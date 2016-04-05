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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3198319932003201>
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 10:22

  Камикадзе написав:
  Ой+ написав:Наше бачення історії і польське давно відрізняється.


Сейчас Польша наш ближайший союзник. Есть время искать противоречия, а есть время искать совпадения.

За ранее решаются ВСЕ вопросы, для не создания в дальнейшем проблем.
Это есть базовые формулы мирного сосуществования, тем более с союзником.
А задача Врага вливать и раздувать "разногласия".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 10:24

Франція планує передаті бойова броньовані машини AMX-10 RC
AMX-10 RC – це французька бойова броньована машина виробництва компанії GIAT, озброєна 105-мм нарізною танковою гарматою.
Завдяки колісній базі ці машини мають високу мобільність. AMX-10 можна використовувати для виконання розвідувальних завдань, а також для вогневої підтримки піхоти під час бою.
https://mil.in.ua/uk/news/frantsiya-postavyt-ukrayini-kolisni-tanky-ta-bronetransportery/

Також США розглядає передачу БМП Бредлі
M2 Bradley – основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні армії США.
Bradley озброєна 25-мм автоматичною гарматою M242 Bushmaster.
Також Bradley має пускову установку ПТРК TOW. Додаткове озброєння – спарений з гарматою кулемет M240C.
https://mil.in.ua/uk/news/bajden-pidtverdyv-shho-ssha-rozglyadayut-peredachu-ukrayini-bmp-m2-bradley/

Це ще звісно не танки, але вже й не MRAP. Це вже броньована техніка західних зразків, призначена для безпосереднього застосування на полі бою.
Схоже, що ми ще на крок наблизилися до танків.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 10:30

  prodigy написав:
  Starikan написав:
  prodigy написав: США были в шоке, когда Елцин позвонил из Беловежской пущи и сказал, что они развалили СССР (у американцев первая мысль была про ЯО, у кого будет кнопка, остальное их не волновало)

Вот этого страха я до сих пор не понимаю. Все кнопки были в Москве. Что, Кравчук или Назарбаев могли дать команду на запуск?


американцы несильны умом (особенно те, кто приходит в политику...ведь туда идут лузеры, которые ничего по жизни не достигли)
фильм о Джейсе Бонде "Золотой глаз" (фильм, 1995)
приблизительно такие мысли были в то время ...
но шло время и мировое общество уверовало в то, что РФ больше не опасна и пришло время убрать заежженую пластинку , начале 2010х Голливуд заявил, что российская тематика уходит из Бондианы

интересно мнение режисера Кэри Фукунага, снявшего последний фильм о приключениях суперагента Джеймса Бонда "Не время умирать"

"Я не могу вообще понять, что заставляет людей верить в то, что здесь у нас какой-то балаган. Это как тяжелое заболевание какое-то. Сила этой пропаганды – это заболевание. Даже в Харькове есть люди, это местные жители, которые всю свою жизнь смотрели российские медиа и продолжают смотреть их сейчас. Ракеты буквально прилетают к ним с той стороны, где физически находятся русские, они попадают в их районы, убивают их соседей. Но они по-прежнему думают, что это украинцы бомбят сами себя. И эта логика просто абсурдна!" – говорит режиссер.

Кэри напоминает о том, что вся страна сейчас мобилизована, и украинские воины делают все возможное, чтобы прогнать оккупантов.

"Думаете, если бы кто-то из украинцев увидел, как украинские солдаты стреляют своих же собственных людей, думаете, это продолжалось бы долго? Думаете, это не заметили бы? Не доложили бы?"

"Лес рубят - щепки летят".
Есть вещи, которые не зависят от хотелок.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 10:38

  Starikan написав:
  ЛАД написав: Замена блока в РЛС комплекса С-60 - элементарная операция. Вытащил блок (с лицевой стороны, нигде не нужно копаться и что-то вскрывать, просто открутить крепежные винты) и вставил новый.
Найти неисправный блок тоже не проблема.
Поверьте, эта техника была разработана ещё в 40-е и была массовой и не рассчитана на эксплуатацию особо квалифицированными специалистами. :)
Расчёт был "на дурака".
Да и транзисторов там не было от слова "совсем". Во время разработки их просто не существовало. :) А сгоревшую лампу достаточно просто увидеть.

Когда мы - студенты - в военных лагерях (53 года назад) расконсервировали С-60, РЛС (точнее, СОН) так и не смогли запустить. На стрельбах использовали какую-то новинку - совмещенную в одном фургоне СОН и ПУАЗО. А вообще я уверен, что от комплекса остались одни пушки, да и то наверняка есть проблема с запчастями.

1. С-60 для авиации, которой давно нет.
2. 57мм - БК?
3. фактически, на базе орудия перспективно создание новой модели с управлением - но в конечном итоге мы выйдем на Шилку или Гепард. только с орудием 57мм - а оно не столь управляемо и эффективно в нашем случае.
- Чем тогда хуже ЗУ-23?
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 10:57

  sashaqbl написав:Франція планує передаті бойова броньовані машини AMX-10 RC
AMX-10 RC – це французька бойова броньована машина виробництва компанії GIAT, озброєна 105-мм нарізною танковою гарматою.
Завдяки колісній базі ці машини мають високу мобільність. AMX-10 можна використовувати для виконання розвідувальних завдань, а також для вогневої підтримки піхоти під час бою.
https://mil.in.ua/uk/news/frantsiya-postavyt-ukrayini-kolisni-tanky-ta-bronetransportery/

Також США розглядає передачу БМП Бредлі
M2 Bradley – основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні армії США.
Bradley озброєна 25-мм автоматичною гарматою M242 Bushmaster.
Також Bradley має пускову установку ПТРК TOW. Додаткове озброєння – спарений з гарматою кулемет M240C.
https://mil.in.ua/uk/news/bajden-pidtverdyv-shho-ssha-rozglyadayut-peredachu-ukrayini-bmp-m2-bradley/

Це ще звісно не танки, але вже й не MRAP. Це вже броньована техніка західних зразків, призначена для безпосереднього застосування на полі бою.
Схоже, що ми ще на крок наблизилися до танків.

Орки бахваляться, що модернізували свої 500 кг. авіабомби (начепили крильця для планірування, типа - дешево та сердито). Завдяки цьому дальність зросла до 35 км., що робить недосяжними їх літаки для наших військових ЗРК. Один Су-34 може нести шість таких бомб.

Хоча орки наголошують, що низька точність компенсується великою потужністю, але забувають про свою криворукість.
Оскільки планують вони застосовувати ці бомби для роботи по передньому краю, то будемо сподіватися, що після декількох влучань в свої ж позиції, їх попустить.
(Це для оптимізму))), для реалій же - ці тварюки теж не сплять...).
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 11:02

Британська розвідка спрогнозувала, як вплине на здатність Росії завдавати ударів по інфраструктурних та цивільних об'єктах в Україні передислокація російських літаків з авіабази "Енгельс".

Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки у Twitter, Росія перемістила важкі бомбардувальники дальньої дії Ту-95МС і середні бомбардувальники Ту-22М3 на Далекий Схід РФ.
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 11:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Орки бахваляться, що модернізували свої 500 кг. авіабомби (начепили крильця для планірування, типа - дешево та сердито). Завдяки цьому дальність зросла до 35 км., що робить недосяжними їх літаки для наших військових ЗРК. Один Су-34 може нести шість таких бомб.

Нам США такі ж комплекти для авіабомб передає. Тому рішення робоче й перевірене.
Питання тільки, наскільки воно доведене до пуття в русні...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 11:06

  edvardd написав:
  холява написав:Всем Добрый Вечер .
Хорошего настроения и Удачи .

....выдернули на " станок ".
(значит нужен ) (неудачная шутка )
Записывайте !
В магазине " Вина мира " купил шампанское " КРЫМ" полусухое , разлитое в 2014 году в БАХМУТЕ .
ВКУС ПОБЕДЫ .
Я еще такое вкусное , тонкое и изысканное шампанское не пил никогда !
Пройдитесь в магазин купите -это невероятно ! 235 гривен .

Это не шутка .
УЕХАЛ е...и его душу......день забрали ...

Я на новый год пил Бахмутское(Артёмовское)шампанское, понятно почему туда свинособаки ломят...

Им удалось накопить силы, и уже "ломятся" в Гуляйполе.
Наши пока молчат...
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 11:20

Успіху :
https://www.epravda.com.ua/publications ... /1/694463/
Поэтому, неизвестно с какой стороны зайдут.
Но однозначно, что не с себя любимых.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 11:20

  prodigy написав:
  Izya Cy написав:У Пилипенко не сын, а дочь) Но то такое)))

я знал, что дочь (но написал сын), про дочь много чего тогда было(1988-1990)
(не будем женщину обижать) кто в молодости не гульбанил

девушка мочилась на головы прохожих из окна гостиницы ?
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