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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3196319731983199
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 06:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хоттабыч, как у нас обстановка вокруг?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 07:51

  juristkostya написав:
  Starikan написав:
  prodigy написав: США были в шоке, когда Елцин позвонил из Беловежской пущи и сказал, что они развалили СССР (у американцев первая мысль была про ЯО, у кого будет кнопка, остальное их не волновало)

Вот этого страха я до сих пор не понимаю. Все кнопки были в Москве. Что, Кравчук или Назарбаев могли дать команду на запуск?

Боялись, что носитель и голову продадут условному Киму или Арафату?

Боялись, і правильно робили. Пам'ятаю статтю в МК 1992 року, як агенти ЦРУ! в Шереметьєво виловлювали фізиків-ядерників, які спокусились на фантастичну зарплату в тисячу доларів, запропоновану КНДР. Тільки црушні списки були не повними, і частина спеціалістів тоді таки полетіла. Очевидно, що потім вони отримали і ракетників, бо в основі північнокорейських ракет лежать радянські технології.
А пам'ятає нашу дружбу з Іраном в дев'яності, поки американці не додавили Кучму? Ми вчили їх будувати літаки, і отримали подяку у вигляді шахедів, скоро можемо отримати подяку у вигляді ракет:
У 2016 році в коментарі Сегодня колишній голова головного слідчого управління СБУ генерал Василь Вовк заявив, що в Іран продали саме "діючі" ракети Х-55. Вони підлягали утилізації, але гроші на неї розікрали. За його словами, про вивезення ракет Україні повідомили американці, після чого справу ще за Кучми розслідували під контролем керівника СБУ Ігоря Смєшка, за участі ЦРУ та ФБР. Вовк також поставив під сумнів випадковість смертей фігурантів справи.

У 2006 році міністр оборони Ірану Алі Шамхані повідомив, що країна освоїла технологію виробництва крилатих ракет.

Деякі ЗМІ та науковці, наприклад, американський CSIS Missile Defence Project вважають, що іранська крилата ракета Soumar з дальністю 2000-3000 км, вперше продемонстрована 2015 року, створена на основі тих самих вивезених з України Х-55. До одного "сімейства" з Soumar належить іранська крилата ракета Hoveyzeh з дальністю 1350 км, представлена 2019 року.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-63493053

Слава богу, що до терористів Бомба і ракети не потрапили, а до диктаторів радянські технології доповзли і зроблять ще багато лиха.
Уявімо, що Україна залишила собі сотню ядерних зарядів і ракет. Кацапи шукали Бомбу навіть на території Чорнобильської АЕС, а наш гипотетичний ядерний потенціал, спокусив би фюрера на превентивний ядерний удар, щоб ліквідувати загрозу.
Не все так просто, те що нам видається як зрада, з без'ядерним статусом, може виявитись перемогою, і ядерний удар по без'ядерній країні так і не відбудеться, не дивлячись на неадекватність фюрера.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 08:06

  Ой+ написав:Наше бачення історії і польське давно відрізняється.


Сейчас Польша наш ближайший союзник. Есть время искать противоречия, а есть время искать совпадения.
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 08:17

Самим бракує: Болгарія не надаватиме Україні боєприпаси
Це вже послиця запрацювала, чи ще ні?
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 08:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Кацапи шукали Бомбу навіть на території Чорнобильської АЕС, а наш гипотетичний ядерний потенціал, спокусив би фюрера на превентивний ядерний удар, щоб ліквідувати загрозу.
Не все так просто, те що нам видається як зрада, з без'ядерним статусом, може виявитись перемогою, і ядерний удар по без'ядерній країні так і не відбудеться, не дивлячись на неадекватність фюрера.

Фейк і логіка в одному повідомленні.
Розділяйте мухи від котлет.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 08:51

Россия использует 1750 иранских беспилотников до мая 2023 года, пишет ISW.

Такое количество дронов будет использовано, если интенсивность будет аналогична той, что была с сентября по декабрь 2022 года.

Российские войска все чаще используют БПЛА в ударах по украинской критической инфраструктуре и, вероятно, значительно исчерпали свои текущие запасы этих систем.

По данным ISW, рф, вероятно, будет стремиться к дальнейшему двустороннему сотрудничеству с Ираном с целью поставок оружия.
https://t.me/+YS_wZLCoTK4wMTgy
там же
60% танков и 250 тыс. солдат: военный штаб ЕС оценил потери РФ после 24 февраля

С таким заявлением выступил глава Военного штаба Евросоюза Эрве Блежан.

По оценкам Военного штаба ЕС, агентства, отвечающие за предупреждение, оценку и стратегическое планирование, более 40% транспортных средств и 20% артиллерии России выведены из строя. А российские потери составляют «по меньшей мере 60 тыс. российских бойцов, которые были бы убиты, и втрое больше ранены».

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 08:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

расія розташувала ядерну зброю в Білорусі - ГУР МОУ

В українській розвідці підтвердили інформацію, що окупований Крим і рб розглядаються очільником Кремля для проведення провокацій.
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 09:11

Командующий группировкой сил обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что граница с Беларусью представляет из себя сплошные минные поля и завалы, помимо этого, заранее спланирован огонь артиллерии, сайперских и мобильных огневых групп, а вокруг Киева возведено несколько линий обороны.
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... leriya-vsu
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 09:27

  Starikan написав:
  prodigy написав: США были в шоке, когда Елцин позвонил из Беловежской пущи и сказал, что они развалили СССР (у американцев первая мысль была про ЯО, у кого будет кнопка, остальное их не волновало)

Вот этого страха я до сих пор не понимаю. Все кнопки были в Москве. Что, Кравчук или Назарбаев могли дать команду на запуск?


американцы несильны умом (особенно те, кто приходит в политику...ведь туда идут лузеры, которые ничего по жизни не достигли)
фильм о Джейсе Бонде "Золотой глаз" (фильм, 1995)
приблизительно такие мысли были в то время ...
но шло время и мировое общество уверовало в то, что РФ больше не опасна и пришло время убрать заежженую пластинку , начале 2010х Голливуд заявил, что российская тематика уходит из Бондианы

интересно мнение режисера Кэри Фукунага, снявшего последний фильм о приключениях суперагента Джеймса Бонда "Не время умирать"

"Я не могу вообще понять, что заставляет людей верить в то, что здесь у нас какой-то балаган. Это как тяжелое заболевание какое-то. Сила этой пропаганды – это заболевание. Даже в Харькове есть люди, это местные жители, которые всю свою жизнь смотрели российские медиа и продолжают смотреть их сейчас. Ракеты буквально прилетают к ним с той стороны, где физически находятся русские, они попадают в их районы, убивают их соседей. Но они по-прежнему думают, что это украинцы бомбят сами себя. И эта логика просто абсурдна!" – говорит режиссер.

Кэри напоминает о том, что вся страна сейчас мобилизована, и украинские воины делают все возможное, чтобы прогнать оккупантов.

"Думаете, если бы кто-то из украинцев увидел, как украинские солдаты стреляют своих же собственных людей, думаете, это продолжалось бы долго? Думаете, это не заметили бы? Не доложили бы?"
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 09:33

Для тих, хто вміє адекватно мислити

https://forbes.ua/svit/shist-grafikiv-y ... 2023-10845
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