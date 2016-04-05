холява написав:Всем Добрый Вечер . Хорошего настроения и Удачи .
....выдернули на " станок ". (значит нужен ) (неудачная шутка ) Записывайте ! В магазине " Вина мира " купил шампанское " КРЫМ" полусухое , разлитое в 2014 году в БАХМУТЕ . ВКУС ПОБЕДЫ . Я еще такое вкусное , тонкое и изысканное шампанское не пил никогда ! Пройдитесь в магазин купите -это невероятно ! 235 гривен .
Это не шутка . УЕХАЛ е...и его душу......день забрали ...
Я на новый год пил Бахмутское(Артёмовское)шампанское, понятно почему туда свинособаки ломят...
Им удалось накопить силы, и уже "ломятся" в Гуляйполе. Наши пока молчат...
я думаю, что недолго им ломиться, тем более подготовленных ломящихся у них нет, вот скоро земля подмёрзнет, и посмотрим кто и куда...
Kudrjavuy написав:В Крыму, орки захватили действующий ядерный реактор. За безопасность которого, перед МАГАТЭ отвечала Украина.
Вы об этом реакторе?
26 апреля 2021 Ядерный реактор в Крыму, который мог бы работать (фотогалерея) ... Однако на полуострове все же существует рабочий атомный реактор. Он находится в Национальном университете ядерной энергии и промышленности в Севастополе.
Реактор ИР-100 не производит электроэнергию в промышленных масштабах. Он создан для обучения и исследований, а его мощность составляет 200 кВт. В 1967 году его запустили для подготовки советских офицеров-подводников. Деталями для реактора стало оборудование из атомной подводной лодки. После распада СССР военные с реактором больше не работали, с его помощью готовили атомщиков для гражданских АЭС.
В 2012 году ИР-100 временно приостановили – тогда его нужно было обследовать для продления срока службы. Через два года Россия аннексировала Крым и Севастополь, реактор законсервировали. В таком состоянии он находится до сих пор. ...
Согласно деталям соглашения, приобретено 19 тысяч тонн традиционных для УЗ рельсов Р-65 с закаленной поверхностью качения длиной 25 метров, а не 50 как в Европе. https://nashigroshi.org/2023/01/05/shmy ... 1BJPFyrUR0 Цена составляет 1980 евро за тонну или 76 392 гривны. В ней учтена поставка на условиях DAP к станции Мостиска Львовской области. Тягу из Польши в Украину оплачивает покупатель – Укрзализныця.
Рельсы от французского производителя, принадлежащего принадлежащей немецкой металлургической группе Saarstahl, вышли вдвое дороже рельсов Метинвеста-СМЦ Рината Ахметова.
Эта компания была монопольным поставщиком рельсов для "Укрзализныци" и производила их на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, временно оккупированном российскими войсками.
Осенью 2021 года "Укрзализныця" заказывала рельсы у "Метинвеста" по 33 780 грн./т, или 1065 евро. В 2019 году – по цене 26550 грн./т, или 1002 евро по курсу. Еще годом ранее – по 29 001 грн/т, или 938 евро по курсу. Издание отмечает, что мировые котировки стали с 2018 года выросли вдвое, однако не так отражались на цене рельсов от "Метинвеста".
Таможенник брал деньги за не создание искусственных проблем при таможенном оформлении генераторов несмотря на то, что сейчас действуют льготные условия для их растаможивания. Такие "услуги" он оценивал в 50% от суммы официальных таможенных платежей.
А Вы, говорите "Война". И это "шум", только вокруг одного, и то в Одессе.
СБУ затримала заступника голови Одеської обласної військової адміністрації, який за 35 тис. дол. хотів «відмазати» підлеглого від тюрми
Служба безпеки викрила злочинні дії заступника голови Одеської обласної військової адміністрації.
Посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє «сприяння» в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна.
За 35 тис. дол. він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник.
Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України.
У межах контролю за вчиненням злочину Служба безпеки задокументувала факт передачі посадовцю «авансу» у розмірі 27 тис. дол.
Співробітники СБУ затримали чиновника в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію.
Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили:
▪️ понад 45 тис. дол.; ▪️ більше ніж 21 тис. євро; ▪️ золоті злитки та монети.
Наразі затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах); ▪️ ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища).
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.
Заходи із викриття злочину проводили співробітники СБУ Одеської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. t.me/SBUkr/6447
По Одессе покроют дефицит бюджета?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 05 січ, 2023 16:28, всього редагувалось 1 раз.
«Голодаем, не моемся. Мы тут такое увидели, чего никогда не видели, бл*. Я думал, армия лучше стала. Но ничего не изменилось. Как во времена отечественной войны. «Лучшая армия в мире», бл*. На парадах в Кремле только технику показывают, ху*. Бардак, бл*. Такие люди, как мы — на передовой. В 90-е служившие»,
— в сети публикуют видео, записанные якутскими солдатами с передовой в Украине. На кадрах военные показывают свои окопы, снаряжение, одежду, еду. Все это сопровождается их рассказами на якутском языке о том, что они разочаровались в армии РФ.
«По телевизору такого не показывают. Мы сами снимаем, для себя», — говорят солдаты. Как ролики попали в публичный доступ, ФИО и судьба запечатлённых на видео мужчин неизвестны. https://t.me/astrapress/18783?single
Средняя цена основной экспортной марки российской нефти Urals в декабре прошедшего года снизилась на 30,6% к декабрю 2021 года, до $50,47 за баррель
"Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2022 года сложилась в размере $76,09 за баррель, в январе-декабре 2021 года - $69,0 за баррель", - говорится в сообщении Минфина. Ее цена выросла за год на 10,3%.
Однако, средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2022 года сложилась в размере всего $50,47 за баррель, что в 1,44 раза, или на 30,6%, ниже показателя декабря 2021 года, который составлял $72,71 за баррель.
Таким образом, в декабре средняя цена Urals опустилась ниже введенного с 5 декабря странами Запада потолка цен на российскую нефть в размере $60.