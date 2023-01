Додано: Чет 05 січ, 2023 12:37

detroytred написав: Такого, як Хотаб, рідко зустрінеш.

Він точно цікавиться усім) Такого, як Хотаб, рідко зустрінеш.Він точно цікавиться усім)

Investor_K написав: Хоттабыч, как у нас обстановка вокруг? Хоттабыч, как у нас обстановка вокруг?

Хотаб used to be у великій авіації, де пілот і справді мало знав про нутрощі літака. Принаймні відразу після екзамену в Харківській кузні пілотів мав повне право забути.А от в вертольотах треба знати машину більш досконало. Бо специфіка роду військ дозволяє готувати машину у відриві від бази, де нема інженерного складу.Хоча сучасна концепція західних зразків, яких до нас приходить все більше, виглядає інакше.На борту є Flight Manual, де все написано (звичайно англійською), просто відкривай і роби по пунктам. При emergency situation так само , в залежності від кольору повідомлення на екрані, обирай кольорові сторінки і читай , що робити. Можна мало знати, але треба знати, де знайти))Хтось може мені сказати таке. Оце кацапи засунули в Крим ЯЗ, а наші інколи лохматять їх позиції в Криму. І що якщо зачеплять ЯЗ? Це буде по типу брудної бомби? Чи навіть такого не буде?Ясно, що повноцінного ядерного вибуху точно не буде, а що буде?Орнитологическая обстановка обуславливается полетами местных птиц до высоты 200 метров, и одинокими парителями до 1000 метров.Из запасных аэродромов ответил только Jameson , погода аналогична нашей.