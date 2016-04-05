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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3196319731983199
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 06:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хоттабыч, как у нас обстановка вокруг?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 07:03

  prodigy написав:
  pesikot написав:
  prodigy написав:але все буде інакше-буде важка праця: промивання мозків,
перепрошивка ( апгрейд софта)

Щоб щось перепрошити, це у них повинно бути
А у них цього немає
Немає мізків, амьоби


згоден, навіть парторга ЛАДа всім суспільством намагаємось перепрошити,
чиніть потужний спротив

"ох он лютый, ох лютый твердий как шанкр"

Звичайний руснявий содоміт. Нічого ви там не перепрошиєте.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 07:51

  juristkostya написав:
  Starikan написав:
  prodigy написав: США были в шоке, когда Елцин позвонил из Беловежской пущи и сказал, что они развалили СССР (у американцев первая мысль была про ЯО, у кого будет кнопка, остальное их не волновало)

Вот этого страха я до сих пор не понимаю. Все кнопки были в Москве. Что, Кравчук или Назарбаев могли дать команду на запуск?

Боялись, что носитель и голову продадут условному Киму или Арафату?

Боялись, і правильно робили. Пам'ятаю статтю в МК 1992 року, як агенти ЦРУ! в Шереметьєво виловлювали фізиків-ядерників, які спокусились на фантастичну зарплату в тисячу доларів, запропоновану КНДР. Тільки црушні списки були не повними, і частина спеціалістів тоді таки полетіла. Очевидно, що потім вони отримали і ракетників, бо в основі північнокорейських ракет лежать радянські технології.
А пам'ятає нашу дружбу з Іраном в дев'яності, поки американці не додавили Кучму? Ми вчили їх будувати літаки, і отримали подяку у вигляді шахедів, скоро можемо отримати подяку у вигляді ракет:
У 2016 році в коментарі Сегодня колишній голова головного слідчого управління СБУ генерал Василь Вовк заявив, що в Іран продали саме "діючі" ракети Х-55. Вони підлягали утилізації, але гроші на неї розікрали. За його словами, про вивезення ракет Україні повідомили американці, після чого справу ще за Кучми розслідували під контролем керівника СБУ Ігоря Смєшка, за участі ЦРУ та ФБР. Вовк також поставив під сумнів випадковість смертей фігурантів справи.

У 2006 році міністр оборони Ірану Алі Шамхані повідомив, що країна освоїла технологію виробництва крилатих ракет.

Деякі ЗМІ та науковці, наприклад, американський CSIS Missile Defence Project вважають, що іранська крилата ракета Soumar з дальністю 2000-3000 км, вперше продемонстрована 2015 року, створена на основі тих самих вивезених з України Х-55. До одного "сімейства" з Soumar належить іранська крилата ракета Hoveyzeh з дальністю 1350 км, представлена 2019 року.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-63493053

Слава богу, що до терористів Бомба і ракети не потрапили, а до диктаторів радянські технології доповзли і зроблять ще багато лиха.
Уявімо, що Україна залишила собі сотню ядерних зарядів і ракет. Кацапи шукали Бомбу навіть на території Чорнобильської АЕС, а наш гипотетичний ядерний потенціал, спокусив би фюрера на превентивний ядерний удар, щоб ліквідувати загрозу.
Не все так просто, те що нам видається як зрада, з без'ядерним статусом, може виявитись перемогою, і ядерний удар по без'ядерній країні так і не відбудеться, не дивлячись на неадекватність фюрера.
lapay
 
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