки, і отримали подяку у вигляді шахедів, скоро можемо отримати подяку у вигляді ракет:
Слава богу, що до терористів Бомба і ракети не потрапили, а до диктаторів радянські технології доповзли і зроблять ще багато лиха.
Уявімо, що Україна залишила собі сотню ядерних зарядів і ракет. Кацапи шукали Бомбу навіть на території Чорнобильської АЕС, а наш гипотетичний ядерний потенціал, спокусив би фюрера на превентивний ядерний удар, щоб ліквідувати загрозу.
Не все так просто, те що нам видається як зрада, з без'ядерним статусом, може виявитись перемогою, і ядерний удар по без'ядерній країні так і не відбудеться, не дивлячись на неадекватність фюрера.
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