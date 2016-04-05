Боролась за гендерну рівність радянських людей.
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Додано: Чет 05 січ, 2023 11:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 05 січ, 2023 11:43
Ні.
Питання по будь-яким аспектам відносно орків тільки одне -- наскільки їх перевага у кількісті кривих (хоч чмобиків, хоч літаків, хоч авіабомб і т.д.) впливає.
Хоча б в контексті їх здатності продовжувати війну.
Бо з тими ж чмобіками, як з цього не тішилися, але виходячи з повідомлень, орки все ж таки не тільки їми заткнули дірки, але й зформували 200+ тис. резерв.
Який перемолотити не так вже й легко буде.
Сьогодні в єдиних новинах виступав Чернов чи Черняєв (депутат з комітету по обороні ВР), розказав, що нещодавно на зустрічі запитав Столтенберга, що вони будуть робити, коли почнуть закінчуватися запаси снарядів та знос стволів...
Відповіді чіткої так і не було.
Окрім -- бюрократія, потрібно розконсервовувати заводи, гарантувати інвестиції виробникам зброї.
Тобто втрати України та українців.
Тому треба оцінювати ворога більш реально, так легше переносити втрати та пояснювати необхідність не розслаблятися, а допомагати й допомагати.
Додано: Чет 05 січ, 2023 11:54
бачу 2 сценарія:
-за 2023 ЗСУ перемолотить 200+ і будуть звільнені теріторії до стану на 23 лютого (може навіть більше в Луганській/Донецькій області) при задовільному рівні постачання зброї і набоїв
-будуть перемолочені 100+ і звільнені 50-60% від окупованої теріторії від 23 лютого
при слабкому рівні "ледлізу" і допомоги країн партнерів
почекаємо 3 дні -що там в Рамштайні 8 ?
Додано: Чет 05 січ, 2023 12:01
У Повітряних силах ЗСУ прокоментували чергове перекидання у Білорусь російського літака ДРЛО А-50У, який допомагає наводити цілі для повітряних атак.
Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що ворог використовує літаки такого типу давно. За його допомогою окупанти здійснюють радіолокаційну розвідку на території України.
"Але він не з’явився нізвідки. Він завжди був там. Був, і не тільки там, а й на інших аеродромах цих літаків є багато", - сказав він.
Подібні літаки використовують союзники України для сканування повітряного простору.
Вчора, 4 січня, російський літак А-50У, який окупанти використовують для наведення ракет по Україні, прилетів до Білорусі. Попереднього разу цей борт прилітав у Білорусь 24 лютого 2022 року – у день повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Перед цим, з 14 по 30 грудня, в Білорусі перебував ще один літак-навідник "Сергій Атаянц". З активністю російських ДРЛО у Білорусі були пов’язані деякі масштабні повітряні тривоги в Україні.
Додано: Чет 05 січ, 2023 12:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хотаб used to be у великій авіації, де пілот і справді мало знав про нутрощі літака. Принаймні відразу після екзамену в Харківській кузні пілотів мав повне право забути.
А от в вертольотах треба знати машину більш досконало. Бо специфіка роду військ дозволяє готувати машину у відриві від бази, де нема інженерного складу.
Хоча сучасна концепція західних зразків, яких до нас приходить все більше, виглядає інакше.
На борту є Flight Manual, де все написано (звичайно англійською), просто відкривай і роби по пунктам. При emergency situation так само , в залежності від кольору повідомлення на екрані, обирай кольорові сторінки і читай , що робити. Можна мало знати, але треба знати, де знайти))
Хтось може мені сказати таке. Оце кацапи засунули в Крим ЯЗ, а наші інколи лохматять їх позиції в Криму. І що якщо зачеплять ЯЗ? Це буде по типу брудної бомби? Чи навіть такого не буде?
Ясно, що повноцінного ядерного вибуху точно не буде, а що буде?
Орнитологическая обстановка обуславливается полетами местных птиц до высоты 200 метров, и одинокими парителями до 1000 метров.
Из запасных аэродромов ответил только Jameson , погода аналогична нашей.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 05 січ, 2023 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 05 січ, 2023 12:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хоч ядерний зарад і активується звичайною вибухівкою, це доволі складна схема, яка потребує детонації в потрібних точках(мінімум двох), де розміщені детонатори і в потрібний час з метою створення максимального тиску в епіцентрі вибуху.
Детонація в іншому місці і без дотримання таймінгів(наприклад внаслідок зовнішнього вибуху) зробить вибухову хвилю несиметричною, і вона просто зруйнує заряд та розкидає ядерні матеріали.
З дуже високою ймовірністю(близько до 100%) буде забрудення збройним плутонієм або ураном певної території.
Додано: Чет 05 січ, 2023 13:35
Будемо чекати.
Наші керівники усіх міністерств потужно тиснуть на партнерів стосовно збільшення постачання зброї.
Але, на мій погляд, основні наші сподівання на Штати. Тільки на Штати. Прямі двосторонні відносини. Усі інші більше масовка)), в якій одні (Німеччина та Ко) не дуже й хочуть, а другі (Польща, прибалти) не дуже й можуть.
Боже, бережи Америку!
Нехай вона скоріше надасть нам Атамакси, Петріоти та ін. Хоча б для захисту. Від орди.
А краще одразу літаки, Томагавки та подібне, сотні Хаймерсів.
Бо чую все рівно до цього дійде.
Тому що втримати орду однієї мужності та "гвинтівок" буде замало. Точніше - дуже дорого обійдеться Україні.
Додано: Чет 05 січ, 2023 14:37
В Крыму, орки захватили действующий ядерный реактор.
За безопасность которого, перед МАГАТЭ отвечала Украина.
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Масштаб Войны доселе не виданный.
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