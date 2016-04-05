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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3198319932003201
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pilker написав:девушка мочилась на головы прохожих из окна гостиницы ?

Боролась за гендерну рівність радянських людей.
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 11:43

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Орки бахваляться, що модернізували свої 500 кг. авіабомби (начепили крильця для планірування, типа - дешево та сердито). Завдяки цьому дальність зросла до 35 км., що робить недосяжними їх літаки для наших військових ЗРК. Один Су-34 може нести шість таких бомб.

Нам США такі ж комплекти для авіабомб передає. Тому рішення робоче й перевірене.
Питання тільки, наскільки воно доведене до пуття в русні...

Ні.
Питання по будь-яким аспектам відносно орків тільки одне -- наскільки їх перевага у кількісті кривих (хоч чмобиків, хоч літаків, хоч авіабомб і т.д.) впливає.
Хоча б в контексті їх здатності продовжувати війну.

Бо з тими ж чмобіками, як з цього не тішилися, але виходячи з повідомлень, орки все ж таки не тільки їми заткнули дірки, але й зформували 200+ тис. резерв.
Який перемолотити не так вже й легко буде.

Сьогодні в єдиних новинах виступав Чернов чи Черняєв (депутат з комітету по обороні ВР), розказав, що нещодавно на зустрічі запитав Столтенберга, що вони будуть робити, коли почнуть закінчуватися запаси снарядів та знос стволів...
Відповіді чіткої так і не було.
Окрім -- бюрократія, потрібно розконсервовувати заводи, гарантувати інвестиції виробникам зброї.

Тобто втрати України та українців.
Тому треба оцінювати ворога більш реально, так легше переносити втрати та пояснювати необхідність не розслаблятися, а допомагати й допомагати.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 11:54

  detroytred написав:
  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Орки бахваляться, що модернізували свої 500 кг. авіабомби (начепили крильця для планірування, типа - дешево та сердито). Завдяки цьому дальність зросла до 35 км., що робить недосяжними їх літаки для наших військових ЗРК. Один Су-34 може нести шість таких бомб.

Нам США такі ж комплекти для авіабомб передає. Тому рішення робоче й перевірене.
Питання тільки, наскільки воно доведене до пуття в русні...

Ні.
Питання по будь-яким аспектам відносно орків тільки одне -- наскільки їх перевага у кількісті кривих (хоч чмобиків, хоч літаків, хоч авіабомб і т.д.) впливає.
Хоча б в контексті їх здатності продовжувати війну.

Бо з тими ж чмобіками, як з цього не тішилися, але виходячи з повідомлень, орки все ж таки не тільки їми заткнули дірки, але й зформували 200+ тис. резерв.
Який перемолотити не так вже й легко буде.

Сьогодні в єдиних новинах виступав Чернов чи Черняєв (депутат з комітету по обороні ВР), розказав, що нещодавно на зустрічі запитав Столтенберга, що вони будуть робити, коли почнуть закінчуватися запаси снарядів та знос стволів...
Відповіді чіткої так і не було.
Окрім -- бюрократія, потрібно розконсервовувати заводи, гарантувати інвестиції виробникам зброї.

Тобто втрати України та українців.
Тому треба оцінювати ворога більш реально, так легше переносити втрати та пояснювати необхідність не розслаблятися, а допомагати й допомагати.


бачу 2 сценарія:
-за 2023 ЗСУ перемолотить 200+ і будуть звільнені теріторії до стану на 23 лютого (може навіть більше в Луганській/Донецькій області) при задовільному рівні постачання зброї і набоїв
-будуть перемолочені 100+ і звільнені 50-60% від окупованої теріторії від 23 лютого
при слабкому рівні "ледлізу" і допомоги країн партнерів

почекаємо 3 дні -що там в Рамштайні 8 ?
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 11:59


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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 12:01

https://www.unian.ua/war/vin-ne-z-yavivsya-nizvidki-ignat-poyasniv-dlya-chogo-v-bilorus-priletiv-litak-navidnik-12100035.html

У Повітряних силах ЗСУ прокоментували чергове перекидання у Білорусь російського літака ДРЛО А-50У, який допомагає наводити цілі для повітряних атак.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що ворог використовує літаки такого типу давно. За його допомогою окупанти здійснюють радіолокаційну розвідку на території України.

"Але він не з’явився нізвідки. Він завжди був там. Був, і не тільки там, а й на інших аеродромах цих літаків є багато", - сказав він.

Подібні літаки використовують союзники України для сканування повітряного простору.

Вчора, 4 січня, російський літак А-50У, який окупанти використовують для наведення ракет по Україні, прилетів до Білорусі. Попереднього разу цей борт прилітав у Білорусь 24 лютого 2022 року – у день повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Перед цим, з 14 по 30 грудня, в Білорусі перебував ще один літак-навідник "Сергій Атаянц". З активністю російських ДРЛО у Білорусі були пов’язані деякі масштабні повітряні тривоги в Україні.

у 2022р для контролю повітряного простору залучено одразу дев'ять А-50 та А-50У, які по черзі працюють у повітряному просторі Курської, Воронезької областей РФ, над окупованим Кримом та над Чорним морем. Тобто ворог може контролювати всю лівобережну частину України та весь причорноморський регіон.

Поки російський військовий контингент знаходився у Білорусі, літаки А-50 літали й там. Це давало взагалі майже тотальний огляд території України
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 12:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Такого, як Хотаб, рідко зустрінеш.
Він точно цікавиться усім)

Хотаб used to be у великій авіації, де пілот і справді мало знав про нутрощі літака. Принаймні відразу після екзамену в Харківській кузні пілотів мав повне право забути.

А от в вертольотах треба знати машину більш досконало. Бо специфіка роду військ дозволяє готувати машину у відриві від бази, де нема інженерного складу.
Хоча сучасна концепція західних зразків, яких до нас приходить все більше, виглядає інакше.
На борту є Flight Manual, де все написано (звичайно англійською), просто відкривай і роби по пунктам. При emergency situation так само , в залежності від кольору повідомлення на екрані, обирай кольорові сторінки і читай , що робити. Можна мало знати, але треба знати, де знайти))

Хтось може мені сказати таке. Оце кацапи засунули в Крим ЯЗ, а наші інколи лохматять їх позиції в Криму. І що якщо зачеплять ЯЗ? Це буде по типу брудної бомби? Чи навіть такого не буде?
Ясно, що повноцінного ядерного вибуху точно не буде, а що буде?
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