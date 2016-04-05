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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3198319932003201
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 11:02

Британська розвідка спрогнозувала, як вплине на здатність Росії завдавати ударів по інфраструктурних та цивільних об'єктах в Україні передислокація російських літаків з авіабази "Енгельс".

Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки у Twitter, Росія перемістила важкі бомбардувальники дальньої дії Ту-95МС і середні бомбардувальники Ту-22М3 на Далекий Схід РФ.
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 11:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Орки бахваляться, що модернізували свої 500 кг. авіабомби (начепили крильця для планірування, типа - дешево та сердито). Завдяки цьому дальність зросла до 35 км., що робить недосяжними їх літаки для наших військових ЗРК. Один Су-34 може нести шість таких бомб.

Нам США такі ж комплекти для авіабомб передає. Тому рішення робоче й перевірене.
Питання тільки, наскільки воно доведене до пуття в русні...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 11:06

  edvardd написав:
  холява написав:Всем Добрый Вечер .
Хорошего настроения и Удачи .

....выдернули на " станок ".
(значит нужен ) (неудачная шутка )
Записывайте !
В магазине " Вина мира " купил шампанское " КРЫМ" полусухое , разлитое в 2014 году в БАХМУТЕ .
ВКУС ПОБЕДЫ .
Я еще такое вкусное , тонкое и изысканное шампанское не пил никогда !
Пройдитесь в магазин купите -это невероятно ! 235 гривен .

Это не шутка .
УЕХАЛ е...и его душу......день забрали ...

Я на новый год пил Бахмутское(Артёмовское)шампанское, понятно почему туда свинособаки ломят...

Им удалось накопить силы, и уже "ломятся" в Гуляйполе.
Наши пока молчат...
Kudrjavuy
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  #<1 ... 3198319932003201
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