У Білому дому заявляють, що не мають підтвердження повідомлень з Москви про те, що російські військові знищили в Україні систему HIMARS, поставлену Америкою. Про це повідомляє The Hill.
Міністерство оборони Росії у вівторок, 3 січня, у своєму звіті заявило, що унаслідок ракетних та авіаційних ударів на сході України знищили "дві стартові рампи для реактивних систем залпового вогню HIMARS американського виробництва".
Речник з питань національної безпеки США Джон Кірбі під час розмови з журналістами сказав у середу: "Я бачив заяви росіян про те, що вони вразили систему HIMARS, і у відповідь на це у нас немає інформації, щоб підтвердити це".
Самый важный вопрос начала года - это, конечно, китайская эпидемия. Точнее, когда она завершится. Чем она завершится, в общем-то, уже понятно: только в январе смертность составит приблизительно полмиллиона человек, что даже для миллиардного Китая очень и очень много. Тем более, что эпидемия приводит к побочным эффектам, которые хорошо известны и нам: другие категории больных не могут получить своевременной помощи, а потому смертность среди них также неизбежно возрастет. Так что к погибшим от инфекции нужно смело добавлять и сверхсмертность от других заболеваний.
Нет смысла говорить, что подобное положение носит исключительно рукотворный характер. Политика «нулевого ковида» привела к тому, что люди ослаблены, а значит - подвержены любым инфекциям, которые они в обычной ситуации могли бы даже не заметить.
Однако вопрос имеет и другое измерение: китайская экономика даже до событий 2020 года демонстрировала крайне плохое состояние. Напомню, что в ноябре 2019 года китайский регулятор провел стресс-тест, который выяснил, что треть ключевых банков ожидает крах при экономическом росте в 4 процента, а в случае, если рост замедлится еще сильнее, две трети основных финансовых институтов не смогут выйти из катастрофы.
По сути, эпидемия стала аналогом войны, когда экономика была переведена на мобилизационное положение, в нее были закачаны новые триллионы долларов необеспечнной ликвидности, что и помогло протянуть три года. Расчет, по всей видимости, заключался в «послевоенном» росте выше линии дедлайна. И нужно отметить, что в определенном смысле этот расчет поначалу сработал - после первого локдауна китайская экономика весьма бурно стартовала, что, кстати, и привело (либо стало косвенной причиной) энергетического кризиса в Китае, которые затем распространился на два ключевых рынка - США и Европу.
Однако рост Китая быстро начал спадать, и китайское руководство снова стало решать проблему тем же методом - локдаун, новая порция вброшенных денег и ожидание нового роста. И столкнулась со сценарием Фейгенбаума - каждая последующая итерация была короче, а эффект от принятых мер - слабее.
При этом накопленные проблемы никуда не делись, они были лишь отложены, и в итоге неизбежно должны были дать кумулятивный выброс. Пока трудно сказать - это уже он или «идеальный шторм» еще впереди. Но главный вопрос наступившего года - это как раз: сумеет ли Китай начать восстановление после нынешних событий в феврале или войдет в полосу тяжелого, медленного и растянутого выхода.
Парадокс ситуации в том, что краткосрочно для Китая выгодно выйти быстро и как-то, но восстановить показатели до-декабрьского развития. Но нужно понимать, что при этом ранее накопленные проблемы так и останутся в подвешенном состоянии. Если восстановление будет мучительным и медленным, это будет означать риск рецессии (а там свои проблемы), но те проблемы, которые китайцы сами себе привезли в последние три года, могут начать решаться.
И, наверное, нет смысла говорить, что от того, какой сценарий в итоге будет реализовываться, зависит положение дел и в мировой экономике, в первую очередь, в Европе. В США как раз все более-менее «устаканивается» - туда побежали деньги, и американцы могут смотреть в ближайшее будущее с относительным оптимизмом. https://t.me/anatoly_nesmiyan/6858
ЛАД написав:Замена блока в РЛС комплекса С-60 - элементарная операция. Вытащил блок (с лицевой стороны, нигде не нужно копаться и что-то вскрывать, просто открутить крепежные винты) и вставил новый.
Ми говорили про Шилки і Тунгуски, а не С-60. Повторю ще раз тезу Чмута: відсутні достатньо кваліфіковані спеціалісти, щоб активно і ефективно використовувати цю техніку 40 літньої давності. Щоб завести, проїхати 10-20 км, а потім викликати БРЕМ і відвезти в рембат чи на завод - спеціалісти мабуть є.
lapay написав:... Уявімо, що Україна залишила собі сотню ядерних зарядів і ракет. Кацапи шукали Бомбу навіть на території Чорнобильської АЕС, а наш гипотетичний ядерний потенціал, спокусив би фюрера на превентивний ядерний удар, щоб ліквідувати загрозу. Не все так просто, те що нам видається як зрада, з без'ядерним статусом, може виявитись перемогою, і ядерний удар по без'ядерній країні так і не відбудеться, не дивлячись на неадекватність фюрера.
Без уяви! Такого ще в новітній історії не існувало, коли Ворог захоплював АЄС, до того ж ще й неадекватний. - Тут і Бімба не допоможе.
prodigy написав: США были в шоке, когда Елцин позвонил из Беловежской пущи и сказал, что они развалили СССР (у американцев первая мысль была про ЯО, у кого будет кнопка, остальное их не волновало)
Вот этого страха я до сих пор не понимаю. Все кнопки были в Москве. Что, Кравчук или Назарбаев могли дать команду на запуск?
американцы несильны умом (особенно те, кто приходит в политику...ведь туда идут лузеры, которые ничего по жизни не достигли) фильм о Джейсе Бонде "Золотой глаз" (фильм, 1995) приблизительно такие мысли были в то время ... но шло время и мировое общество уверовало в то, что РФ больше не опасна и пришло время убрать заежженую пластинку , начале 2010х Голливуд заявил, что российская тематика уходит из Бондианы
интересно мнение режисера Кэри Фукунага, снявшего последний фильм о приключениях суперагента Джеймса Бонда "Не время умирать"
"Я не могу вообще понять, что заставляет людей верить в то, что здесь у нас какой-то балаган. Это как тяжелое заболевание какое-то. Сила этой пропаганды – это заболевание. Даже в Харькове есть люди, это местные жители, которые всю свою жизнь смотрели российские медиа и продолжают смотреть их сейчас. Ракеты буквально прилетают к ним с той стороны, где физически находятся русские, они попадают в их районы, убивают их соседей. Но они по-прежнему думают, что это украинцы бомбят сами себя. И эта логика просто абсурдна!" – говорит режиссер.
Кэри напоминает о том, что вся страна сейчас мобилизована, и украинские воины делают все возможное, чтобы прогнать оккупантов.
"Думаете, если бы кто-то из украинцев увидел, как украинские солдаты стреляют своих же собственных людей, думаете, это продолжалось бы долго? Думаете, это не заметили бы? Не доложили бы?"
"Лес рубят - щепки летят". Есть вещи, которые не зависят от хотелок.
ЛАД написав: Замена блока в РЛС комплекса С-60 - элементарная операция. Вытащил блок (с лицевой стороны, нигде не нужно копаться и что-то вскрывать, просто открутить крепежные винты) и вставил новый. Найти неисправный блок тоже не проблема. Поверьте, эта техника была разработана ещё в 40-е и была массовой и не рассчитана на эксплуатацию особо квалифицированными специалистами. Расчёт был "на дурака". Да и транзисторов там не было от слова "совсем". Во время разработки их просто не существовало. А сгоревшую лампу достаточно просто увидеть.
Когда мы - студенты - в военных лагерях (53 года назад) расконсервировали С-60, РЛС (точнее, СОН) так и не смогли запустить. На стрельбах использовали какую-то новинку - совмещенную в одном фургоне СОН и ПУАЗО. А вообще я уверен, что от комплекса остались одни пушки, да и то наверняка есть проблема с запчастями.
1. С-60 для авиации, которой давно нет. 2. 57мм - БК? 3. фактически, на базе орудия перспективно создание новой модели с управлением - но в конечном итоге мы выйдем на Шилку или Гепард. только с орудием 57мм - а оно не столь управляемо и эффективно в нашем случае. - Чем тогда хуже ЗУ-23?
Це ще звісно не танки, але вже й не MRAP. Це вже броньована техніка західних зразків, призначена для безпосереднього застосування на полі бою. Схоже, що ми ще на крок наблизилися до танків.
Орки бахваляться, що модернізували свої 500 кг. авіабомби (начепили крильця для планірування, типа - дешево та сердито). Завдяки цьому дальність зросла до 35 км., що робить недосяжними їх літаки для наших військових ЗРК. Один Су-34 може нести шість таких бомб.
Хоча орки наголошують, що низька точність компенсується великою потужністю, але забувають про свою криворукість. Оскільки планують вони застосовувати ці бомби для роботи по передньому краю, то будемо сподіватися, що після декількох влучань в свої ж позиції, їх попустить. (Це для оптимізму))), для реалій же - ці тварюки теж не сплять...).