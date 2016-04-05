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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3199320032013202
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 14:47

  Kudrjavuy написав:
  edvardd написав:
  холява написав:Всем Добрый Вечер .
Хорошего настроения и Удачи .

....выдернули на " станок ".
(значит нужен ) (неудачная шутка )
Записывайте !
В магазине " Вина мира " купил шампанское " КРЫМ" полусухое , разлитое в 2014 году в БАХМУТЕ .
ВКУС ПОБЕДЫ .
Я еще такое вкусное , тонкое и изысканное шампанское не пил никогда !
Пройдитесь в магазин купите -это невероятно ! 235 гривен .

Это не шутка .
УЕХАЛ е...и его душу......день забрали ...

Я на новый год пил Бахмутское(Артёмовское)шампанское, понятно почему туда свинособаки ломят...

Им удалось накопить силы, и уже "ломятся" в Гуляйполе.
Наши пока молчат...

я думаю, что недолго им ломиться, тем более подготовленных ломящихся у них нет, вот скоро земля подмёрзнет, и посмотрим кто и куда...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 14:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:В Крыму, орки захватили действующий ядерный реактор.
За безопасность которого, перед МАГАТЭ отвечала Украина.

Вы об этом реакторе?

26 апреля 2021
Ядерный реактор в Крыму, который мог бы работать (фотогалерея)
...
Однако на полуострове все же существует рабочий атомный реактор. Он находится в Национальном университете ядерной энергии и промышленности в Севастополе.

Реактор ИР-100 не производит электроэнергию в промышленных масштабах. Он создан для обучения и исследований, а его мощность составляет 200 кВт. В 1967 году его запустили для подготовки советских офицеров-подводников. Деталями для реактора стало оборудование из атомной подводной лодки. После распада СССР военные с реактором больше не работали, с его помощью готовили атомщиков для гражданских АЭС.

В 2012 году ИР-100 временно приостановили – тогда его нужно было обследовать для продления срока службы. Через два года Россия аннексировала Крым и Севастополь, реактор законсервировали. В таком состоянии он находится до сих пор.
...

https://ru.krymr.com/a/photo-yaderniy-r ... 0%92%D1%82.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 14:57

Согласно деталям соглашения, приобретено 19 тысяч тонн традиционных для УЗ рельсов Р-65 с закаленной поверхностью качения длиной 25 метров, а не 50 как в Европе.
https://nashigroshi.org/2023/01/05/shmy ... 1BJPFyrUR0
Цена составляет 1980 евро за тонну или 76 392 гривны. В ней учтена поставка на условиях DAP к станции Мостиска Львовской области. Тягу из Польши в Украину оплачивает покупатель – Укрзализныця.

Рельсы от французского производителя, принадлежащего принадлежащей немецкой металлургической группе Saarstahl, вышли вдвое дороже рельсов Метинвеста-СМЦ Рината Ахметова.

Эта компания была монопольным поставщиком рельсов для "Укрзализныци" и производила их на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, временно оккупированном российскими войсками.

Осенью 2021 года "Укрзализныця" заказывала рельсы у "Метинвеста" по 33 780 грн./т, или 1065 евро. В 2019 году – по цене 26550 грн./т, или 1002 евро по курсу. Еще годом ранее – по 29 001 грн/т, или 938 евро по курсу.

Издание отмечает, что мировые котировки стали с 2018 года выросли вдвое, однако не так отражались на цене рельсов от "Метинвеста".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 15:05

О инфляции и ценах:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/01/5/7383662/
Детали: Сообщается, что во время спецоперации был задержан инспектор Одесской таможни, который требовал с импортера "плату" за беспрепятственный ввоз генераторов и электроприборов в Украину.

Таможенник брал деньги за не создание искусственных проблем при таможенном оформлении генераторов несмотря на то, что сейчас действуют льготные условия для их растаможивания. Такие "услуги" он оценивал в 50% от суммы официальных таможенных платежей.

А Вы, говорите "Война".
И это "шум", только вокруг одного, и то в Одессе.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 15:07

yanyura
Ага, и там, было "что-то ещё", но об этом со времён совка помалкивают.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 15:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BF%D0%BE%D ... 83/2780252
"Новость" официальная, но зачем-то обошли в тирадах о Британии и Поляках, Австрии и козаках,...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/01/5/7383671/
И ещё частичка:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/01/5/7383647/
По крайней мере, фигурирующие в "наших новостях".
Интересно имеет кто полный комплект?
Kudrjavuy
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  #<1 ... 3199320032013202
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